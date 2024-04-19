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В подмосковных Люберцах неадекват вломился в лицей и устроил переполох

В подмосковных Люберцах неадекват вломился в лицей и устроил переполох

Автор:
19 апреля 2024 15:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   Росгвардия   лицей   люберцы   неадекват   охрана   
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Охране пришлось вызывать Росгвардию.

В люберецкий лицей №12 вбежал невменяемый мужчина. Он перепрыгнул через турникет и поднялся на третий этаж. На просьбы охранников не обращал внимания - возможно, у человека проблемы с головой. Или был под веществами.

В любом случае, вёл он себя неадекватно, на просьбы покинуть помещение не реагировал и начал драться с охранниками. А те вызвали Росгвардию. Прибывшие сотрудники мигом скрутили мужчину и увезли в отдел. Ни ученики, ни педагоги не пострадали, но изрядно понервничали.

Подписчики местного тг-канала сообщают, что в этом лицее в прошлом году уже был инцидент с пьяным охранником. А сегодня неадекват проник на территорию учебного заведения, потому что на калитке не работал магнитный замок. И пройти мог любой желающий.

Также они обсуждают новость о том, что справиться с невменяемым помогал школьный физрук. Педагог якобы отвлекал его до приезда сотрудников Росгвардии. Это к вопросу о качестве охраны в учебных заведениях.

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Метки: Видео   Подмосковье   Росгвардия   лицей   люберцы   неадекват   охрана   
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
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Юр21 7 минут назад
Дожили млядь, школы и садики охранять надо... В восьмидесятые никому и в голову не могло придти как то вредить в школе.
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252
Дмитрий 8 минут назад
Таким при задержании кто оказывает сопротивление необходимо что нибуд сломать, кроме шеи конечно. будут мучаться потом. чем жестче с сопротивляющимися при оресте тем лучше.
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29
Harm Полчаса назад
Не очень принято озвучивать, не как с учителями и медиками, но как в росгвардии так и в МВД лютый кадровый голод, некомплект в среднем 30-40% сами понимаете... и да, сейчас берут всех
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1k
Darki Час назад
Я конечно не спец в вопросах задержания таких отбросов общества,но у левого росгвардейца автомат на лямке висит-болтается,разве это безопасно в плане того что злоумышленник может им завладеть и натворить бед.
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