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Кровать-вертолет советских времен

Кровать-вертолет советских времен

Автор:
10 апреля 2024 09:29
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Кровать-вертолет   Прошлое   СССР   кровать   мебель   факты   фото   
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Как только в СССР началось массовое строительство пятиэтажных домов-"хрущевок" с их малогабаритными квартирами, сразу же встали вопросы оптимизации жилого пространства.

Конец 60-х - начало 70- гг. - то самое время, когда наиболее востребованной становится модульная и раскладная мебель, позволяющая экономить драгоценные квадратные метры. Термин "кровать-вертолет" родился как раз в эпоху зарождения многофункциональных предметов меблировки - начало 70-х гг.

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Нельзя сказать, что распространение этого термина было повсеместным, но в определенных регионах Советского Союза он встречался довольно часто и не требовал никаких пояснений. А пояснять было что, т.к. несведущий человек вряд ли догадался бы, что "вертолетом" называется складная кровать с лакированными спинками, которые умеют превращаться в полочку или подобие узкого столика.

Кровати эти были довольно удобными - они были компактными в сложенном виде, оснащались мягкими поролоновыми матрацами, а лентяи ценили их за то, что подушки-одеяла можно было не убирать утром, а просто сложить кровать, скрыв все эти постельные принадлежности внутренними сторонами матраца. У некоторые модели таких кроватей в комплекте шла специальная накидка, которой можно было прикрыть постельное белье и придать всей конструкции более презентабельный вид.

Что же касается термина "вертолет" - конечно же, название это было неофициальное, а народное. И получили его эти кровати за то, что их производил Ростовский вертолетный завод. В конце 60-х гг. предприятие построило новый цех, который был отведен под выпуск непрофильной продукции - товаров народного потребления.

Помимо упомянутых кроватей в цеху делали вешалки для одежды - наверняка, многие их помнят, а у кого-то они могли сохраниться и до сих пор; различные игрушки; сувенирную продукцию.

Вообще, несколько лет подряд ситуация с этими кроватями находилась в плачевном состоянии. Мощности завода были "заточены" на производство профильной продукции и необходимость заниматься ширпотребом его совершенно не радовала. Поэтому под товары массового спроса отводилась только одна-единственная сборочная линия, а детали для этой продукции делали в основных цехах.


Понятно, что в приоритете была основная продукция, по которой нужно было и план выполнять, и отчеты отправлять, и за которую можно было хорошие премии получить. Поэтому все остальное делали спустя рукава, особо не обращая внимания на качество и разнообразие ассортимента.

Ситуация изменилась лишь со строительством специализированного цеха: все необходимые детали делали уже на месте, там же производили сборку и упаковку. Так же в штате помимо инженеров и рабочих появились технологи, конструкторы и художники, что благоприятно сказалось на обновлении и расширении ассортимента товаров массового спроса.


Ну а кровати-вертолеты, как выяснилось, оказались самым востребованным товаром этого цеха. Если на начальном этапе этих "вертолетов" производили чуть более 1500 шт. в год, то после строительства цеха завод выпускал около 2000 шт. кроватей в месяц.


Кто-нибудь помнит такие кровати-вертолеты? Приходилось на таких спать?

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Метки: Кровать-вертолет   Прошлое   СССР   кровать   мебель   факты   фото   
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risti 59 минут назад
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
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