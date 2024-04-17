13 зарубежных мультфильмов, которые в России любят больше, чем на западе

Давайте посмотрим, в чём мы, как иностранные зрители, расходимся с западными во взглядах на мультики, созданные у них на родине. Вы удивитесь, как много прославленных картин зарубежная аудитория недолюбливает.
Для сравнения приёма мультфильмов у нас и на западе мы используем оценки на Кинопоиске и IMDb. В эту подборку мы взяли те случаи, когда разница была аж в целый балл и больше.
Кинопоиск: 7.6IMDb: 6.4
Новый Гринч с современным саундтреком и приятной глазу рисовкой, но крайне детским сюжетом, как и в случае с фильмом 2000 года, где главную роль сыграл Джим Керри, в России получил более высокий балл.
Кинопоиск: 7.7IMDb: 6.7
Как людей могла не растрогать история про огромного, но добродушного бычка, который не хочет участвовать в корриде, так как любит цветочки??
Кинопоиск: 7.7IMDb: 6.7
Анимационное фэнтези про знаменитого моряка с множеством приключений, чудовищ и очаровательной собакой. Что ещё нужно? Вероятно, «претензия» лучше всего сформулирована на Rotten Tomatoes:
Компетентно, но не волшебно.
Вот ведь бухтилы.
Кинопоиск: 7.8IMDb: 6.7
Самое время хвататься за сердечки. Они там не любят «Покахонтас»! На родине мультфильм оценён крайне низко для того, как значимо звучит само его название спустя годы. Ведь тут целая диснеевская принцесса, между прочим. У нас зрители легко поставят «Покахонтас» рядом с «Королём львом» или «Русалочкой», но на родине это мультфильмы из разных дивизионов Диснея.
Кинопоиск: 7.8IMDb: 6.8
Миллион раз пересказанная повесть Чарльза Диккенса на родине уже поднадоела публике, даже будь она создана Робертом Земекисом с множественной ролью Джима Керри. К тому же людей мог напрячь эффект «зловещей долины», исходящий из рисовки — был конец нулевых и Земекис баловался технологией захвата движения. Но в целом-то история отличная и новогоднее настроение создаёт, да и Керри у нас любят, так что вот результат.
Кинопоиск: 7.9IMDb: 6.9
На родине мультфильм считается непримечательным, с не самой блестящей анимацией и базовым сюжетом. От Диснея подобную милоту с разговаривающими животными мы уже видели и не раз. Как и во многих мультиках из списка, проблему можно обозначить так: очаровательность перевешивает интересность. Если задуматься, в этом действительно что-то есть.
Кинопоиск: 7.9IMDb: 6.9
Дисней, выдающий научную фантастику, вы такое видели? Такому нужно выдать и высокие оценки! А каков визуал! Да, с развитием персонажей и сюжета получилось не до конца и типичных диснеевских песен не завезли, но к таким вещам придираются лишь зарубежные зануды.
Кинопоиск: 8.0IMDb: 6.9
Один из главных хитов нулевых у нас считают проходняком на родине. Со временем рисовка действительно выглядит устаревшей, но зато у нас в дубляже героев озвучили звёзды, что явно добавило мультфильму народной любви.
Кинопоиск: 8.1IMDb: 7.1
Тут есть коты. Песни. Париж! Очень много юмора!! Но уже в момент выхода мультфильма на него сразу вылили ведро ледяной воды, провозгласив, что он не идёт ни в какое сравнение с шедеврами студии, такими как «Белоснежка», «Пиноккио», «Бэмби» и «Дамбо». Ну и ладно!
Кинопоиск: 8.1IMDb: 7.1
Тут близость отечественному зрителю не вызывает вопросов, ведь главная героиня здесь — Анастасия Романова, четвёртая дочь Николая II. А ещё в мультфильме важную роль играют Григорий Распутин и сам царь Николай Александрович.
Кинопоиск: 8.2IMDb: 7.2
Ещё один шедевр, у которого на родине 7.2! Да что это такое! Мультфильм про дружбу и предубеждения крайне мил, но, как говорили критики, не дотягивает до главных диснеевских шедевров своим консервативным подходом и предсказуемостью. Рисовка тоже не совсем соответствовала канонам студии тех лет.
Кинопоиск: 8.3IMDb: 7.1
На родине мультфильма в тот год все восхищались «Историей игрушек», а историю про храбрую ездовую собаку назвали просто неплохим и трогательным мультфильмом, от которого уже не веет той самой диснеевской магией. У нас же «Балто» точно входит в топ избранных диснеевских мультиков.
Кинопоиск: 8.3IMDb: 7.3
Мультик из топа-250 Кинопоиска, который по приёму у нас сильно возвысился над первой частью. На западе же сиквел про поющих зверюшек тоже получил более тёплый приём, но даже близко не в восторженных тонах.
Источник:
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да и тематика очень интересная
Справедливости ради, надо сказать, что у 98% фильмов рейтинг на Кинопоиске выше, чем на IMDB... это так, о критериях. Но всё равно спасибо! ))
- Братец медвежонок 1 и 2 части;
- Балто;
- Лис и пёс;
- Анастасия;
- Коты-аристократы;
-Покахонтас.
Великолепные, добрые рисованные мультфильмы и то что их не крутили по сто раз по всем федеральным каналам не означает, что они не популярны и не любимы. Это означает только одно, вы слишком молоды для данных фильмов.