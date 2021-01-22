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Экстренный день здоровья и занятия в субботу, или подозрительный всеобщий учебный день

Экстренный день здоровья и занятия в субботу, или подозрительный всеобщий учебный день (21 фото)

Автор:
22 января 2021 16:31
Метки: ВУЗ   митинг   навальный   оппозиция   политика   рассылка   школа   
965
21
В социальных сетях распространяется информация, что, якобы, во многих учебных заведениях РФ, 23 января (суббота) будут проходить различные (обязательные для посещения) мероприятия. Как считаете, совпадение ли это? Или это как-то связано с анонсированными митингами оппозиции?
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Метки: ВУЗ   митинг   навальный   оппозиция   политика   рассылка   школа   
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71k
Сосиска в тесте. Полчаса назад
Митя идет на митинг а Петя идет на петтинг ..
Митя идет на митинг а Петя идет на петтинг ..
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30k
Сергей Дёмин Сосиска в тесте. Полчаса назад
но у Мити тоже будет петтинг так как нему идёт омон
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3k
Ыукп 5 минут назад
В Белоруссии подобное проходили. Тихановская кинула клич на все белорусский митинг. На который и явилось три калеки, два урода (образно).
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8k
arhshed 15 минут назад
Если правда, то это явная забота администрации образовательных учреждений о нашей оппозиции. Потому что за вовлечение несовершеннолетних так то статья светит. А вообще стоит наверное стоит один раз наказать по всей строгости - сами на входе будут волонтеров ставить, чтобы возраст проверяли.
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19k
hebpat 16 минут назад
Естественный отбор в действии иди и тебя отберут в автозак
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23k
Павел Плеханов 17 минут назад
Ну а что, день здоровья он и есть.
Лучше уж на него сходить, чем огрести дубинкой по хребту, а потом ремнём по месту, которым митингующие думают.
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50k
pynh Полчаса назад
Приказ есть? А если НЕ найду?
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32k
Антон Полчаса назад
Отряды боевых хомячков, пока мамка не застукала. А по сути ничего завтра не будет, воздухотрясение борцунов с режЫмом.
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873
Максим Алтадуков Полчаса назад
Что-то у студентов и старшеклассников дохуа времени как я погляжу.
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16k
Олег Полчаса назад
Скрытый призыв к митингу и методичка по поведению? Модераторы, ау!!!
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1k
Matrix 41 минуту назад
так ссылки бы уже вставил, что скрины то только прилепил.
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Преподобный Стасян

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