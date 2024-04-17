13 зарубежных мультфильмов, которые в России любят больше, чем на западе

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Самое время хвататься за сердечки. Они там не любят «Покахонтас»! На родине мультфильм оценён крайне низко для того, как значимо звучит само его название спустя годы. Ведь тут целая диснеевская принцесса, между прочим. У нас зрители легко поставят «Покахонтас» рядом с «Королём львом» или «Русалочкой», но на родине это мультфильмы из разных дивизионов Диснея.