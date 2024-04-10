Кровать-вертолет советских времен

Вообще, несколько лет подряд ситуация с этими кроватями находилась в плачевном состоянии. Мощности завода были "заточены" на производство профильной продукции и необходимость заниматься ширпотребом его совершенно не радовала. Поэтому под товары массового спроса отводилась только одна-единственная сборочная линия, а детали для этой продукции делали в основных цехах.

Понятно, что в приоритете была основная продукция, по которой нужно было и план выполнять, и отчеты отправлять, и за которую можно было хорошие премии получить. Поэтому все остальное делали спустя рукава, особо не обращая внимания на качество и разнообразие ассортимента.

Ситуация изменилась лишь со строительством специализированного цеха: все необходимые детали делали уже на месте, там же производили сборку и упаковку. Так же в штате помимо инженеров и рабочих появились технологи, конструкторы и художники, что благоприятно сказалось на обновлении и расширении ассортимента товаров массового спроса.

Ну а кровати-вертолеты, как выяснилось, оказались самым востребованным товаром этого цеха. Если на начальном этапе этих "вертолетов" производили чуть более 1500 шт. в год, то после строительства цеха завод выпускал около 2000 шт. кроватей в месяц.

Кто-нибудь помнит такие кровати-вертолеты? Приходилось на таких спать?