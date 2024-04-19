19 апреля 1943 года образовано Главное управление контрразведки «Смерш» НКО СССР

В этот день И.В. Сталин утвердил постановление СНК СССР № 415-138сс, в соответствии с которым Управление особых отделов Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР было изъято из ведения НКВД и передано в Народный Комиссариат Обороны.
Основными задачами, которые возлагались на «Смерш», являлись:
- борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок;
- борьба с предательством и изменой Родине;
- борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах;
- борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной Армии.
Всего за годы войны советскими органами безопасности обезврежено более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.
Позднее деятельность «Смерша» (от сочетания слов «Смерть шпионам!») признана самой эффективной в годы Второй мировой войны, не имевшая себе равных по размаху, результатам и интенсивности оперативно-разыскной деятельности.
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