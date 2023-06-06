Несколько любопытных фактов о Леонардо Ди Каприо

Во время съемок фильма «Кровавый алмаз» ДиКаприо сотрудничал с 24 детьми-сиротами из Детской деревни SOS в Мозамбике. Он очень привязался к одной из девочек, что побудило его удочерить ее.

Несмотря на то, что в Нью-Йорк он ее не забрал, актер обеспечивает ребенка на расстоянии и заботится о том, чтобы ей жилось хорошо.