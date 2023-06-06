Несколько любопытных фактов о Леонардо Ди Каприо

Американский киноактёр и продюсер Леонардо Вильгельм Ди Каприо уже давно не воспринимается как «тот парень из "Титаника"». Он получил множество заслуженных наград за яркие и разноплановые роли в большом количестве фильмов. Премия «Оскар», BAFTA и три премии «Золотой глобус» говорят сами за себя. Но много ли знают поклонники актёра о его жизни?
Оказывается, этот чувак не только на яхтах с моделями катается. Он занимается благотворительностью, выдвигает экологические инициативы вроде строительства эко-курорта, выступает за растительную пищу и старается сократить свой углеродный след. И это еще не всё.
Ди Каприо дебютировал на телевидении в детстве в программе для дошкольников Romper Room, но его уволили из-за отвратительного поведения. Будущий актёр был непослушным, бил по камере и кричал во время съёмок сюжета. Продюсеры были вынуждены отправить его восвояси. Несмотря на эту неудачу, он выстоял и стал одним из самых успешных актёров своего поколения.
Модная в 90-х стрижка с длинной челкой, с которой Ди Каприо щеголял в культовом фильме «Титаник», была запрещена в Афганистане — она считалась оскорбительной для ислама. Считалось, что длинная чёлка мешает людям правильно кланяться и молиться. В результате 22 парикмахера, как сообщается, были заключены в тюрьму за то, что сделали своим клиентам такую стрижку.
Ди Каприо публично не объявлял себя веганом, но активно участвовал в движении за растительную пищу, инвестировал в различные компании, производящие растительную продукцию, такие как Califia Farms, HIPPEAS и Løci, бренд веганских кроссовок. Кроме того, он сотрудничал с Beyond Meat и продвигал их растительные бургеры Beyond Burgers среди своих многочисленных подписчиков в социальных сетях. Есть некоторые основания предполагать, что он вегетарианец.
В 2001 году Ди Каприо получил премию «Золотая малина» в номинации «Худший актер» за роль в фильме «Пляж». Фильм разочаровал критиков, несмотря на выдающиеся актерские способности Ди Каприо, в которых никто не сомневался.
Во время съемок фильма «Кровавый алмаз» ДиКаприо сотрудничал с 24 детьми-сиротами из Детской деревни SOS в Мозамбике. Он очень привязался к одной из девочек, что побудило его удочерить ее.
Несмотря на то, что в Нью-Йорк он ее не забрал, актер обеспечивает ребенка на расстоянии и заботится о том, чтобы ей жилось хорошо.
ДиКаприо владеет островом Блэкадор-Кей площадью 42 гектара, расположенным у побережья Белиза. Там большие проблемы с вырубкой лесов и чрезмерным выловом рыбы. Ди Каприо, как сообщается, намерен превратить остров в экологически устойчивый курорт, хотя местные власти не очень этим довольны и пытаются помешать.
О своём обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) Леонардо Ди Каприо узнал в 11 лет. Расстройство проявлялось в повторяющихся действиях — например, он должен был прикоснуться к предметам определённое количество раз, иначе чувствовал себя не в своей тарелке. Или во время ходьбы по тротуару должен был определённым образом наступить на трещине под ногами. Или трижды постучать по дереву, прежде чем выйти из комнаты. Эти действия были необходимы ему, чтобы чувствовать себя комфортно.
На шоу Around the Table Ди Каприо рассказал о смелой спасательной миссии, которую ему пришлось предпринять во время съёмок фильма Netflix «Не смотри вверх». Актёр рассказал, что ему пришлось прыгнуть в замёрзшее озеро, чтобы спасти двух упавших в воду собак.
Ди Каприо нуждался в обучении, чтобы убедительно изобразить Джордана Белфорта в культовых сценах «Волка с Уолл-Стрит». Вместе с партнёром по фильму Джоной Хиллом Ди Каприо встречался со специалистом по наркотикам на съёмочной площадке и черпал вдохновение для роли в роликах на YouTube.
В 2005 году на Ди Каприо на вечеринке напала бывшая модель по имени Арета Уилсон. Женщина ударила Ди Каприо бутылкой по голове, в результате чего он попал в отделение неотложной помощи, где ему наложили 17 швов. Позже она признала себя виновной в преступлении и была приговорена к двум годам лишения свободы. По имеющимся данным, Уилсон приняла Ди Каприо за своего бывшего парня и вышла из себя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Думаю, не из кожи