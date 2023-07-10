Подари мне липосакцию: правдивый пост о женских желаниях

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Перед нами девушки и женщины, которые, по их мнению, знаю себе цену. Эту цену они не стесняются обозначать в объявлениях на сайтах знакомств. Интересен прайс?
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Девушка фантастики перечитала?
Не думаю, что у них много вторых попавшихся, с такими то требованиями.