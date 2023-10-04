Трагедия Регины Збарской - королевы советского подиума

В самой обычной семье 27 сентября 1935 года родилась будущая звезда не только советских подиумов, но и зарубежных - манекенщица Регина. Но как сложилась судьба той, которую восхваляли и обожали?
После войны семья Регины стала жить в Вологде. Получив аттестат, Регина Колесникова поехала в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Она мечтала о кино, но без подготовки шансов оказаться в одном из самых уважаемых институтов страны у неё практически не было. Точнее, не было шансов попасть на актёрский факультет, а вот на экономический - да. Сегодня на этом факультете готовят кинопродюсеров.
Преподаватели недолюбливали Колесникову, ведь она уже со второго курса стала частенько прогуливать. Но сдавала экзамены она всегда вовремя и хорошо, так что было не придраться. Именно там, оказавшись рядом с театральным и киношным кругом, Регина поняла, что она получила что-то вроде билета на первый ряд. Она частенько оказывалась на разных вечеринках, где режиссёры, актёры, художники и прочие творческие личности бывали постоянно. А Колесникова была не только красивой, она была неглупа, могла легко поддержать любую беседу, а манеры девушки были безупречны. Ну и вишенкой на торте было её владение двумя языками - французским и английским.
Уже после получения диплома Регина продолжала вести полубогемный образ жизни и на очередной вечеринке случилась судьбоносная встреча с легендарной Верой Араловой - модельером и художницей. Именно она позвала её работать в известный Дом Моделей, располагавшийся в старинном здании на Кузнецком мосту.
Тогда даже не было такого понятия "манекенщица" ("модель"). Девушек называли "демонстраторами одежды". Многие девушки, работавшие в этой среде были действительно просто живыми манекенами, но только не Регина. Она получала настоящее удовольствие от своей работы и со временем стала знаменитостью в мире моды СССР.
Регина выделялась среди девушек своей, как говорили, "западной" внешностью. Она была всегда несколько отстранённой, да и не принято было в этом мире заводить крепкую дружбу - конкурентки, как ни крути. А по-настоящему её звезда взошла в Париже в 1961 году. Именно там, во время всемирной выставки промышленности (в том числе и легкой, а стало быть и одежды) показ с её участием взорвал все СМИ Парижа. "Самое красивое оружие Кремля" - было написано на первой полосе французских газет. Её красоту отметили Феллини и Фидель Кастро.
Но по возвращении на родину Колесниковой тут же прямым текстом сказали, что если она хочет и дальше любоваться на достопримечательности других стран, то ей придётся за это кое-что сделать. Разумеется, во время своих командировок манекенщицы общались с самыми разными элитными людьми - политики, бизнесмены, представителями искусства.
С этого момента начинаются только догадки и предположения окружения Регины, потому что доподлинно о "контактах" и уровне близости этих контактов никто так никогда и не узнал. Что именно говорила Регина и что распространяла - неизвестно до сих пор. Но она была единственной из всей делегации, кому можно было выходить в город из отеля. Её же коллеги видели только гостиницы и "язык", по которому они ходили, демонстрируя наряды. Но вместе с тем есть свидетельство советского разведчика Виталия Шлыкова, с которым у неё был недолгий роман, что Регину пытались завербовать, но она настолько нервно восприняла всю эту ситуацию, что спецслужбы поняли, что из такой экзальтированной девушки шпионки не получится.
У неё были довольно тёплые отношения с Вячеславом Зайцевым, который тогда только-только начинал свою карьеру в мире моды. Она его даже подкармливала иногда, вместе они выходили на всякие светские ужины, где советской красавицей восхитилась сама Софи Лорен. А как известно, один комплимент от женщины стоит десяти комплиментов от мужчин.
За всем флёром богемной жизни, окружавшим Регину, стояла вполне обычная женщина, с вполне нормальными мечтами - она хотела выйти замуж, родить детей и жить счастливо в браке. Стоит ли говорить, что вокруг неё вились ухажёры, но она не была благосклонна никому из них, пока в 1960 году не встретилась с художником Львом Збарским. Когда она вышла за него замуж, то именно его фамилия, благодаря Регине, стала известна на весь свет.
Как и любой творческий человек, Лев был увлекающимся мужчиной, женщины всегда окружали его плотным кольцом обожания, но именно Регине удалось обуздать плейбоя Збарского. На протяжении семи лет эта пара была одной из самых красивых в Москве. Благодаря мужу и модельеру Вячеславу Зайцеву Регина завела знакомства с массой иностранных гостей СССР. Она была знакома с Пьером Карденом и Ивом Монтаном.
Но в 1967 году Збарской пришлось столкнуться с настоящим страхом любой женщины. Так вышло, что в 32 года Регина забеременела. У неё была запланирована долгая командировка в Монреаль, но проблема была в другом. Любимый муж категорически сказал ей, что детей он не хочет. Правда, как позже выяснилось, детей он не хотел именно от Регины, потому что вскоре после новости о беременности он оставил жену и ушёл сначала к Марианне Вертинской, а потом к Людмиле Максаковой. Последняя родила ему сына. А вот Регина после аборта детей иметь больше не смогла.
