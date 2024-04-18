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Эксперты назвали российские города с самой дорогой и дешёвой коммуналкой

Эксперты назвали российские города с самой дорогой и дешёвой коммуналкой

Автор:
18 апреля 2024 16:55
Сообщество : Жить в России
Метки: ЖКУ   квартплата   коммуналка   платежи   эксперты   электричество   
913
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Меньше всего платят жители Махачкалы.

Аналитики взяли квартиру в 52 квадрата с электроплитой, в ней проживают 3 человека. И вывели средние расчёты по 102 городам России. Понятно, что всё это «средняя температура по больнице», но можно получить общее представление о платежах в регионах.

Судя по расчётам, среднестатистическая платёжка по ЖКУ - 5,5 тысяч рублей в месяц. Треть этой суммы уходит на отопление, 20% - вода и «содержание и текущий ремонт помещения». 12% идёт за оплату электроэнергии, остальное - вывоз мусора и прочие расходы.

И расчёты по городам:

Больше всего платят жители Нарьян-Мара, Анадыря и Магадана. Населённые пункты находятся на Севере, климат там суровый, а энергия - дорогая потому что сети изолированы. По крайней мере, так говорят эксперты.

Интереснее с городами с самыми низкими платежами по ЖКУ. Там есть Нальчик, Владикавказ и Махачкала. Это объясняют коротким отопительным сезоном. Да и просто тем, что тарифы там низкие.

Что касается относительно невысоких платежей в Ангарске или Иркутске, то они находятся вблизи электростанций, поэтому аналитики считают, что энергия там дешёвая.

Ранее эксперты провели исследование и выяснили, что почти четверть из опрошенных не платит по счетам за ЖКУ вовремя из-за нестабильного заработка.


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Метки: ЖКУ   квартплата   коммуналка   платежи   эксперты   электричество   
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6  комментариев
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22k
alexis Час назад
Беглов: -Подержите моё пиво.
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1k
lafonten 50 секунд назад
В Махачкале жители взорваться могут...
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1k
САР 10 минут назад
Ну если это расчёт на одного проживающего, который домой приходит только переночевать, то похоже.
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3k
Алекс Чебурашкин 40 минут назад
фигню накатали! Москва 59квм 11000
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7k
Трям 48 минут назад
Я даже не сомневался, что черножопински будут в конце списка.
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928
Лёха Лёха 48 минут назад
Ангарск. Двушка общей площадью 49.1. Всё вместе, а именно квартплата, отопление, горячая и холодная вода, газ, электричество - 8 - 9 тыщ, смотря сколько батареи нагрели, смотря сколько воды использовали, на жгли света. А то что тут написано, так у нас только за сад 3 тыщи в месяц оплата! Может я не в том Ангарске живу, не той Иркутской области?!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2810 постов (2763 в горячем)

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