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Как повлиял сифилис на европейские перевороты

Как повлиял сифилис на европейские перевороты

Автор:
19 апреля 2024 18:18
Сообщество : Истории
Метки: Европа   Прошлое   болезни   заболевания   интересное   история   колумб   короли   
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12

Эту болезнь ещё романтично называют "любовным недугом", будто бы забывая о том факте, что болезнь превращает человека буквально в урода. Не говоря уж о влиянии на нервную систему.

Для начала стоит уточнить, что рассказ пойдёт о самой известной гипотезе появления сифилиса в Европе. Считается, что Колумб завёз его с Гаити.
Но учёные из Цюриха, как выяснилось, нашли девять останков людей, живших сотни лет назад там, где сегодня располагается Финляндия, Эстония и Нидерланды. В четырёх останках из девяти были найдены следы бледной трепонемы.
Но, как бы то ни было, пока эта гипотеза недостаточно проверена из-за недостаточного количества исследований.

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Так вот. Дело было в 1493 году, когда Колумб с товарищами вернулись из своего блестящего путешествия по Карибскому морю и привезли подарочки: табак, земельные приобретения для королевства, сифилис, загадочные тропические фрукты и кокосы. Всё было прекрасно, кроме сифилиса, который стал настоящим сюрпризом.

Моряки и солдатики, мужественно не обращая внимания на зудящий пах, нервно чесались предвкушая развлечения после долгого морского пути. Все полученные деньги они тут же спустили в борделях. А после нашествия на публичные дома и опустошения карманов им снова пришлось пойти в наёмники. Удачно, что тогда в Европе начиналась очередная заваруха и наёмники были в цене. Король Карл VIII, взяв в жёны 15-летнюю Марию Анжуйскую, хотел впечатлить жену и завоевать её сердечко. Ну и, чтоб два раза не вставать, прославиться как один из величайших мировых завоевателей. Идея потрясающая, но все вышло максимально плохо.

Карл VIII имел какие-то там права на земли Италии, поэтому собрался и пошёл на Неаполитанское королевство. А заодно прихватить и всё что плохо лежало, по дороге. Армия состояла из 30 тысяч солдат и... около тысячи полковых секс-работниц. Ну а как парням без женщины, правильно? Про себя Карл VIII тоже не забыл и прихватил с собой фрейлин для "помощи по хозяйству". Король так заразительно (каламбур) занимался с фрейлинами хозяйством, что вояки, вдохновившись полководцем, старались не отставать. И всё шло хорошо.

Неаполь быстренько сдался королю и тот назвал себя королем Неаполитанского и Иерусалимского королевств, а вдобавок императором Востока. 24 года, правитель всяких государств, гарем наложниц, молодая жена... Что ещё нужно? Правильно! Грандиозная вечеринка в честь победы, которая переросла в масштабную оргию длиной в два месяца. Тысячи женщин древнейшей профессии немедленно съехались со всей Италии. Хватило бы и парочки солдат заражённых сифилисом, чтобы началась эпидемия, а их было намного больше. Практически каждый третий в армии вскоре был заражён "любовной болезнью".

Вскоре все чесались и прикрывали раздутые гениталии. Даже чума не выглядела так уродливо как сифилис. Пока никто не мог понять, как же точно распространяется такая пакость и от этого пошла масса разных слухов. Церковь, разумеется не могла остаться в стороне и тут же начала говорить, что все это за грехи. Чуму, по их мнению, наслал Господь за грехи смертные, а вот сифилис - за грехи ещё более страшные! Так пугали паству священники, многие из которых, кстати, тоже почёсывались.

Отсюда появились две гениальные идеи происхождения сифилиса.
Первая. Кто-то пустил слух, что солдаты Карла были каннибалами и сифилис - это кара за него.
Вторая. Согласно ей, причиной возникновения болезни стали массовые совокупления с лошадьми. Вот только зачем с ними заниматься сексом, если на вечеринке, организованной Карлом, были тысячи девиц, не знавших отказа?
Ну что ж поделать - надо было закошмарить народ так, чтобы они сидели по домам и боялись оттуда нос (или еще что-то) высунуть.

