Жозефина Бейкер: она всегда делала только то, что хотела

Карьера Жозефины началась с уличных и клубных танцев. В 1919 году, когда девочке было 13 лет, она уже поехала на гастроли по США с Dixie Steppers и Jones Family Band, разыгрывая комедийные сюжеты.

Наступил так называемый Гарлемский Ренессанс - расцвет афроамериканской культуры в 20-х и 30-х годах прошлого века. Жозефина в тот момент перебралась в Нью-Йорк и мгновенно завоевала сердца зрителей, выступая в 1923 году в мюзикле Shuffle Along на Бродвее.

Помимо этого девушка выступала в Plantation Club, где в дни её выступлений всегда был аншлаг.

Но несмотря на стремительную и успешную карьеру Жозефина в Америке от души наелась расизма во всех его проявлениях. Из-за цвета кожи ей очень часто отказывали в ангажементе на выступления в различных шоу и в конце концов ей это надоело.