Как сложилась жизнь лопоухой девочки из "Ералаша"

В 2003 году Анна сыграла свою первую большую кинороль в сериале "Чистые ключи" режиссёра Владимира Басова. Также она работала в детской труппе мюзикла "Норд-Ост". В 2009 году окончила Театральное училище (ВТУ) им. Щукина (курс Г.П.Сазоновой).

Сейчас Анне 34 года. Она начала встречаться с режиссёром и продюсером Александром Котт (ему 51 год), в 2008 году в них родился сын Михаил, а ещё через 10 лет - дочь Лея. Только в 2019 пара узаконила отношения.