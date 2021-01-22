Экстренный день здоровья и занятия в субботу, или подозрительный всеобщий учебный день

В социальных сетях распространяется информация, что, якобы, во многих учебных заведениях РФ, 23 января (суббота) будут проходить различные (обязательные для посещения) мероприятия. Как считаете, совпадение ли это? Или это как-то связано с анонсированными митингами оппозиции?
1. Имейте ввиду, что какие-то скрины могут являться фейками, так что думайте и анализируйте сами
×
Вы пойдете?
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей
- «Всех не пересажаешь»: в Пулково сторонники Навального устроили перфоманс
- Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном
- "Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального
- 23 января всех школьников и студентов обязали учиться
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Лучше уж на него сходить, чем огрести дубинкой по хребту, а потом ремнём по месту, которым митингующие думают.