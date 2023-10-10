Безумие Карла VI, считавшего себя стеклянным

Шли годы и у Карла стали всё заметнее его психические расстройства из-за лихорадки, перенесённой им в юные годы. После выздоровления у него обострились приступы гнева, которые ему не удавалось сдерживать, как бы он ни старался. Первый такой приступ произошёл 5 августа 1392 года во время охоты. Король внезапно набросился на свою свиту с мечом, потому что ему почудилось, что его окружают враги. Ему удалось убить несколько человек.

Как только Карл VI пришёл в себя, то был в ужасе от содеянного. Его немедленно доставили в замок Крейон, где начали лечение от галлюцинаций и параноидального бреда. Но придворные, конечно же, стали опасаться короля, ведь не кто знает, что он ещё выкинет.



