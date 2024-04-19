В подмосковных Люберцах неадекват вломился в лицей и устроил переполох

В люберецкий лицей №12 вбежал невменяемый мужчина. Он перепрыгнул через турникет и поднялся на третий этаж. На просьбы охранников не обращал внимания - возможно, у человека проблемы с головой. Или был под веществами.

В любом случае, вёл он себя неадекватно, на просьбы покинуть помещение не реагировал и начал драться с охранниками. А те вызвали Росгвардию. Прибывшие сотрудники мигом скрутили мужчину и увезли в отдел. Ни ученики, ни педагоги не пострадали, но изрядно понервничали.