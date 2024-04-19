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19 апреля 1943 года образовано Главное управление контрразведки «Смерш» НКО СССР

19 апреля 1943 года образовано Главное управление контрразведки «Смерш» НКО СССР

Автор:
19 апреля 2024 20:09
Сообщество : СССР
Метки: И.В. Сталин   СССР   Смерш   годовщина образования   
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В этот день И.В. Сталин утвердил постановление СНК СССР № 415-138сс, в соответствии с которым Управление особых отделов Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР было изъято из ведения НКВД и передано в Народный Комиссариат Обороны.

Основными задачами, которые возлагались на «Смерш», являлись:

  • борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок;
  • борьба с предательством и изменой Родине;
  • борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах;
  • борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной Армии.

Всего за годы войны советскими органами безопасности обезврежено более 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов.

Позднее деятельность «Смерша» (от сочетания слов «Смерть шпионам!») признана самой эффективной в годы Второй мировой войны, не имевшая себе равных по размаху, результатам и интенсивности оперативно-разыскной деятельности.

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Метки: И.В. Сталин   СССР   Смерш   годовщина образования   
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4  комментария
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lekha-fil 2 часа назад
Сейчас такой отдел нужен. Очень нужен.
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