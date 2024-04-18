Эксперты назвали российские города с самой дорогой и дешёвой коммуналкой

Меньше всего платят жители Махачкалы.
Аналитики взяли квартиру в 52 квадрата с электроплитой, в ней проживают 3 человека. И вывели средние расчёты по 102 городам России. Понятно, что всё это «средняя температура по больнице», но можно получить общее представление о платежах в регионах.
Судя по расчётам, среднестатистическая платёжка по ЖКУ - 5,5 тысяч рублей в месяц. Треть этой суммы уходит на отопление, 20% - вода и «содержание и текущий ремонт помещения». 12% идёт за оплату электроэнергии, остальное - вывоз мусора и прочие расходы.
И расчёты по городам:
Больше всего платят жители Нарьян-Мара, Анадыря и Магадана. Населённые пункты находятся на Севере, климат там суровый, а энергия - дорогая потому что сети изолированы. По крайней мере, так говорят эксперты.
Интереснее с городами с самыми низкими платежами по ЖКУ. Там есть Нальчик, Владикавказ и Махачкала. Это объясняют коротким отопительным сезоном. Да и просто тем, что тарифы там низкие.
Что касается относительно невысоких платежей в Ангарске или Иркутске, то они находятся вблизи электростанций, поэтому аналитики считают, что энергия там дешёвая.
Ранее эксперты провели исследование и выяснили, что почти четверть из опрошенных не платит по счетам за ЖКУ вовремя из-за нестабильного заработка.
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