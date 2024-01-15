Дагестанцев попросили отключить свои майнинговые фермы на время холодов

По данным "Дагэнерго", особенно сложная ситуация с нагрузкой на электрическую сеть складывается в нескольких районах Махачкалы. Выяснить, что виновниками проблемы являются майнеры специалисты организации смогли по динамике загрузки сети. Сейчас в данных районах проводятся рейды для выявления нарушителей.





Отмечается, что в 2023 году специалисты "Дагэнерго" совместно с полицией смогли найти и демонтировать 13 таких майнинговых ферм. Однако в компании признались, что выявить и оперативно найти подобные объекты становится всё сложнее из-за развития технологий.





Нетрудно догадаться, что помимо нагрузки на сети, майнеры воруют электричество в промышленных масштабах. По самым скромным подсчётам, ущерб от их действий за 2023 год составил 158 млн рублей — похищено примерно 34 млн кВт·ч.