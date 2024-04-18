Эксперты назвали российские города с самой дорогой и дешёвой коммуналкой

Аналитики взяли квартиру в 52 квадрата с электроплитой, в ней проживают 3 человека. И вывели средние расчёты по 102 городам России. Понятно, что всё это «средняя температура по больнице», но можно получить общее представление о платежах в регионах.

Судя по расчётам, среднестатистическая платёжка по ЖКУ - 5,5 тысяч рублей в месяц. Треть этой суммы уходит на отопление, 20% - вода и «содержание и текущий ремонт помещения». 12% идёт за оплату электроэнергии, остальное - вывоз мусора и прочие расходы.