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«Ожидание» и «реальность», с которыми столкнулись люди, пожелавшие полакомиться чем-то вкусным

«Ожидание» и «реальность», с которыми столкнулись люди, пожелавшие полакомиться чем-то вкусным

Автор:
18 мая 2023 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Ожидание и реальноть   Прикол   Юмор   вкусности   забавно   фото   
692
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Легко соблазниться аппетитным фото на сайте доставки еды. Но где гарантии, что заказанное блюдо приедет к вам именно в том виде, как на картинке? Изображения на упаковках тоже могут ввести в заблуждение.


Оказывается, что доверять нельзя даже фото в меню ресторана! Именно это доказывают герои нашей подборки, которые просто хотели полакомиться чем-то вкусным, но в итоге почувствовали только разочарование.


Жуткие печеньки

×
×

Печенье от Тима Бёртона?


А на сайте обещали другое


Зато порция больше.


Губка Боб-мороженое


Губка Боб выглядит объективно устрашающе в любой форме, кроме мультфильма.


В два раза меньше обещанного


Кто украл весь джем?


Это отличное средство для похудения, потому что оно выглядит настолько неаппетитно, что его просто не хочется есть!


Мини-сладость


Нарезать овощи? А зачем?


Что мы заказали ребёнку в кафе и что нам принесли


Ну… Это всё ещё наггетсы


Печенье-разочарование


Это самое болезненно выглядящее печенье, которое я когда-либо видел.


Неудачный леденец


Выглядит как персонаж Симпсонов.


Тако с пустотой


— Там хоть что-то есть? Выглядит пустым.

— Немного соуса, немного сырого лука и около четверти яйца.


Так выглядит жадность


Когда в напитке больше пены, чем напитка


«Слегка» наврали с размером


Что я заказал и что мне принесли

Я чувствую очень сильное неуважение, просто глядя на это.


Печенье на День святого Валентина


Выглядит как печенье в форме мяча для регби.


Источник:

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Метки: Еда   Ожидание и реальноть   Прикол   Юмор   вкусности   забавно   фото   
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