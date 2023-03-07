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"Они точно ровесники?": знаменитости одного возраста

"Они точно ровесники?": знаменитости одного возраста

Автор:
07 марта 2023 08:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   одногодки   ровесники   фото   шоу бизнес   
2948
13

Звёзды в одном возрасте порой выглядят совершенно по разному. Всё зависит от образа жизни и генетики. Давайте же посмотрим на ровесников, которые кардинально отличаются друг от друга, несмотря на один год рождения.

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Метки: звезды   знаменитости   одногодки   ровесники   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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66k
Татьяна Юсова Час назад
Такое сравнение - абсолютно бессмысленное занятие! Даже фотографии одного и того же человека, с гримом и без, с удачным или нет ракурсом, при разном освещении и мимикой в какой-то момент, могут показать разницу в 10 лет - моложе или старше.
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329
Мазай зайцев 14 минут назад
Андреевой уже лет 5 как 57 и 57. Чудеса...
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375
Takerey 19 минут назад
Не верно сравнивать
- людей разного типа внешности (славянская и европейская)
- мужчин и женщин
-людей разной этнической группы
Ибо во всех этих случаях процессы в организме протекают по-разному, типы старения различаются и структура кожи тоже. Сравнение не объективно.
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59k
Александр Полчаса назад
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12k
Андрей А 43 минуты назад
"Екатерина Андреева и Мэг Райан 57 лет"
Им уже за 60 перевалило!!
Точнее -61 год
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22k
Mike Miller 53 минуты назад
Комментарий к фото
И в чем диссонанс?
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4k
Roman 53 минуты назад
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4k
pinbalist 57 минут назад
Смысле Калкину - 42?! Да он пацан же!
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Спелая кукурузинка

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