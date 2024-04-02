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В России для малышей создадут мультики о детстве Попугая Кеши, Винни-Пуха и других героях, а в “Простоквашино” появится Харламов

В России для малышей создадут мультики о детстве Попугая Кеши, Винни-Пуха и других героях, а в “Простоквашино” появится Харламов

Автор:
02 апреля 2024 18:46
Сообщество : Кино
Метки: Винни-Пух   СССР   мультики   попугай Кеша   простоквашино   союзмультфильм   харламов   
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Короткометражка выйдет летом.

“Союзмультфильм” объявил о создании новой короткометражки для дошкольников. Сюжетом станут истории детства героев "золотой коллекции" студии - Попугай Кеша, Винни-Пух, Кот Матроскин и Львенок из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню". Зрителям покажут героев-малышей, которые столкнутся с детскими трудностями и с блеском их преодолеют. О выходе новинки сообщила ТАСС председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Слащева добавила, что это не первый опыт киностудии. В 2023 году киностудия представила зрителям короткометражный фильм "Принцессы. Сказочный голос". В нём принцессы советских мультиков “золотой коллекции” собрались в девичий бэнд, чтобы заявить о себе в музыкальном конкурсе.


Также Слащева отметила, что в “Простоквашино” появится новый герой - Гарик Харламов. Нарисованный Гарик станет главным героем нового сюжета.

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Метки: Винни-Пух   СССР   мультики   попугай Кеша   простоквашино   союзмультфильм   харламов   
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7  комментариев
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14k
Владимир Полчаса назад
Будет как с "Ну погоди! " И "Простоквашино". Не трогали бы своими грязными рученками Советские шедевры.
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3k
Александр Долматов 4 минуты назад
Когда уже введут статью за надругательство над советскими шедеврами?
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2k
Duke_kir 5 минут назад
Пожалуйста! Не надо!
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13k
Denissg 13 минут назад
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10k
Пётр 18 минут назад
АСТАНАВИТЕСЬ!!!!
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33k
Юрьевич 52 минуты назад
Оставьте уже советские шедевры в покое! Снимите что-нибудь своё! Ну книжки что-ли почитайте, найдите сюжеты! Хватит уже рукожопить ремейки отвратного качества на советские произведения искусства! Вы этим только своё убожество подчёркиваете!
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2k
Роман Час назад
ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4884 поста (4670 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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