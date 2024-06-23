В Мытищах неадекват сел за руль фургона и устроил переполох у здания местной администрации

Полицейским даже пришлось применить табельное оружие.
45-летний Алексей уже не в первый раз потерял контакт с реальностью. Пару лет назад он забаррикадировался в своей квартире - от того приступа он лечился в дурдоме. В этот раз ему снова показалось, что его травят какими-то непонятными гипноволнами.
И он сел за руль своего «Портера». С собой взял 12-летнюю дочь и не выпускал её из кабины.
В полиции узнали об этом после звонка его жены. Она сообщила, что супруг в очередной раз словил шизу и попросила освободить дочку. На стоянку приехали сотрудники и уговорили мужика выпустить девочку из машины. После этого неадекват разошёлся и стал выписывать круги перед зданием местной администрации.
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Полицейские до последнего не хотели применять табельное, с мужиком беседовали больше часа.
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Когда стал лихачить - прострелили колёса, но он всё равно попытался скрыться. Тут уж сотрудник открыл огонь и остановил неадеквата.
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Раненого Алексея госпитализировали, теперь его подлатают и отправят на длительное лечение в психиатрическую клинику.
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Когда я права получал, а через десять лет продлял, для прохождения медкомиссии, требовалась справка из наркодиспансера и из психдиспансера.
Каким образом псих, лечившийся в "дурке", получил водительское удостоверение? Кто ему это удостоверение выдал и за какое денежное вознаграждение?
ВУ отберут после дурки, но собственность-то останется.
А потом опять выпустят и он будет продолжать?