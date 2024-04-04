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Как сложилась жизнь лопоухой девочки из "Ералаша"

Как сложилась жизнь лопоухой девочки из "Ералаша"

Автор:
04 апреля 2024 10:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ералаш   звезды   знаменитости   истории   фото   шоу бизнес   
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Анна Цуканова-Котт родилась в Твери. Она стала известной благодаря ролям в популярном детском телепроекте "Ералаш". Анна с самого детства проявляла интерес к актерскому мастерству. Уже в возрасте 7 лет поступила в московскую театральную школу № 123. После успешного участия в "Ералаше" (аж в 17 сюжетах) она продолжила свою карьеру в кино и театре, сыграв в нескольких известных фильмах и спектаклях.

В 2003 году Анна сыграла свою первую большую кинороль в сериале "Чистые ключи" режиссёра Владимира Басова. Также она работала в детской труппе мюзикла "Норд-Ост". В 2009 году окончила Театральное училище (ВТУ) им. Щукина (курс Г.П.Сазоновой).


Сейчас Анне 34 года. Она начала встречаться с режиссёром и продюсером Александром Котт (ему 51 год), в 2008 году в них родился сын Михаил, а ещё через 10 лет - дочь Лея. Только в 2019 пара узаконила отношения.


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Анна продолжает активно заниматься актерской деятельностью, участвуя в различных проектах и радуя зрителей своим талантом и обаянием. В основном в её фильмографии сериалы: "Крепость", "Ваша честь", "Мажор", "Русалки". Но также есть и популярные фильмы: "Брестская крепость", "Дом солнца", "Пять невест".

С годами Анна изменилась внешне, теперь она подчёркивает достоинства и элегантно скрывает недостатки. То, что в "Ералаше" специально выставляли для того, чтобы сделать образ более запоминающимся, сегодня Анна умело маскирует.

Анна курирует 2 успешных проекта: "EAT ART" - продакшн с роликами про то, как снимать еду, и "КиноЕда" - служба доставки еды актёрам. Она сотрудничает с другими знаменитостями, постоянно делая коллаборации.


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Метки: ералаш   звезды   знаменитости   истории   фото   шоу бизнес   
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
секси
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295
Фрол 43 минуты назад
А почему бы и не покрасоваться.Натуральность тела женщины всегда красива и приятно посмотреть и восхититься.
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VEDICHE 43 минуты назад
Самые классные актеры Ералаша Аня Цуканова и Саша Лойе. Анна красавица, еще и талантливая очень
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8k
Alex 44 минуты назад
Отличные лопухи выросли
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26k
ЦСКА 50 минут назад
Многогранная
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37
Илья Мартынов Час назад
секси фу
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brrr 2 часа назад
фу
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Спелая кукурузинка
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