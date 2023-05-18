«Ожидание» и «реальность», с которыми столкнулись люди, пожелавшие полакомиться чем-то вкусным

Легко соблазниться аппетитным фото на сайте доставки еды. Но где гарантии, что заказанное блюдо приедет к вам именно в том виде, как на картинке? Изображения на упаковках тоже могут ввести в заблуждение.
Оказывается, что доверять нельзя даже фото в меню ресторана! Именно это доказывают герои нашей подборки, которые просто хотели полакомиться чем-то вкусным, но в итоге почувствовали только разочарование.
Жуткие печеньки
Печенье от Тима Бёртона?
А на сайте обещали другое
Зато порция больше.
Губка Боб-мороженое
Губка Боб выглядит объективно устрашающе в любой форме, кроме мультфильма.
В два раза меньше обещанного
Кто украл весь джем?
Это отличное средство для похудения, потому что оно выглядит настолько неаппетитно, что его просто не хочется есть!
Мини-сладость
Нарезать овощи? А зачем?
Что мы заказали ребёнку в кафе и что нам принесли
Ну… Это всё ещё наггетсы
Печенье-разочарование
Это самое болезненно выглядящее печенье, которое я когда-либо видел.
Неудачный леденец
Выглядит как персонаж Симпсонов.
Тако с пустотой
— Там хоть что-то есть? Выглядит пустым.
— Немного соуса, немного сырого лука и около четверти яйца.
Так выглядит жадность
Когда в напитке больше пены, чем напитка
«Слегка» наврали с размером
Что я заказал и что мне принесли
Я чувствую очень сильное неуважение, просто глядя на это.
Печенье на День святого Валентина
Выглядит как печенье в форме мяча для регби.
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