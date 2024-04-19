«Это что, сверхвоспитание?»: в Госдуме обратили внимание на памятную акцию со школьниками, стоящими на коленях

И посоветовали министру просвещения заняться этим вопросом.
С 19 апреля 2021 года в России отмечают «День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Его цель - сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников.
К этому празднику вчера во многих российских школах провели флешмоб: дети и педагоги зажигали лампадки. В некоторых учебных заведениях ученики вставали на колени.
Администрация одной из школ заверила, что всё было сделано от чистого сердца:
Там были учащиеся начальных классов и их вожатые - семиклассники. Сначала им всё объяснили, рассказали, мы посмотрели видеофильм про геноцид. Они уже знают, что это такое. Первоклассники, конечно, в первый раз услышали, но второй, третий и четвёртый классы уже в курсе, им в прошлом году объясняли, что это такое. Лампадок у нас было мало. Поэтому мы сами сделали: стаканчики выкрасили в красный цвет, пламя сделали из пластилина и сверху поставили.
Лампадок было больше 10. Выстроились в форме звезды. Мы попробовали и на коленях в знак того, что мы помним о них, и стоя, как символ охраны и безопасности. Дети с желанием участвовали и сделали своими руками эти лампадки. Эта акция впервые у нас.
Флешмоб привлёк внимание первого замглавы думского комитета по просвещению Михаила Берулавы. Он посчитал его крайностью.
А зачем это сделали? Это что, сверхвоспитание? Крайности нам не надо. Мы чтим, помним - всё это есть, но ставить на колени… С какой целью?
За все мероприятия, которые проводятся в школах, отвечает директор. Это директору в минус. Если кто-то что-то мимо директора проводит, значит, в этой школе не очень хорошо.
И порекомендовал Минпросвещения побеседовать с директорами учебных заведений.
От министра всё зависит. Если в школе что-то не так, министр доводит до руководителей подразделений, директоров - и они должны выполнять.
В Министерстве флешмоб пока не прокомментировали.
Источник:
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*Коль с Урингоя короч воспитывают.
за гранты западлоидных содомитов, фашистов и сатанистов..деньги распределяет забугорские гребанный Ель.-центр