Российские школьники на уроках физкультуры начнут играть в гольф

В Минпросвещения считают, что гольф воспитывает чувство патриотизма и дисциплины.
С первого сентября текущего года у младшеклассников на уроках физкультуры появятся новые интересные модули. Но без странностей тоже не обошлось. Речь про обучение детей игре в гольф. Этот модуль показался многим настолько нетипичным для России, что журналисты засыпали Минпросвещения запросами, на которые ведомству пришлось оперативно отвечать.
Там ответили, что гольф — очень полезная игра, формирующая целый ряд положительных качеств, в том числе патриотизм.
"Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм)", — сообщили в ведомстве, добавив, что этот вид спорта учит владеть собой в стрессовых ситуациях и уважать своих соперников.
Минпросвещения подготовило большое количество изменений в программы физподготовки. Многие нововведения действительно будут интересны для детей, потому что каждый сможет найти что-то своё. Модулей огромное количество. Это, к примеру, модули по биатлону, роллер-спорту, фигурному катанию, управлению самокатом, чир-спорту, перетягиванию каната, городошному спорту, спортивному туризму, хоккею на траве, ушу, боксу, дзюдо, танцевальному спорту, перетягиванию каната и тяжёлой атлетике.
Добавим, что в рамках предмета "Обществознание" у старшеклассников появится отдельный блок под названием "Общественные коммуникации". Школьников будут учить кибербезопасности, способах противостояния фейкам и дезинформации, соблюдению правовых аспектов киберспорта и компьютерных игр. Помимо этого, одиннадцатиклассников в рамках обществоведения будут учить созданию семьи "на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России", а также противостоянию "идеологии экстремизма и национализма".
Источник:
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Министры на другой планете живут. У них гольф в порядке вещей. А мы не в курсе правил этой игры. Да и не нужны нам ни правила, ни сама игра.
Да, действительно.. игра, в которой нет и намека на командное первенство, а за игроком постоянно бродит служка ну очень воспитывает патриотизм и коллективизм. Ну прям вот силы нет, как воспитывает.
И весело и полезно для общей физической подготовки никакое-никакое единоборство с флером русской истории
"Президент России Дмитрий Медведев разместил в своём блоге видеозапись, в которой он рассказывает о бадминтоне.
В ролике глава государства говорит об истории игры и её популярности. Он отмечает, что бадминтон развивает физическую форму, глазомер, точность и реакцию, а также помогает в жизни решать разные задачи.
Кроме того, Медведев предложил ввести бадминтон в школьную программу физкультуры. Этот вид спорта уже двадцать лет входит в программу Олимпийских игр."
Тогда еще он был президентом!))
Физкультура для того чтоб ребёнок имел физическую нагрузку на разные группы мышц, для этого есть разработанный регламент и ряд упражнений. Задача школы, выпустить физически развитого ребёнка (ну, если у него со здоровьем всё в порядке), а не страдать уетой и через игру в бильярд прививать чувство любви к родной берёзке.
По хорошему - выявить тех людей то это придумал, согласовал и внедрил на уровне Минпросвета и уволить нафиг за профнепригодность.
Они немножко охренели с выбором патриотических игр
Не перепутай