Как сейчас выглядит гостиница "Космос", которая была построена к Олимпиаде-80

"Космос" был одной из 4-х гостиниц СССР, у которой был статус международного класса и даже была категория номеров "люкс", чтобы принимать важных туристов и различные делегации. Также здание мелькало в разных фильмах (в "Дневном дозоре" и "Гостье из будущего").