Кровать-вертолет советских времен

Как только в СССР началось массовое строительство пятиэтажных домов-"хрущевок" с их малогабаритными квартирами, сразу же встали вопросы оптимизации жилого пространства.
Конец 60-х - начало 70- гг. - то самое время, когда наиболее востребованной становится модульная и раскладная мебель, позволяющая экономить драгоценные квадратные метры. Термин "кровать-вертолет" родился как раз в эпоху зарождения многофункциональных предметов меблировки - начало 70-х гг.
Нельзя сказать, что распространение этого термина было повсеместным, но в определенных регионах Советского Союза он встречался довольно часто и не требовал никаких пояснений. А пояснять было что, т.к. несведущий человек вряд ли догадался бы, что "вертолетом" называется складная кровать с лакированными спинками, которые умеют превращаться в полочку или подобие узкого столика.
Кровати эти были довольно удобными - они были компактными в сложенном виде, оснащались мягкими поролоновыми матрацами, а лентяи ценили их за то, что подушки-одеяла можно было не убирать утром, а просто сложить кровать, скрыв все эти постельные принадлежности внутренними сторонами матраца. У некоторые модели таких кроватей в комплекте шла специальная накидка, которой можно было прикрыть постельное белье и придать всей конструкции более презентабельный вид.
Что же касается термина "вертолет" - конечно же, название это было неофициальное, а народное. И получили его эти кровати за то, что их производил Ростовский вертолетный завод. В конце 60-х гг. предприятие построило новый цех, который был отведен под выпуск непрофильной продукции - товаров народного потребления.
Помимо упомянутых кроватей в цеху делали вешалки для одежды - наверняка, многие их помнят, а у кого-то они могли сохраниться и до сих пор; различные игрушки; сувенирную продукцию.
Вообще, несколько лет подряд ситуация с этими кроватями находилась в плачевном состоянии. Мощности завода были "заточены" на производство профильной продукции и необходимость заниматься ширпотребом его совершенно не радовала. Поэтому под товары массового спроса отводилась только одна-единственная сборочная линия, а детали для этой продукции делали в основных цехах.
Понятно, что в приоритете была основная продукция, по которой нужно было и план выполнять, и отчеты отправлять, и за которую можно было хорошие премии получить. Поэтому все остальное делали спустя рукава, особо не обращая внимания на качество и разнообразие ассортимента.
Ситуация изменилась лишь со строительством специализированного цеха: все необходимые детали делали уже на месте, там же производили сборку и упаковку. Так же в штате помимо инженеров и рабочих появились технологи, конструкторы и художники, что благоприятно сказалось на обновлении и расширении ассортимента товаров массового спроса.
Ну а кровати-вертолеты, как выяснилось, оказались самым востребованным товаром этого цеха. Если на начальном этапе этих "вертолетов" производили чуть более 1500 шт. в год, то после строительства цеха завод выпускал около 2000 шт. кроватей в месяц.
Кто-нибудь помнит такие кровати-вертолеты? Приходилось на таких спать?
Источник:
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