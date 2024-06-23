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В Мытищах неадекват сел за руль фургона и устроил переполох у здания местной администрации

В Мытищах неадекват сел за руль фургона и устроил переполох у здания местной администрации

Автор:
23 июня 2024 18:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   администрация   задержание   мытищи   неадекват   полиция   
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Полицейским даже пришлось применить табельное оружие.

45-летний Алексей уже не в первый раз потерял контакт с реальностью. Пару лет назад он забаррикадировался в своей квартире - от того приступа он лечился в дурдоме. В этот раз ему снова показалось, что его травят какими-то непонятными гипноволнами.

И он сел за руль своего «Портера». С собой взял 12-летнюю дочь и не выпускал её из кабины.

В полиции узнали об этом после звонка его жены. Она сообщила, что супруг в очередной раз словил шизу и попросила освободить дочку. На стоянку приехали сотрудники и уговорили мужика выпустить девочку из машины. После этого неадекват разошёлся и стал выписывать круги перед зданием местной администрации.

Полицейские до последнего не хотели применять табельное, с мужиком беседовали больше часа.

Когда стал лихачить - прострелили колёса, но он всё равно попытался скрыться. Тут уж сотрудник открыл огонь и остановил неадеквата.

Раненого Алексея госпитализировали, теперь его подлатают и отправят на длительное лечение в психиатрическую клинику.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   администрация   задержание   мытищи   неадекват   полиция   
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26  комментариев
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19k
Kucher 2 часа назад
Стойте, стойте, стойте... Это как это?
Когда я права получал, а через десять лет продлял, для прохождения медкомиссии, требовалась справка из наркодиспансера и из психдиспансера.
Каким образом псих, лечившийся в "дурке", получил водительское удостоверение? Кто ему это удостоверение выдал и за какое денежное вознаграждение?
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25k
MrGod 4 минуты назад
А пристрелили бы сразу и не было бы этого спектакля и потраченного времени.
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41k
russger Час назад
Прикольнула баба на последнем видео. Видит кипиш какой-то, куча ментов, а она срезать решила
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8k
Лещ Час назад
Я не понял, почему его сразу за шкирку из машины не достали?? У него оружие чтоль было какое-то?
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64k
Олег Час назад
сел за руль СВОЕГО фургона ? У кого-то должны погоны слететь
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80k
Viktor Час назад
Да, ребят-ментов надо в пиндосию на стажировку отправить!
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34k
Юрьевич 2 часа назад
Менты странные какие-то. Нужно было стрелять как только он тронулся с места ещё на площади. Он полквартиала проехал прежде чем они на поражение начали стрелять! Он по дороге мог кучу народа передавить, да и менты когда стреляли могли кого-нибудь задеть! Мля, их в церковноприходской школе что-ли учили? Одни берут на прицел злодея, другие быстро освобождают от людей окрестности... А тут паноптикум какой-то! Неадекват за рулём грузовика, мент прыгает рядом, мимо свободно проходят люди с маленькими детьми! Потом неадекват уезжает и успевает проехать полквартала! При этом менты даже своим автомобилем не перегородили ему дорогу! Наберут дураков по объявлению и ещё оружие им дают!
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5k
Владимир 2 часа назад
лоботомия по нем плачет!
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30k
Ваня 2 часа назад
с неадекватыми так и надо...
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4k
Yus 2 часа назад
Вопрос. А откуда у него автомобиль и права? Может того кто подписал справку вместе с героем на принудительное лечение?
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1k
Лёха Лёха 2 часа назад
Лечился в дурке, но права не забрали... Странно
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Раненого Алексея госпитализировали, теперь его подлатают и отправят на длительное лечение в психиатрическую клинику.»

А потом опять выпустят и он будет продолжать?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3031 пост (2984 в горячем)

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