В России для малышей создадут мультики о детстве Попугая Кеши, Винни-Пуха и других героях, а в “Простоквашино” появится Харламов

Слащева добавила, что это не первый опыт киностудии. В 2023 году киностудия представила зрителям короткометражный фильм "Принцессы. Сказочный голос". В нём принцессы советских мультиков “золотой коллекции” собрались в девичий бэнд, чтобы заявить о себе в музыкальном конкурсе.



Также Слащева отметила, что в “Простоквашино” появится новый герой - Гарик Харламов. Нарисованный Гарик станет главным героем нового сюжета.