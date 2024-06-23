В Мытищах неадекват сел за руль фургона и устроил переполох у здания местной администрации

45-летний Алексей уже не в первый раз потерял контакт с реальностью. Пару лет назад он забаррикадировался в своей квартире - от того приступа он лечился в дурдоме. В этот раз ему снова показалось, что его травят какими-то непонятными гипноволнами.

И он сел за руль своего «Портера». С собой взял 12-летнюю дочь и не выпускал её из кабины.

В полиции узнали об этом после звонка его жены. Она сообщила, что супруг в очередной раз словил шизу и попросила освободить дочку. На стоянку приехали сотрудники и уговорили мужика выпустить девочку из машины. После этого неадекват разошёлся и стал выписывать круги перед зданием местной администрации.