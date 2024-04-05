Как сейчас выглядит гостиница "Космос", которая была построена к Олимпиаде-80

Гостиницу "Космос" построили в 1976—1979 годах для приёма иностранных гостей, их ожидали в Москве на Играх XXII Олимпиады. За годы гостиница реставрировалась, обновлялась, и сейчас представляет большой интерес для тех, кто хочет соприкоснуться с архитектурой 80-х.
"Космос" был одной из 4-х гостиниц СССР, у которой был статус международного класса и даже была категория номеров "люкс", чтобы принимать важных туристов и различные делегации. Также здание мелькало в разных фильмах (в "Дневном дозоре" и "Гостье из будущего").
Сегодня поселиться в "Космосе" может любой желающий. И пользователь Твиттера Саша Дериванов это сделал. Он поделился фото современного интерьера и своими впечатлениями о заселении. Он провёл в номере одну ночь, но у него получится классный фотоотчёт.
"То, что здание имеет форму дуги, ощущается абсолютно везде, и все детали интерьера это подчеркивают. Внутри есть лобби, несколько магазинов с сувенирами, мерч Роскосмоса, бары, кофейни, банкетный зал, тематические галереи, столовая, конференц-залы", - делится впечатлениями автор.
"В совокупности всё выглядит довольно устаревшим, словно сейчас начало 00-х. С другой стороны, можно найти немало деталей, существующих с момента постройки. Особенно мне запомнились функциональные стены-шкафы и индикатор эскалатора", — рассказывает Саша.
"На этаже с номерами микс из 00-х и 80-х: алюминиевые двери со стеклом, тёмный лакированный ДСП, лампы с сотами и индикация. Лифты, отделка стен и навигация менялись", — осматривает всё парень.
"И вот стандартный номер с видом на ВДНХ. Причесать, убрать странные шторы и чехлы, и в целом сойдет. Сантехника менялась. Окно немного открывается. Вечерами тянет сигаретным дымом из вытяжки. В целом все выглядит потрепанным", — и как отмечает автор, вид очень классный.
Номер стоит от 3500 руб/сутки.
А в каких гостиницах Москвы вы останавливались?
Источник:
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