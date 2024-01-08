В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег

Коммунальщики сгребли снег с дороги к дому женщины, заблокировав ей вход и въезд. После жалоб кучи убрали, но без обиды не обошлось.
5 января в сообществе Североуральска жительница города пожаловалась на кучу снега, которая появилась перед въездом в её гараж. Татьяна Чёрная недоумевает: почему нельзя всё было сделать нормально, а не на "отвали"?
По словам женщины, она звонила и "в ЕДДС, Службу заказчика и предприятие "Сибирь Эко Строй", которое занимается расчисткой снега на Южном", и в администрацию - от её вопроса все отмахнулись. Оно и понятно: праздники, выходные, а тут пристают с каким-то снегом.
Куча не исчезла и на следующий день, а 7 января её украсили табличками с именами мэра и важного бизнесмена города - владельца того самого предприятия "СибирьЭкоСтрой".
Через полчаса после появления этого фото в городском паблике, как пишет Чёрная, кучу убрали. между тем, ответственный за содержание дорог в микрорайоне Южный А.Халевин был рассержен за то, что "вынесли сор из избы".
Но этим история не закончилась. Через время в комментариях автор фото сообщила, что почётный гражданин города Зекераев приехал к ней вместе с сыном и расквитался за упоминание его имени на табличке.
Депутат Североуральской гордумы Егор Николаев рассказал Телеграм-каналу "Вечерние ведомости", что ООО «СибирьЭкоСтрой» Зекераевых являлось подрядчиком по уборке улиц в городе до конца 2023 года. С начала 2024 года компания Зекераевых уже не является ответственным за уборку снега. По информации Николаева, Татьяне Черной в ЕДДС сказали о том, что за данный участок дороги отвечает «СибирьЭкоСтрой», таким образом невольно дезинформировав её. Вероятно, отец и сын Зекераевы обиделись, что их несправедливо обвинили в плохой работе.
А поднимать руку на женщину, видимо, у Зекераевых не считается зазорным. Сам гражданин Зекераев ситуацию с избиением пока никак не прокомментировал.
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Заявление в полицию было?
Вот там и объяснится.
Хотя «почетный гражданин» вполне себе может ВНЕЗАПНО оказаться неподсудным