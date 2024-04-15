FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7864 поста • 3101 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Российские школьники на уроках физкультуры начнут играть в гольф

Российские школьники на уроках физкультуры начнут играть в гольф

Автор:
15 апреля 2024 12:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Минпросвещения   Физкультура   гольф   приказ   реформа   школа   
1183
2

В Минпросвещения считают, что гольф воспитывает чувство патриотизма и дисциплины.

С первого сентября текущего года у младшеклассников на уроках физкультуры появятся новые интересные модули. Но без странностей тоже не обошлось. Речь про обучение детей игре в гольф. Этот модуль показался многим настолько нетипичным для России, что журналисты засыпали Минпросвещения запросами, на которые ведомству пришлось оперативно отвечать.


Там ответили, что гольф — очень полезная игра, формирующая целый ряд положительных качеств, в том числе патриотизм.



"Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)", — сообщили в ведомстве, добавив, что этот вид спорта учит владеть собой в стрессовых ситуациях и уважать своих соперников.

Минпросвещения подготовило большое количество изменений в программы физподготовки. Многие нововведения действительно будут интересны для детей, потому что каждый сможет найти что-то своё. Модулей огромное количество. Это, к примеру, модули по биатлону, роллер-спорту, фигурному катанию, управлению самокатом, чир-спорту, перетягиванию каната, городошному спорту, спортивному туризму, хоккею на траве, ушу, боксу, дзюдо, танцевальному спорту, перетягиванию каната и тяжёлой атлетике.


Добавим, что в рамках предмета "Обществознание" у старшеклассников появится отдельный блок под названием "Общественные коммуникации". Школьников будут учить кибербезопасности, способах противостояния фейкам и дезинформации, соблюдению правовых аспектов киберспорта и компьютерных игр. Помимо этого, одиннадцатиклассников в рамках обществоведения будут учить созданию семьи "на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России", а также противостоянию "идеологии экстремизма и национализма".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Минпросвещения   Физкультура   гольф   приказ   реформа   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
50  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
"гольф воспитывает чувство патриотизма"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
BAMBRA 9 минут назад
А ещё поло и сквош. Да и, чего греха таить, бридж и преферанс давно пора вводить в школьную программу!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Kucher 9 минут назад
Помните, при Димоне в школах бадминтон собирались вводить? И что?
Министры на другой планете живут. У них гольф в порядке вещей. А мы не в курсе правил этой игры. Да и не нужны нам ни правила, ни сама игра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Элек Мек 13 минут назад
Зачем нам эти буржуйские развлечения??? Городки и лапта наше всё!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 20 минут назад
Патриотизм, коллективизм...
Да, действительно.. игра, в которой нет и намека на командное первенство, а за игроком постоянно бродит служка ну очень воспитывает патриотизм и коллективизм. Ну прям вот силы нет, как воспитывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей 23 минуты назад
Да что ж за ублюдки всю эту хрень выдумывают-то?Мало того что выдумывают, так ещё и внедряют.И название "блоки" хрень какая-то."Могут найти блоки которые им нравятся" , а что уже все школы оснастили гольф полями и всеми остальными плюшками?Всё то барахло имеет отношение к клубам и секциям, но ни как не к комплексной программе физического развития детей и подростков!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Froll Полчаса назад
Где гольф и где патриотизм? "Городки" больше воспитывает патриотизм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Maximvs Полчаса назад
Если так охота детям дать в руки палку, то тогда уж предлагайте современный мечевой бой.
И весело и полезно для общей физической подготовки никакое-никакое единоборство с флером русской истории
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Ездят на машинах с бейсбольными битами, а теперь будут возить ещё клюшки для гольфа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей 41 минуту назад
А ведь совсем недавно...
"Президент России Дмитрий Медведев разместил в своём блоге видеозапись, в которой он рассказывает о бадминтоне.
В ролике глава государства говорит об истории игры и её популярности. Он отмечает, что бадминтон развивает физическую форму, глазомер, точность и реакцию, а также помогает в жизни решать разные задачи.
Кроме того, Медведев предложил ввести бадминтон в школьную программу физкультуры. Этот вид спорта уже двадцать лет входит в программу Олимпийских игр."
Тогда еще он был президентом!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
pssst 42 минуты назад
А есть где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Шевченко 44 минуты назад
Гольф для детей народа, народа из списка форбс ... А как красиво подвели , патриотизм , коммуникации и т.д. и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Трелони 51 минуту назад
А лучше шахматы! Великолепный вид "спорта".... Ну или покер на крайняк...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 52 минуты назад
Конное поло может ещё добавят? Или сквош? Может преферанс добавит патриотизма?

Физкультура для того чтоб ребёнок имел физическую нагрузку на разные группы мышц, для этого есть разработанный регламент и ряд упражнений. Задача школы, выпустить физически развитого ребёнка (ну, если у него со здоровьем всё в порядке), а не страдать уетой и через игру в бильярд прививать чувство любви к родной берёзке.
По хорошему - выявить тех людей то это придумал, согласовал и внедрил на уровне Минпросвета и уволить нафиг за профнепригодность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 53 минуты назад
Похоже в минпросвещения засилье либерасни ???
Они немножко охренели с выбором патриотических игр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
ПИВОнер Евгений Д 23 минуты назад
Инфы по Вашему сарказму в откр. доступе - лярд. Там сидят открытые враги России. Политика правительства в отношении данного министерства абсол. непонятна. Видимо, врагов Родины в нНаших Рядах гораздо больше чем мы представляем.. Один пЕСКОВ чего стоит. Если раньше его перлы просто забавляли, теперь, в аспекте кол-ва убитых русских мужиков на Войне против Запада - просто выывают лютую ненависть и бешенство к подобным персонажам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Krapiv 54 минуты назад
Странно, конечно. Все игры на физкультуре командные, чтобы за минимальное время заставить приседать, прыгать и бегать максимальное количество учеников + социализация в обществе. А гольф в такой перспективе - унылое говно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 58 минут назад
Не останавливайтесь, вот тоже команда спортсменов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
773
vozmez_die Час назад
Какой-то "патриотичный" му*ак из Минпросвещения так считает? )))) А как на счёт Лапты? ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Отвратительный Мужик Час назад
Это в частных школах не для всех
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
ПИВОнер Час назад
Всё своё школьное детство на "физре" играл в лапту. Офигенно командная игра, дающая раскрыться и личным талантам в скорости, меткости и куче др. нужных в жизни вещей..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
DuckTales Час назад
Вот нахрена это нужно детям ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 19 комментариев
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1985 постов (1993 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

215509



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре
"Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего барменшу на Камчатке, приговорили к 8 годам тюрьмы
"Чё думаешь, животное, тебя кто-нибудь защитит?": управляющего кафе, жестоко избившего...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 апреля
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#аварии#Китай#Юмор#СССР#забавно#фильм#подвиг
#животные#машина#история#ДТП#милота#Россия#война#кино#кошка#дети
#Прикол#автомобили#кот#авто аварии#США#люди#Спасение#криминал#роль#добро
Ах, эта свадьба всем свадьбам Ах, эта свадьба всем свадьбам «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2, FIFA и WOT В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2, FIFA и WOT Российских школьников будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки от врачей Российских школьников будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки от врачей Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием Минпросвещения предложило провести в школах урок по сборке автомата Калашникова Минпросвещения предложило провести в школах урок по сборке автомата Калашникова

На что жалуетесь?

Вернуться