Итальянцы и испанцы объединились и прогнали несчастных сифилитиков обратно во Францию. Карл был не только опозорен, но ещё и переболел оспой, став не только смешным, но и страшненьким. Забавно, но вернувшись домой с армией будущих Волан-де-Мортов, сам Карл умудрился не подхватить сифилис. Дома он прильнул к своей жене, наделал детей и ни один из них не был болен венерической болезнью и не было у них никаких последствий, к чему приводит сифилис (преждевременные роды, задержка развития, поражения ЦНС).

Расстроенный и униженный Карл отпустил всех наёмников и распустил войска. Они поехали каждый в свой городок Европы, куда понесли доблестное знамя "любовной чумы". Эпидемия была настолько мощной, что уже через 15 лет сифилис разлетелся по Северной Африке и Евразии. В 1512 году он пришёл даже в Японию, что привело к тому, что они решили закрыться от всего мира аж до 19 века.
Король Карл VIII, кстати, после возвращения из Италии, довольно скоро умер и как-то уж очень подозрительно: шёл себе и не вписался в низкий дверной проход, от души разбив об него голову. Полежал немножко в коме и умер.
Придворные даже придумывать не стали какое-то красивую смерть, будучи, видимо, недовольными, что благодаря их монарху сифилис стали называть "французской болезнью". Ясное дело, что при дворе тоже было много заболевших.

На первый взгляд, это просто история о "стыдной" болезни. Но он изменил мир сильнее, чем кажется. Благодаря сифилису (во многом) произошёл раскол церкви и протестанты стали успешнее. А такое категоричное пуританство не было бы так горячо принято паствой, если бы церковники не "тыкали" им в лицо доказательством наказания Господа за разврат.

Также из-за сифилиса стали так популярны парики. Вернее, из-за него они вообще появились и стали отличительной чертой Нового времени.
И ринопластика. Сегодня это обычная операция, к которой прибегают тысячи людей, чтобы поправить горбинку или придать нужную форму носу. Но именно во время начала сифилисной эпидемии хирурги стали спасать провалившиеся носы заболевших. Сначала они мастерили какие-то нашлёпки, которые надевали на лицо, наподобие клоунских носов.
Но потом они стали проводить операции по восстановлению так: с руки пациента вырезали кусок кожи, отрезая его не полностью, чтобы кровеносные сосуды не прекращали давать кровь. После чего лоскут накладывался на нос и пациент ходил с рукой, привязанной к носу, до тех пор, пока лоскут кожи не приживётся. Средневековый креатив!

Ещё о заслугах "французки": Нидерланды получили независимость от Испании. Сифилис стал основой антииспанской пропаганды. Протестанты Голландии говорили, что источником заболевания являются именно католики. Надо просто избавиться от их власти и зараза будет побеждена.
Но ни грозные речи священников, ни страх, ни здравый рассудок сифилис не победили. Люди продолжали заниматься сексом когда хотели и с кем хотели, что привело к тому, что у тогдашнего европейца шансов умереть от сифилиса было в разы больше, чем от голода, войн, других болезней и старости.
К слову, у трёх римских пап была эта болезнь, но кого это удивит, правда?

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Метки: Европа   Прошлое   болезни   заболевания   интересное   история   колумб   короли   
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5  комментариев
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3k
Autumn2015 54 минуты назад
А также сифилис настолько повлиял на мировоззрение одного народа, что они возомнили себя богами, спустившимися с небес.
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3k
Андерсен 36 минут назад
Медицинский институт. Начало лекции. Заходит препод.
- Перед началом лекции я хотел бы рассказать вам одну историю. Как-то в молодости я с приятелем пошел на дискотеку. И там нам обоим понравилась одна симпатичная девушка. Но она предпочла мне моего друга и с дискотеки ушла с ним. В итоге я остался с носом. A мой друг без носа. Итак, запишите тему лекции: "сифилис и его последствия".
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18k
a_komolow 37 минут назад
Все болезни от нервов!
Один сифилис от удовольствия!
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20k
Bill 48 минут назад
А Финляндия, Эстония и Нидерланды уже спорят между собой кто подарил миру сифилис?
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Галочка, которая умерла
  • Дата регистрации: 21.10.2021
  • 606 постов (522 в горячем)

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