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Подари мне липосакцию: правдивый пост о женских желаниях

Подари мне липосакцию: правдивый пост о женских желаниях

Автор:
10 июля 2023 19:49
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   деньги   женщина   запросы   знакомства   меркантильность   
5549
16

Перед нами девушки и женщины, которые, по их мнению, знаю себе цену. Эту цену они не стесняются обозначать в объявлениях на сайтах знакомств. Интересен прайс?

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Метки: Девушка   деньги   женщина   запросы   знакомства   меркантильность   
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26  комментариев
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16k
Алекс 5 часов назад
Всё вареник свой пристроить не могут....
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−1
устал я от вас Час назад
В этой подборке и тратить то не на кого...
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15k
_delphin_ 2 часа назад
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10k
Juli 3 часа назад
Как здорово, когда ты смогла получить образование и работу, которая позволила не клянчить ни у кого)
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6k
мемфрид 3 часа назад
Уже тысячу раз это писал народ, но повторюсь: а науйх вы такие нужны, с вашими злоипъючими списками???
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33k
Олег 3 часа назад
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739
На_ник 3 часа назад
Фишки!!! Откровенная реклама проституток?! По другому этих, знающих себе цену, шлюх, трудно воспринимать.
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13k
Kostick 3 часа назад
шкурки никак не могут понять, что рынок той вертикальной улыбки, и прочих ротополовых - аккурат в ценник кафешки или веника пристойного))) но алень он не мамонт, не вымрет.
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36k
russger 3 часа назад
Хотите норм фишки? загоняйте авторов подобного говна в жёсткий минус
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15k
Мистер Фикс 3 часа назад
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135
ART 3 часа назад
Сколько должна зарабатывать девушка?

Ссылка www.youtube.com
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29k
Макарыч 4 часа назад
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1k
Александр Долматов 4 часа назад
Высокий, красивый,спортивный ДЕВСТВЕННИК старше 22 лет (вряд ли она хочет младше себя) с машиной, квартирой и хорошей зарплатой, с чувством юмора и высоким интеллектом...
Девушка фантастики перечитала?

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343
Алексей Павлиди 4 часа назад
Я одного не понимаю. Если мне присуще хотя бы часть того что они хотя от мужчины, то вы то зачем мне?
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423
sever84 4 часа назад
Ссылка coub.com
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56k
Олег 4 часа назад
Стасик нашел в канаде своего любимого, и постит говнище на фишках. Кто-б тебе подарил пластику ануса?
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7k
Себастьян Перейра 4 часа назад
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19k
Bill 4 часа назад
раньше было как-то попроще
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38k
Вепс 4 часа назад
Оу, торговки варениками))) Интересно иногда почитать. Только они плохие продавцы, обычно прыгают на первого попавшегося, а потом опять винят всех кроме себя.
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