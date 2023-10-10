Безумие Карла VI, считавшего себя стеклянным

Карла, короля Франции, не зря прозвали Безумным. Он был одним из самых известных монархов периода Средневековья. Благодаря его эксцентричным поступкам он навсегда остался в истории.
Пока будущий король был молод, то он был вполне добрым и очень щедрым человеком. В 11 лет Карл VI уже взошёл на престол, но по факту управляли государством его дяди, ну а те вовсю использовали своё служебное положение и угнетали народ бесконечным сбором дани.
Когда Карл VI подрос, то решил, что хватит уже идти на поводу у родственников и решил навести порядок во вверенном ему королевстве. Решение было хорошим, но успехом не увенчалось.
Шли годы и у Карла стали всё заметнее его психические расстройства из-за лихорадки, перенесённой им в юные годы. После выздоровления у него обострились приступы гнева, которые ему не удавалось сдерживать, как бы он ни старался. Первый такой приступ произошёл 5 августа 1392 года во время охоты. Король внезапно набросился на свою свиту с мечом, потому что ему почудилось, что его окружают враги. Ему удалось убить несколько человек.
Как только Карл VI пришёл в себя, то был в ужасе от содеянного. Его немедленно доставили в замок Крейон, где начали лечение от галлюцинаций и параноидального бреда. Но придворные, конечно же, стали опасаться короля, ведь не кто знает, что он ещё выкинет.
Всего через год, на балу, Карл и его ближайшие придворные решили разыграть гостей, переодевшись в "дикарей". Костюмы сшили из ткани, пропитав её воском - она легко воспламенялась. Роковой случай привёл к тому, что один из наряженных загорелся, пламя перекинулось на других ряженых, в том числе и на короля. Карла спасла герцогиня Беррийская, накинув на него свои юбки и вот так потушив пламя. В мировую историю этот случай вошёл как "Бал объятых пламенем", а вот психическое состояние Карла VI стало ухудшаться.
Всё чаще Карл становился агрессивным, подозрительным, отказывался называть себя королём, а как-то раз собрал всех и объявил, что он сделан из стекла и разбиться может в любой момент. В ярости король запретил прикасаться к себе и с тех пор носил одежду со вшитыми в неё железными прутьями. Вслед за этим король перестал мыться, переодеваться и, разумеется, у него начались самые разные кожные болезни. Придворные не знали, как справиться со своим правителем. Доктора решили обхитрить Карла VI и привели к нему в комнату людей, измазанных чёрной краской, похожих на демонов. Перепуганный король отважился наконец принять ванну.
Все эти королевские выкрутасы не могли не привести к расколу элит. Придворные перешёптывались, плели интриги, распространяли слухи друг против друга. Англия воспользовалась ослаблением власти и начала Столетнюю войну заново, захватив существенную часть территорий.
Иронично, но именно Карл VI подписал договор, согласно которому английский король признавался законным наследником французского трона.
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