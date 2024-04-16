В Москве "профессиональный бездомный" лишился 10 пальцев и документов, но в итоге нашёл родственников

Сотрудники приюта "Тёплый приём" рассказали историю инвалида Николая, который много лет скитался по улице. Его даже назвали профессиональным бездомным - он пережил всё: инвалидность, потерю дома, документов и работы. Впервые Николай оказался в приюте после ампутации ног. Ему сделали документы и даже установили протезы. Однако, с работой не сложилось и Николай снова оказался на улице. Его нашли прохожие уже без документов. Протезы лежали рядом с ним.