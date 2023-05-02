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Он был самым известным жуликом 16 века

Он был самым известным жуликом 16 века

Автор:
02 мая 2023 19:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   войны   интересное   история   короли   шуты   
1452
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В 1540-х годах родился Жан Антуан д`Англере. Семья его в Гаскони не была из числа привилегированных, однако он всё равно смог окончить Реймсский колледж в Париже. Но он был приверженцем не столько книжек, сколько верной шпаги.

Сначала он стал солдатом войска савойского герцога, потом курьером, а потом начал служить в этом качестве и тогдашнему французскому королю - Карлу IX. Через пару лет после массовой резни гугенотов, он умер и на престол взошёл Генрих Третий.


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Остра была не только шпага Шико, но и его язык. Он быстро вырос из курьеров в придворные Генриха, а потом стал королевским шутом. Это не было новым - шуты в "дворянских костюмах" существовали и до него. При дворе Франциска I жил некий Николя Ферриаль (прозвище Трибуле). Через полвека после Шико шутом-дворянином станет Ланжели при Людовике XIII.


Должность шута не мешала Жану Антуану воевать: он принимал участие в осаде Ла-Рошели, а в 1574 году Генрих Третий произвёл его в чин лейтенанта и халтурку - руководить охраной замка Лош.

При хорошем и стабильном заработке и положении Шико смог жениться на Рене Баррэ. У молодой пары родилось целых шесть сыновей, которые потом и поделили его крупное наследство.
Но не одной войной единой. В перерывах Шико придумывал отличные шутки, которые потомки собрали в большие сборники. Но за долгие годы уже стало довольно сложно отличить, где же начались политические анекдоты, когда закончились исторические.


Через 10 лет Шико стал настоящим дворянином. А ещё через пять лет во Франции разразилась гражданская война и всеобщий хаос. Шут получает следующего короля, примкнув по старой памяти к такому же шутнику Генриху Наваррскому и помогает ему заполучить необходимое, приняв участие в битвах при Иврэ и Арке. Наваррский через какое-то время стал Генрихом IV, а д`Англере - придворным шутом де Шико.

Кончина шута (не исключено, что её придумали потомки) была такая же весёлая, как и его жизнь. Будто бы при осаде Руана он захватил в плен приверженца Католической Лиги Анри де Шалиньи. Анри был сводным братом королевы вдовы своего предыдущего короля, Генриха Третьего.
Шико, уважая пленённого, не стал связывать его и отнимать шпагу. Приведя Анри в палату короля он саркастично заметил: "Смотри, Генрике, что я тебе дарю". Де Шалиньи был заносчив и не сильно умён, поэтому с размаху ударил шута по голове эфесом шпаги. Шико от этого удара вскоре умер, да и де Шалиньи не повезло - вскоре после освобождения из плена он уехал в Венгрию драться с турками и там пропал - вдали от своей родины, никому особо и не нужный.


Но это такая полуправда-полулегенда. Скорее всего Шико, разменявший шестой десяток, просто умер от ран, как и положено воину, пусть даже и шуту. Это был 1592 год.

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Метки: Прошлое   войны   интересное   история   короли   шуты   
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5k
Александр Час назад
Ну и в каком месте он был жуликом?!
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Александр Полчаса назад
Сериал про него Русский классный снят. Вроде графиня Де монсаро называется.
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1k
Rom 38 минут назад
Причем тут жулик? Зачем писать фигню?
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3k
Jora Kyky(Kukunaher) 43 минуты назад
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Arti 52 минуты назад
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