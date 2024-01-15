Дагестанцев попросили отключить свои майнинговые фермы на время холодов

Майнеров в Дагестане так много, что они перегружают электрические сети. И ладно бы, если бы значительная их часть платила за электроэнергию.
А вы знали, что Дагестан — родина киберпанка? Любителей намайнить криптовалюты там так много, что "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") приходится проводить рейды и обращаться к ним с эмоциональными письмами, напоминая, что в период морозов они вредят собственным родным и соседям.
"Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения! <...> Электричество в большинстве случаев — это не только свет, но и тепло в домах наших земляков", — говорится в сообщении "Дагэнерго".
По данным "Дагэнерго", особенно сложная ситуация с нагрузкой на электрическую сеть складывается в нескольких районах Махачкалы. Выяснить, что виновниками проблемы являются майнеры специалисты организации смогли по динамике загрузки сети. Сейчас в данных районах проводятся рейды для выявления нарушителей.
Отмечается, что в 2023 году специалисты "Дагэнерго" совместно с полицией смогли найти и демонтировать 13 таких майнинговых ферм. Однако в компании признались, что выявить и оперативно найти подобные объекты становится всё сложнее из-за развития технологий.
Нетрудно догадаться, что помимо нагрузки на сети, майнеры воруют электричество в промышленных масштабах. По самым скромным подсчётам, ущерб от их действий за 2023 год составил 158 млн рублей — похищено примерно 34 млн кВт·ч.
Источник:
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