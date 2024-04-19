Как повлиял сифилис на европейские перевороты

Расстроенный и униженный Карл отпустил всех наёмников и распустил войска. Они поехали каждый в свой городок Европы, куда понесли доблестное знамя "любовной чумы". Эпидемия была настолько мощной, что уже через 15 лет сифилис разлетелся по Северной Африке и Евразии. В 1512 году он пришёл даже в Японию, что привело к тому, что они решили закрыться от всего мира аж до 19 века.

Король Карл VIII, кстати, после возвращения из Италии, довольно скоро умер и как-то уж очень подозрительно: шёл себе и не вписался в низкий дверной проход, от души разбив об него голову. Полежал немножко в коме и умер.

Придворные даже придумывать не стали какое-то красивую смерть, будучи, видимо, недовольными, что благодаря их монарху сифилис стали называть "французской болезнью". Ясное дело, что при дворе тоже было много заболевших.