Российские школьники на уроках физкультуры начнут играть в гольф

С первого сентября текущего года у младшеклассников на уроках физкультуры появятся новые интересные модули. Но без странностей тоже не обошлось. Речь про обучение детей игре в гольф. Этот модуль показался многим настолько нетипичным для России, что журналисты засыпали Минпросвещения запросами, на которые ведомству пришлось оперативно отвечать.





Там ответили, что гольф — очень полезная игра, формирующая целый ряд положительных качеств, в том числе патриотизм.





