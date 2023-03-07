"Они точно ровесники?": знаменитости одного возраста

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Звёзды в одном возрасте порой выглядят совершенно по разному. Всё зависит от образа жизни и генетики. Давайте же посмотрим на ровесников, которые кардинально отличаются друг от друга, несмотря на один год рождения.
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- людей разного типа внешности (славянская и европейская)
- мужчин и женщин
-людей разной этнической группы
Ибо во всех этих случаях процессы в организме протекают по-разному, типы старения различаются и структура кожи тоже. Сравнение не объективно.
Им уже за 60 перевалило!!
Точнее -61 год