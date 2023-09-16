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Умер звезда сериала "Солдаты"

Умер звезда сериала "Солдаты"

Автор:
16 сентября 2023 04:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бригада   актер   вячеслав гришечкин   звезды   солдаты   шоу бизнес   
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Вячеслава Гришечкина не стало 15 сентября, не выдержало сердце.

Заслуженный артист России и режиссер скончался на 62 году жизни. Буквально за неделю до этого он попал в больницу с подозрением на инфаркт. Об этом сообщила основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. Артист окончил актерский факультет ГИТИСа, с 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД.


Фильмография актера насчитывает 167 картин, наиболее известные роли – в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская", "Бригада". А первой работой актера в кино стал художественный фильм-мюзикл «Биндюжник и Король», вышедший в 1990 году.


Гришечкин был женат дважды, его вторая жена скончалась в 2017 году из-за онкологии. У актера есть дочь от первого брака.

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Метки: Бригада   актер   вячеслав гришечкин   звезды   солдаты   шоу бизнес   
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3  комментария
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Земля пухом.
Колоритный был актёр
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2k
Replicant 10 минут назад
Вечная память.
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1k
Damvrot Hohlam 15 минут назад
Умер звезда сериала "Солдаты"Посмотреть
Умер звезда сериала "Солдаты"
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