Тотальная слежка за учениками в Китае

Ученики сами признаются, что учиться так – слишком стрессово. Один из них как раз и выложил в сеть ролик, как все учатся.

В сети люди назвали место не школой, а цифровой тюрьмой.

Это помогает учиться

Учителя говорят, что эта система создана исключительно, чтобы обучать детей каллиграфии. Рисовать иероглифы трудно, и одна закорючка может поменять смысл написанного, потому в то, чтобы научить детей писать, вкидывается просто ТОННА сил.