В России для малышей создадут мультики о детстве Попугая Кеши, Винни-Пуха и других героях, а в “Простоквашино” появится Харламов

Короткометражка выйдет летом.
“Союзмультфильм” объявил о создании новой короткометражки для дошкольников. Сюжетом станут истории детства героев "золотой коллекции" студии - Попугай Кеша, Винни-Пух, Кот Матроскин и Львенок из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню". Зрителям покажут героев-малышей, которые столкнутся с детскими трудностями и с блеском их преодолеют. О выходе новинки сообщила ТАСС председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
Слащева добавила, что это не первый опыт киностудии. В 2023 году киностудия представила зрителям короткометражный фильм "Принцессы. Сказочный голос". В нём принцессы советских мультиков “золотой коллекции” собрались в девичий бэнд, чтобы заявить о себе в музыкальном конкурсе.
Также Слащева отметила, что в “Простоквашино” появится новый герой - Гарик Харламов. Нарисованный Гарик станет главным героем нового сюжета.
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