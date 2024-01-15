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Дагестанцев попросили отключить свои майнинговые фермы на время холодов

Дагестанцев попросили отключить свои майнинговые фермы на время холодов

Автор:
15 января 2024 18:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дагестан   Махачкала   криптовалюта   майнинг   фермы   электричество   
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Майнеров в Дагестане так много, что они перегружают электрические сети. И ладно бы, если бы значительная их часть платила за электроэнергию.

А вы знали, что Дагестан — родина киберпанка? Любителей намайнить криптовалюты там так много, что "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") приходится проводить рейды и обращаться к ним с эмоциональными письмами, напоминая, что в период морозов они вредят собственным родным и соседям.


"Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения! <...> Электричество в большинстве случаев — это не только свет, но и тепло в домах наших земляков", — говорится в сообщении "Дагэнерго".

По данным "Дагэнерго", особенно сложная ситуация с нагрузкой на электрическую сеть складывается в нескольких районах Махачкалы. Выяснить, что виновниками проблемы являются майнеры специалисты организации смогли по динамике загрузки сети. Сейчас в данных районах проводятся рейды для выявления нарушителей.


Отмечается, что в 2023 году специалисты "Дагэнерго" совместно с полицией смогли найти и демонтировать 13 таких майнинговых ферм. Однако в компании признались, что выявить и оперативно найти подобные объекты становится всё сложнее из-за развития технологий.


Нетрудно догадаться, что помимо нагрузки на сети, майнеры воруют электричество в промышленных масштабах. По самым скромным подсчётам, ущерб от их действий за 2023 год составил 158 млн рублей — похищено примерно 34 млн кВт·ч.

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Метки: Дагестан   Махачкала   криптовалюта   майнинг   фермы   электричество   
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6  комментариев
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2k
Pinhead 37 минут назад
Щас бы майнить в 24 году то. Уже в 22 году начали сливать на авито карточки, так как стало не выгодно. А эти еще питают иллюзии?
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21k
иванов дмитрий 5 минут назад
через интернет компании , по размеру трафика , вычислить эти фермы возможно ?
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−1
Sablezubaya 8 минут назад
Когда эта майнинговая пирамида только схлопнется до конца, надоели уже эти придурки хуже горькой редьки.
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1k
vadimbar Полчаса назад
Воруют по-чёрному
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