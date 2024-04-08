Стафилококк и кишечная палочка: Роскачество проверило шаурму и выявило десятки нарушений

К делу подключились надзорные органы и компании Spar, «Лента», «Ашан», «Пятерочка» провели внутренние расследования. В «Ашане» заявили:

Также на постоянной основе проводятся внутренние проверки магазинов, аудиты поставщиков, мы находимся в тесном взаимодействии с представителями Роскачества и незамедлительно реагируем в случае возникновения замечаний с их стороны.

В Ozon сообщили, что у них тоже всё будет хорошо: