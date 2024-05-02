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18 драгоценностей разных эпох

18 драгоценностей разных эпох

Автор:
02 мая 2024 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: драгоценности   интересно   красота   удивительно   факт   фото   
1057
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Древние драгоценности являются не только символом убранства, но и ценным источником информации о культуре и ценностях различных цивилизаций. С давних времен люди украшали себя, своё окружение и свои дома необычными изделиями из дорогостоящих металлов и камней, отражая свое отношение к красоте и роскоши.

Однако стоит отметить, что эти драгоценности были не только декорацией, зачастую они также имели глубокий символический и религиозный смысл. Куда же без этого.

Исследования человеческой истории доказывают, что стремление к прекрасному было присуще всем людям и во все времена. Красивые вещи любили как римляне и египтяне, так и представители различных китайских династий, а также многие другие народы. Ниже вы можете увидеть фото различных драгоценностей прошлых эпох, которые являются яркими свидетельствами того, что наши предки не могли представить своей жизни без золотишка и драгоценных камней.

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Великие Моголы — это падишахи Могольской империи, которая правила в 1526-1857 годах. Существовала на территории современных Индии, Пакистана, юго-восточного Афганистана и Бангладеша.

Великий Торк — это искусно сделанное ожерелье в виде полумесяца, которое было найдено совершенно случайно обычным фермером в 1950 году.

Эта цепочка из соединённых между собой медальонов является крупнейшим ювелирным изделием, сохранившимся со времён Византийской империи. Её носили на плечах и бёдрах.

Есть предположение, что на глубокой гранатовой печати изображен Август. Учёные считают, что кольцу около 2000 лет.

Империя Ляо — государство, образованное монголоязычными кочевниками. На протяжении долгих лет они занимали просторы Северо-Восточного Китая.

Драгоценность сохранилась в единственном экземпляре.

Изделие изготовлено из золота с эмалью, рубинов, изумрудов, бриллиантов, сапфиров и оникса.

Корё — государство, существовавшее на корейском полуострове до 1392 года.

У основания черепа выгравирован стих Горация: «Бледная смерть беспристрастной ногой посещает хижины бедных и замки богатых».

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Метки: драгоценности   интересно   красота   удивительно   факт   фото   
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2  комментария
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Очень красиво.
Табакерка в особенности
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229
Krrsantan 16 минут назад
Я думаю даже цену этой красоте не сложить по нынешним меркам
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1418 постов (1389 в горячем)

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