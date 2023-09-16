Умер звезда сериала "Солдаты"

Вячеслава Гришечкина не стало 15 сентября, не выдержало сердце.
Заслуженный артист России и режиссер скончался на 62 году жизни. Буквально за неделю до этого он попал в больницу с подозрением на инфаркт. Об этом сообщила основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.
Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. Артист окончил актерский факультет ГИТИСа, с 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД.
Фильмография актера насчитывает 167 картин, наиболее известные роли – в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская", "Бригада". А первой работой актера в кино стал художественный фильм-мюзикл «Биндюжник и Король», вышедший в 1990 году.
Гришечкин был женат дважды, его вторая жена скончалась в 2017 году из-за онкологии. У актера есть дочь от первого брака.
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