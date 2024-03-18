Тотальная слежка за учениками в Китае

Недавно появились кадры, как китайские ученики пишут тест за столами, и буквально на каждого в упор направлена камера. Кадры прямо как из антиутопий будущего. Но внезапно китайские учителя вышли на связь и пояснили – это совсем не то, что вы думаете!
Камеры — каждому!
Кадров камер над учениками не один и не два, это довольно распространенное оборудование в хороших школах. Камера направлена строго на стол ученика, чтобы отслеживать все его микродвижения. Изображение передается в соседний кабинет.
Ученики сами признаются, что учиться так – слишком стрессово. Один из них как раз и выложил в сеть ролик, как все учатся.
В сети люди назвали место не школой, а цифровой тюрьмой.
Это помогает учиться
Учителя говорят, что эта система создана исключительно, чтобы обучать детей каллиграфии. Рисовать иероглифы трудно, и одна закорючка может поменять смысл написанного, потому в то, чтобы научить детей писать, вкидывается просто ТОННА сил.
Честно, не завидую странам с иероглифической письменностью, столько часов тратится на зубрежку вместо химии и математики.
И эти камеры включаются только на уроках каллиграфии, они связаны со столами и фиксируют движения руки ученика. Чтобы сразу переучить и поправить, когда он двигается неправильно.
На видео в таких кабинетах и правда можно увидеть, что ученики практикуются в каллиграфии.
Правда ли только для каллиграфии?
В Китае официально не запрещено использование камер в учебных заведениях. Они уже использовались для распознавания лиц в некоторых средних школах, чтобы следить, все ли ученики читают и смотрят в книгу, когда учитель им это говорит.
Уже тогда это все выглядело как антиутопия, но родителям нравилось. Они ведь отправляют детей в школу учиться, а не в окно смотреть.
Сами родители тоже применяют видеоняню и камеры, чтобы с работы смотреть, делает ли ребенок уроки, когда должен.
Некоторые даже стримят, как их ребенок делает уроки, и набирают тысячи просмотров. Очень странное хобби у тех людей, которые это смотрят…
В общем, Китай раньше дразнили цифровой тюрьмой, что у них лица распознают на улице. Но внезапно оказалось, что китайцы сами свободно живут, а все средства контроля и цифровой тюрьмы они направили на собственных детей.
Что же, новому поколению китайских детишек не позавидуешь. Максимальное отсутствие свободы выбора и воспитания воли. Ведь ребенок сам должен решить, читать ему учебник или смотреть в окно. Иначе, как дальше жить во взрослой жизни?
Источник:
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