Жозефина Бейкер: она всегда делала только то, что хотела

Чернокожая танцовщица, усыновившая 12 детей, никогда не была зависима от мужчин и до конца своей жизни вела активную борьбу с расизмом.
В 1906 году в Сент-Луисе (США) родилась Жозефина Бейкер. Папа девочки, еврейский музыкант, работавший в водевиле барабанщиком, ушёл из семьи, и мама Жозефины, чернокожая прачка, осталась с четырьмя детьми на руках. Несмотря на то что она повторно вышла замуж, денег в семье не хватало постоянно.
2 июля 1917 года семья Жозефины столкнулась с резнёй, в результате которой в Сент-Луисе погибло более сотни людей. Это страшное событие шокировало девочку и несомненно повлияло на её будущую борьбу с дискриминацией чёрных.
Жозефине пришлось рано повзрослеть - ей не было и девяти лет, когда она начала смотреть за детьми и убираться в домах обеспеченных семей. Уже тогда она узнала, что такое расизм, когда ей откровенно говорили, чтобы она не смела лишний раз прикасаться к детям или целовать их, укладывая спать.
В 13 лет Бейкер покинула свой дом и начала работать официанткой в Old Chauffeur’s Club. Времена тогда были весьма "демократичные" в отношении возраста согласия, поэтому она умудрилась вскоре выйти замуж. Но лишь на несколько недель.
Второй брак девочка заключила в 1921 году (ей было всего 15 лет). Мужа звали Вилли Бейкер, чью фамилию Жозефина оставила себе после развода.
Третий раз она вышла замуж за сицилийца Джузеппе Пепито Абатино в 1926 году - он в то время уже принимал участие в шоу Жозефины. И последний раз она сочеталась узами в 1947 году. Избранником танцовщицы стал француз Жо Буйон, руководитель её оркестра. С ним она вырастила и воспитала двенадцать приёмных детей.
С ним она, кстати, тоже развелась - в 1961 году.
Карьера Жозефины началась с уличных и клубных танцев. В 1919 году, когда девочке было 13 лет, она уже поехала на гастроли по США с Dixie Steppers и Jones Family Band, разыгрывая комедийные сюжеты.
Наступил так называемый Гарлемский Ренессанс - расцвет афроамериканской культуры в 20-х и 30-х годах прошлого века. Жозефина в тот момент перебралась в Нью-Йорк и мгновенно завоевала сердца зрителей, выступая в 1923 году в мюзикле Shuffle Along на Бродвее.
Помимо этого девушка выступала в Plantation Club, где в дни её выступлений всегда был аншлаг.
Но несмотря на стремительную и успешную карьеру Жозефина в Америке от души наелась расизма во всех его проявлениях. Из-за цвета кожи ей очень часто отказывали в ангажементе на выступления в различных шоу и в конце концов ей это надоело.
Однажды я поняла, что живу в стране, где боялась быть чёрной. Это была только страна для белых людей. Чёрные там были лишними. Поэтому я и уехала, потому что задыхалась в Соединенных Штатах... Многие из чернокожих уехали не потому, что хотели этого, а потому, что они больше не могли терпеть подобное... Я почувствовала себя свободной в Париже.
Париж покорил сердце Жозефины сразу же. Франция подарила ей самое желанное - стать одной из самых востребованных артисток в Европе без косых взглядов и дискриминации. Французы влюбились в танцовщицу, когда она выступила в Театре Елисейских Полей со своим партнёром Джо Алексом. Поначалу девушка выступала в юбочке из перьев, но самым известным её костюмом стала юбка с шестнадцатью бананами в постановке La Folie du Jour.
Уже в 1927 году Жозефина превратилась из бедной девчонки из Сент-Луиса в самую высокооплачиваемую артистку Европы. В начале 30-х годов она приняла участие в съёмках фильмов "Зу-Зу" и "Принцесса Там-Там".
Бейкер искренне любила и уважала Францию, подарившую ей известность. Но по Америке танцовщица всё равно скучала, ведь это была её родина. В 1936 году она вернулась в США ненадолго, чтобы дать выступления с шоу Ziegfeld Follies, но, к сожалению, шоу провалилось, и Жозефина с удовольствием вернулась в любимый Париж.
После начала Второй Мировой войны Жозефина отказалась эвакуироваться вместе с семьёй и отправилась работать на Французское Сопротивление и Красный Крест. Официально Жозефина выступала для солдат в Африке и на Ближнем Востоке, а в тайне переправляла информацию. В конце Второй Мировой Жозефину Бейкер наградили медалями Сопротивлениями и Освобождения. К ним она получила знак Военного Креста. Правительство Франции представило её к ордену Почётного легиона в 1961 году.
А когда более-менее восстановилась мирная жизнь, Бейкер стала усыновлять детей. Сначала двух японских мальчиков, а потом еще десять человек абсолютно разных этносов. Дети часто сопровождали свою приёмную маму в путешествиях как по Европе, так и по Америке или в турне. Бейкер хотела доказать, что дети разных национальностей могут жить мирно и дружно.
Жозефина, ко всему прочему, обожала животных: среди её питомцев были гепард Чикита, поросенок Альберта, козёл Туту и это далеко не полный список.
Бейкер никогда не забывала о своей родине и часто приезжала в Штаты в 1950-х годах, принимая участие в акциях против дискриминации рас, поддерживала Движение за гражданские права.
В 1951 году Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) сделала 20 мая Днём Жозефины Бейкер.
И только в 1973 году она наконец добилась своего полностью.
Бейкер выступила в Карнеги-холл в Нью-Йорке и её встретил гром аплодисментов. Несмотря на всю любовь европейского зрителя, тот факт, что её наконец приняли и оценили в родной стране, заставил её разрыдаться прямо на сцене.
Ей было 68 лет, когда она выпустила премьерный спектакль в театре Бобино в Париже. Он получил самые лучшие отзывы за всю её карьеру. Но уже через несколько дней артистка внезапно впала в кому вскоре скончалась от кровоизлияния в мозг.
Попрощаться с любимой Жозефиной пришло 200 тысяч человек. Не забыло про неё и правительство Франции: они оказали ей воинские почести и Жозефина Бейкер была первой американкой, уходившей в последний путь под залп двух десятков ружей.
Жозефину похоронили в Монако. В 2021 году в прошло символическое захоронение Жозефины Бейкер в Пантеоне (там похоронены Вольтер, Руссо, Золя и другие великие французы). Могила артистки осталась в Монако, а в Пантеоне установили кенотаф.
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