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«Это что, сверхвоспитание?»: в Госдуме обратили внимание на памятную акцию со школьниками, стоящими на коленях

«Это что, сверхвоспитание?»: в Госдуме обратили внимание на памятную акцию со школьниками, стоящими на коленях

Автор:
19 апреля 2024 19:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Минпросвещения   Михаил Бурелава   акция   день памяти   ученики   флешмоб   школа   
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И посоветовали министру просвещения заняться этим вопросом.

С 19 апреля 2021 года в России отмечают «День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Его цель - сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников.

К этому празднику вчера во многих российских школах провели флешмоб: дети и педагоги зажигали лампадки. В некоторых учебных заведениях ученики вставали на колени.

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Администрация одной из школ заверила, что всё было сделано от чистого сердца:

Там были учащиеся начальных классов и их вожатые - семиклассники. Сначала им всё объяснили, рассказали, мы посмотрели видеофильм про геноцид. Они уже знают, что это такое. Первоклассники, конечно, в первый раз услышали, но второй, третий и четвёртый классы уже в курсе, им в прошлом году объясняли, что это такое. Лампадок у нас было мало. Поэтому мы сами сделали: стаканчики выкрасили в красный цвет, пламя сделали из пластилина и сверху поставили.

Лампадок было больше 10. Выстроились в форме звезды. Мы попробовали и на коленях в знак того, что мы помним о них, и стоя, как символ охраны и безопасности. Дети с желанием участвовали и сделали своими руками эти лампадки. Эта акция впервые у нас.

Флешмоб привлёк внимание первого замглавы думского комитета по просвещению Михаила Берулавы. Он посчитал его крайностью.

А зачем это сделали? Это что, сверхвоспитание? Крайности нам не надо. Мы чтим, помним - всё это есть, но ставить на колени… С какой целью?

За все мероприятия, которые проводятся в школах, отвечает директор. Это директору в минус. Если кто-то что-то мимо директора проводит, значит, в этой школе не очень хорошо.

И порекомендовал Минпросвещения побеседовать с директорами учебных заведений.

От министра всё зависит. Если в школе что-то не так, министр доводит до руководителей подразделений, директоров - и они должны выполнять.

В Министерстве флешмоб пока не прокомментировали.

Источник:

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Метки: Минпросвещения   Михаил Бурелава   акция   день памяти   ученики   флешмоб   школа   
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9  комментариев
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6k
sumrаknn 55 минут назад
русский преклоняет колени только перед богом и знаменем. Ну может еще перед близким родственником: отцом, матерью, женой, невестой, сыном, но в исключительных случаях.
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11k
Vacony Полчаса назад
..встать на колено - проявить признак уважения и почтения... ничего зазорного тут нет, если сделано от своего желания... Может он еще ветеранов не видел, что встают на колено перед могилой неизвестного солдата или вечным огнем ?.. вот лишь бы высказаться...
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263
Влад Vacony 11 минут назад
В советское время проводили линейки,отдавали салют ветеранам. Считалось, что на колени только бабки в церкви встают..
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 37 минут назад
Давно бесит этот товарисЧ.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 46 минут назад
не надо ползать на коленях как бандеровская хохлятина...нам некого стесняться и нечего стыдиться..нужно с гордо-поднятой головой вспоминать о своих предках..которые раком поставили всю Европу фашистскую.
Ссылка youtu.be
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
я расшифровал задумку либеройдной училки..мол вставайте на колени детишки..извиняйтесь за Красную Армию и своих предков..если бы не она..пили бы Баварское..МРАЗЬ.
*Коль с Урингоя короч воспитывают.
за гранты западлоидных содомитов, фашистов и сатанистов..деньги распределяет забугорские гребанный Ель.-центр
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10k
sedoisever 59 минут назад
Однозначно, это излишне. Тем более, что они "сидят", а не "стоят на коленях". Сложно подобрать слово, как это выглядит.
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August
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