Трагедия Регины Збарской - королевы советского подиума

Тогда даже не было такого понятия "манекенщица" ("модель"). Девушек называли "демонстраторами одежды". Многие девушки, работавшие в этой среде были действительно просто живыми манекенами, но только не Регина. Она получала настоящее удовольствие от своей работы и со временем стала знаменитостью в мире моды СССР.

Регина выделялась среди девушек своей, как говорили, "западной" внешностью. Она была всегда несколько отстранённой, да и не принято было в этом мире заводить крепкую дружбу - конкурентки, как ни крути. А по-настоящему её звезда взошла в Париже в 1961 году. Именно там, во время всемирной выставки промышленности (в том числе и легкой, а стало быть и одежды) показ с её участием взорвал все СМИ Парижа. "Самое красивое оружие Кремля" - было написано на первой полосе французских газет. Её красоту отметили Феллини и Фидель Кастро.



