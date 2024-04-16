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В Москве "профессиональный бездомный" лишился 10 пальцев и документов, но в итоге нашёл родственников

В Москве "профессиональный бездомный" лишился 10 пальцев и документов, но в итоге нашёл родственников

Автор:
16 апреля 2024 20:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Спасение   бездомный   инвалид   интересное   помощь   фото   хорошая история   
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Николая прозвали самым удачливым бездомным.

Сотрудники приюта "Тёплый приём" рассказали историю инвалида Николая, который много лет скитался по улице. Его даже назвали профессиональным бездомным - он пережил всё: инвалидность, потерю дома, документов и работы. Впервые Николай оказался в приюте после ампутации ног. Ему сделали документы и даже установили протезы. Однако, с работой не сложилось и Николай снова оказался на улице. Его нашли прохожие уже без документов. Протезы лежали рядом с ним.

Выяснилось, что Николай устроился на работу и даже начал снимать хостел, но в электричке инвалида обокрали, и он снова остался без документов. Хорошо, хоть протезы остались. Сотрудники приюта снова взялись восстанавливать документы и искать работу для Николая. Инвалидность никак не мешает ему работать - Николай отморозил все пальцы на ногах, но благодаря протезам ходить может.

Судьбу Николая решило случайное чудо. Работники приюта смогли найти племянника, который решил забрать дядю себе.

Николаю до последнего не рассказывали: боялись, что племянник передумает или сам Николай испугается встречи. К счастью, всё прошло гладко, несмотря на все трудности, семья воссоединилась. - рассказали волонтёры.


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Метки: Россия   Спасение   бездомный   инвалид   интересное   помощь   фото   хорошая история   
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Алексей Давыдов Минуту назад
ВРядли конченный алкаш исправиться. Хотя чудеса случаются!)
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4934 поста (4720 в горячем)
Pika-Pika?
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