В подмосковных Люберцах неадекват вломился в лицей и устроил переполох

Охране пришлось вызывать Росгвардию.
В люберецкий лицей №12 вбежал невменяемый мужчина. Он перепрыгнул через турникет и поднялся на третий этаж. На просьбы охранников не обращал внимания - возможно, у человека проблемы с головой. Или был под веществами.
В любом случае, вёл он себя неадекватно, на просьбы покинуть помещение не реагировал и начал драться с охранниками. А те вызвали Росгвардию. Прибывшие сотрудники мигом скрутили мужчину и увезли в отдел. Ни ученики, ни педагоги не пострадали, но изрядно понервничали.
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Подписчики местного тг-канала сообщают, что в этом лицее в прошлом году уже был инцидент с пьяным охранником. А сегодня неадекват проник на территорию учебного заведения, потому что на калитке не работал магнитный замок. И пройти мог любой желающий.
Также они обсуждают новость о том, что справиться с невменяемым помогал школьный физрук. Педагог якобы отвлекал его до приезда сотрудников Росгвардии. Это к вопросу о качестве охраны в учебных заведениях.
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Боец сам оценивает обстановку и не подпускает никого к себе. Что ж теперь им не давать оружие и разрешить применять только дубинки и ругательства?