Стоит тут же и закончить страницу про Льва Збарского: он в начале 70-х уехал в США. А Регина, узнав о том, что новая женщина Льва беременна, восприняла эту новость как удар и предательство. Но не теряла надежды на воссоединение семьи. Однако, когда она поняла, что Збарский уезжает навсегда, то вскрыла себе вены.
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Регину спасли. Она лежала в ванной, не выключив воду, а когда она потеряла сознание от кровопотери, вода продолжала литься и затопила соседей. Они примчались в её квартиру и вызвали скорую помощь. В те времена, если человек пытался покончить с собой, его автоматически отправляли на лечение в психиатрическую лечебницу. После выхода оттуда Регина решила вернуться на работу. Тогда стандарты фигур моделей были отличными от сегодняшних, поэтому даже набор веса, вызванный лекарствами и малоподвижным больничным образом жизни, не мог помешать возвращению. Вот только, как говорится, в спину Збарской уже дышали манекенщицы помоложе и постройнее. Век манекенщицы жесток и недолг. Регина видела это и ей хватало смелости признать, что её время прошло.
Наступил 1973 год и, казалось, что всё плохое для Регины закончилось. Суицидальные мысли давно не посещали её, она даже смогла примириться с невозможностью иметь детей и познакомилась с журналистом из Югославии. Их роман был недолог, но страсть пары была сильной и взаимной. Регина снова поверила в любовь и в то, что она заслуживает быть счастливой.
Вот только когда журналист вернулся домой, он накатал целую книгу, назвав её "Сто ночей с Региной Збарской". Книга была отвратительной - интимные подробности, её предпочтения, фотографии Регины, а также её слова о советской власти, с которой она была знакома не понаслышке и хорошо помнила обязательные явки в КГБ после каждой заграничной командировки.
Это было самое настоящее предательство. Какими бы не были отношения, временными или нет, серьёзными или не очень, сделанное югославским журналистом - грязь. Регина понимала, что ей грозит не просто полное прекращение карьеры, но и, возможно, очередное разбирательство с властями. Её начали снова таскать в КГБ на допросы. Она не выдержала и снова попыталась покончить с собой. И снова больница. Снова тяжёлые таблетки.
После выхода из больницы, несмотря на скандал с книгой и репутацию, Вячеслав Зайцев, к тому времени уже открывший свой Дом моды (1982 год) не бросил свою "музу", как он называл Збарскую. Сотрудники дома вспоминали, что даже в 47 лет, после всего пережитого, Регина всё ещё была хороша. Она иногда выходила на "язык", показывая одежду для женщин "элегантного возраста".
Известно, что Зайцев взял её на ставку уборщицы в свой Дом моды, но, скорее всего, это была просто ставка, чтобы не дать Регине умереть с голоду, вряд ли она действительно мыла полы. Подачек Збарская не приняла бы, а вот получать официальную зарплату - да. К тому моменту её состояние было настолько плохим, что она вряд ли понимала, за что именно она получает деньги.
Её состояние стремительно ухудшалось. Регина как-то пришла в вывернутой наизнанку шубе, потому что захотела "чего-нибудь новенького". Периодически её накрывала паническая атака, причём настолько сильная, что она запиралась в собственной квартире и начинала выбрасывать из окон всю одежду. Зайцев всегда звонил ей, когда Збарская не приходила на работу, и когда услышал, что ей просто-напросто не в чем выйти из дома, то молча собрал одежду и поехал к ней.
15 ноября 1987 год.
Регина не могла больше справляться со всеми демонами, терзавшими её каждый день и в третий раз решила покончить с собой. Тут снова неразбериха - по одной версии, её обнаружили дома, наглотавшейся таблеток, по другой - в больнице (тоже с таблетками). Скорее всего это случилось дома, потому что в больнице всё-таки сложнее единовременно достать такое количество лекарств, да и врачи присматривают.
На похороны "красной королевы" из Дома моделей не пришёл никто. Чёрт бы с ними, с манекенщицами, но не пришли даже те сотрудники, кто получил благодаря Регине Збарской признание - Дом моды СССР стал известен на весь мир, в том числе, благодаря ей. Друзей у Регины не осталось.
Регина Збарская стала очередной жертвой мира моды, который просто выжал её до капли, взял от неё всё, что ему было нужно, а потом выбросил на обочину. За ненадобностью.
P.S. Можно сколько угодно говорить о том, насколько глупы модели, что они могут лишь ходить и показывать одежду, но всё-таки это живые люди. И Регина Збарская очевидно не была глупа или поверхностна. Обстоятельства были действительно сильнее её и справиться с этим дано не каждому. Она была и остается королевой мира моды Советского Союза.
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очень познавательно.
актриса, ее сыгравшая, там хороша необычайно.