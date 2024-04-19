«Это что, сверхвоспитание?»: в Госдуме обратили внимание на памятную акцию со школьниками, стоящими на коленях

Администрация одной из школ заверила, что всё было сделано от чистого сердца:

Там были учащиеся начальных классов и их вожатые - семиклассники. Сначала им всё объяснили, рассказали, мы посмотрели видеофильм про геноцид. Они уже знают, что это такое. Первоклассники, конечно, в первый раз услышали, но второй, третий и четвёртый классы уже в курсе, им в прошлом году объясняли, что это такое. Лампадок у нас было мало. Поэтому мы сами сделали: стаканчики выкрасили в красный цвет, пламя сделали из пластилина и сверху поставили.

Лампадок было больше 10. Выстроились в форме звезды. Мы попробовали и на коленях в знак того, что мы помним о них, и стоя, как символ охраны и безопасности. Дети с желанием участвовали и сделали своими руками эти лампадки. Эта акция впервые у нас.