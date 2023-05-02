Он был самым известным жуликом 16 века

Должность шута не мешала Жану Антуану воевать: он принимал участие в осаде Ла-Рошели, а в 1574 году Генрих Третий произвёл его в чин лейтенанта и халтурку - руководить охраной замка Лош.

При хорошем и стабильном заработке и положении Шико смог жениться на Рене Баррэ. У молодой пары родилось целых шесть сыновей, которые потом и поделили его крупное наследство.

Но не одной войной единой. В перерывах Шико придумывал отличные шутки, которые потомки собрали в большие сборники. Но за долгие годы уже стало довольно сложно отличить, где же начались политические анекдоты, когда закончились исторические.



