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Тотальная слежка за учениками в Китае

Тотальная слежка за учениками в Китае

Автор:
18 марта 2024 09:52
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   в мире   камера   слежка   ученики   фото   школа   
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Недавно появились кадры, как китайские ученики пишут тест за столами, и буквально на каждого в упор направлена камера. Кадры прямо как из антиутопий будущего. Но внезапно китайские учителя вышли на связь и пояснили – это совсем не то, что вы думаете!

Камеры — каждому!

Кадров камер над учениками не один и не два, это довольно распространенное оборудование в хороших школах. Камера направлена строго на стол ученика, чтобы отслеживать все его микродвижения. Изображение передается в соседний кабинет.

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Ученики сами признаются, что учиться так – слишком стрессово. Один из них как раз и выложил в сеть ролик, как все учатся.

В сети люди назвали место не школой, а цифровой тюрьмой.

Это помогает учиться

Учителя говорят, что эта система создана исключительно, чтобы обучать детей каллиграфии. Рисовать иероглифы трудно, и одна закорючка может поменять смысл написанного, потому в то, чтобы научить детей писать, вкидывается просто ТОННА сил.

Честно, не завидую странам с иероглифической письменностью, столько часов тратится на зубрежку вместо химии и математики.

И эти камеры включаются только на уроках каллиграфии, они связаны со столами и фиксируют движения руки ученика. Чтобы сразу переучить и поправить, когда он двигается неправильно.

На видео в таких кабинетах и правда можно увидеть, что ученики практикуются в каллиграфии.

В Китае официально не запрещено использование камер в учебных заведениях. Они уже использовались для распознавания лиц в некоторых средних школах, чтобы следить, все ли ученики читают и смотрят в книгу, когда учитель им это говорит.

Уже тогда это все выглядело как антиутопия, но родителям нравилось. Они ведь отправляют детей в школу учиться, а не в окно смотреть.

Сами родители тоже применяют видеоняню и камеры, чтобы с работы смотреть, делает ли ребенок уроки, когда должен.

Некоторые даже стримят, как их ребенок делает уроки, и набирают тысячи просмотров. Очень странное хобби у тех людей, которые это смотрят…

В общем, Китай раньше дразнили цифровой тюрьмой, что у них лица распознают на улице. Но внезапно оказалось, что китайцы сами свободно живут, а все средства контроля и цифровой тюрьмы они направили на собственных детей.

Что же, новому поколению китайских детишек не позавидуешь. Максимальное отсутствие свободы выбора и воспитания воли. Ведь ребенок сам должен решить, читать ему учебник или смотреть в окно. Иначе, как дальше жить во взрослой жизни?

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Метки: Китай   в мире   камера   слежка   ученики   фото   школа   
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1  комментарий
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poбт Полчаса назад
а собственно в чем проблема даже если и следили бы за тестами?
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