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Как сейчас выглядит гостиница "Космос", которая была построена к Олимпиаде-80

Как сейчас выглядит гостиница "Космос", которая была построена к Олимпиаде-80

Автор:
05 апреля 2024 14:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   СССР   гостиница космос   гостиницы москвы   интересно   москва космос   отзыв о гостинице   
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Гостиницу "Космос" построили в 1976—1979 годах для приёма иностранных гостей, их ожидали в Москве на Играх XXII Олимпиады. За годы гостиница реставрировалась, обновлялась, и сейчас представляет большой интерес для тех, кто хочет соприкоснуться с архитектурой 80-х.

"Космос" был одной из 4-х гостиниц СССР, у которой был статус международного класса и даже была категория номеров "люкс", чтобы принимать важных туристов и различные делегации. Также здание мелькало в разных фильмах (в "Дневном дозоре" и "Гостье из будущего").

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Сегодня поселиться в "Космосе" может любой желающий. И пользователь Твиттера Саша Дериванов это сделал. Он поделился фото современного интерьера и своими впечатлениями о заселении. Он провёл в номере одну ночь, но у него получится классный фотоотчёт.

"То, что здание имеет форму дуги, ощущается абсолютно везде, и все детали интерьера это подчеркивают. Внутри есть лобби, несколько магазинов с сувенирами, мерч Роскосмоса, бары, кофейни, банкетный зал, тематические галереи, столовая, конференц-залы", - делится впечатлениями автор.

"В совокупности всё выглядит довольно устаревшим, словно сейчас начало 00-х. С другой стороны, можно найти немало деталей, существующих с момента постройки. Особенно мне запомнились функциональные стены-шкафы и индикатор эскалатора", — рассказывает Саша.

"На этаже с номерами микс из 00-х и 80-х: алюминиевые двери со стеклом, тёмный лакированный ДСП, лампы с сотами и индикация. Лифты, отделка стен и навигация менялись", — осматривает всё парень.

"И вот стандартный номер с видом на ВДНХ. Причесать, убрать странные шторы и чехлы, и в целом сойдет. Сантехника менялась. Окно немного открывается. Вечерами тянет сигаретным дымом из вытяжки. В целом все выглядит потрепанным", — и как отмечает автор, вид очень классный.


Номер стоит от 3500 руб/сутки.

А в каких гостиницах Москвы вы останавливались?

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Метки: Москва   СССР   гостиница космос   гостиницы москвы   интересно   москва космос   отзыв о гостинице   
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7  комментариев
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24k
hebpat 2 часа назад
люблю такие посты сделанные своими руками, а то некоторые надёргают из инета и постят, ну ладно если бы что то очень интересное или мало известное, а то раз по десять одно и то же или сиськи с котиками (слава богу что не котиков с сиськами....
).
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7k
alex 8 минут назад
говняно она внутри выглядит
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820
Александр 21 минуту назад
Помню в 90х папа возил меня в бассейн гостиницы, кто-то ему по блату подогнал пропуска. Там же первый раз познакомился со шведским столом, был небольшой шок от увиденного. Сильно контрастировало на фоне привычного советского быта.
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119k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
Дешево, сердито и вид из окон хороший.

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8k
Пуриц Жорж Час назад
В Прибалтийской на днях побывал. Уже совсем морально устарела. Да и насыпные территории теперь перед ней вместо вида на залив. А вот в начале 90- х я там регулярно зависал
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3k
kca-opa 2 часа назад
Космос проектировали и строили французы, так что по поводу запаха табачного дыма это к макарону
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1586 постов (1541 в горячем)

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