Умер звезда сериала "Солдаты"

Заслуженный артист России и режиссер скончался на 62 году жизни. Буквально за неделю до этого он попал в больницу с подозрением на инфаркт. Об этом сообщила основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. Артист окончил актерский факультет ГИТИСа, с 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД.