В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег

По словам женщины, она звонила и "в ЕДДС, Службу заказчика и предприятие "Сибирь Эко Строй", которое занимается расчисткой снега на Южном", и в администрацию - от её вопроса все отмахнулись. Оно и понятно: праздники, выходные, а тут пристают с каким-то снегом.

Куча не исчезла и на следующий день, а 7 января её украсили табличками с именами мэра и важного бизнесмена города - владельца того самого предприятия "СибирьЭкоСтрой".