Как сложилась жизнь лопоухой девочки из "Ералаша"

Анна Цуканова-Котт родилась в Твери. Она стала известной благодаря ролям в популярном детском телепроекте "Ералаш". Анна с самого детства проявляла интерес к актерскому мастерству. Уже в возрасте 7 лет поступила в московскую театральную школу № 123. После успешного участия в "Ералаше" (аж в 17 сюжетах) она продолжила свою карьеру в кино и театре, сыграв в нескольких известных фильмах и спектаклях.
В 2003 году Анна сыграла свою первую большую кинороль в сериале "Чистые ключи" режиссёра Владимира Басова. Также она работала в детской труппе мюзикла "Норд-Ост". В 2009 году окончила Театральное училище (ВТУ) им. Щукина (курс Г.П.Сазоновой).
Сейчас Анне 34 года. Она начала встречаться с режиссёром и продюсером Александром Котт (ему 51 год), в 2008 году в них родился сын Михаил, а ещё через 10 лет - дочь Лея. Только в 2019 пара узаконила отношения.
Анна продолжает активно заниматься актерской деятельностью, участвуя в различных проектах и радуя зрителей своим талантом и обаянием. В основном в её фильмографии сериалы: "Крепость", "Ваша честь", "Мажор", "Русалки". Но также есть и популярные фильмы: "Брестская крепость", "Дом солнца", "Пять невест".
С годами Анна изменилась внешне, теперь она подчёркивает достоинства и элегантно скрывает недостатки. То, что в "Ералаше" специально выставляли для того, чтобы сделать образ более запоминающимся, сегодня Анна умело маскирует.
Анна курирует 2 успешных проекта: "EAT ART" - продакшн с роликами про то, как снимать еду, и "КиноЕда" - служба доставки еды актёрам. Она сотрудничает с другими знаменитостями, постоянно делая коллаборации.
Источник:
- Эксперт отказался оценивать артефакт, связанный с работорговлей
- "Позвонила мужу, а трубку взяла его девушка": пользователи рассказали, как спалили измену
- "Жалею, что женился": пользователи рассказали о самых больших провалах в жизни
- "Длинные ногти и гороскопы": мужчины рассказали, что их сразу отталкивает в девушках
- "Возвращайся быстрее домой!": женщины рассказали, как их мужья сидят с детьми