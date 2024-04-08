Стафилококк и кишечная палочка: Роскачество проверило шаурму и выявило десятки нарушений

Эксперты заявили, что некоторая «шавуха» может быть смертельно опасной.
В сентябре прошлого года в Курской области случилось массовое отравление тухлой шаурмой. К сожалению, одна девушка тогда умерла. Но любители мяса в лаваше настаивают, что если покупать его в проверенных местах, то всё будет ок - никаких отравлений. Да и глаза на лоб от зверского поноса не полезут.
С ними не согласны эксперты Роскачества. Они проверили шаурму в торговых сетях Москвы и Петербурга - лишь 2 из 29 можно было есть без опасности для здоровья. В остальных нашли:
- Бактерии группы кишечной палочки.
- КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов).
- Колиформные бактерии.
- Золотистый стафилококк.
- Листерий.
В продукции 15 торговых марок обнаружена кишечная палочка (Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилл», Dostaевский, «Мираторг», «Глобус», «Самая вкусная шаурма», Chef Doner, «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Шаверно», «Кручу верчу», «Просто Вася», «Super кебаб»).
В шаурме от «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. aureus. Шаурма со стафилококком может быть смертельно опасной, - сообщили в ведомстве.
И добавили: скорее всего, листерии или стафилококки попали в еду от заболевшего сотрудника. А кишечная палочка свидетельствует об антисанитарии на производстве и «фекальном загрязнении». Возможно, какой-то отчаянный «шаурминатор» не помыл после сортира руки и принялся колдовать над едой без перчаток. Потом кто-то это съел.
К делу подключились надзорные органы и компании Spar, «Лента», «Ашан», «Пятерочка» провели внутренние расследования. В «Ашане» заявили:
Также на постоянной основе проводятся внутренние проверки магазинов, аудиты поставщиков, мы находимся в тесном взаимодействии с представителями Роскачества и незамедлительно реагируем в случае возникновения замечаний с их стороны.
В Ozon сообщили, что у них тоже всё будет хорошо:
Сейчас мы внедряем дополнительные процессы и инструменты для снижения риска появления микробиологических отклонений в продукте. Также продолжаем автоматизацию - мы уже перешли на конвейерную сборку продуктов и установили дополнительное оборудование для упаковки.
Остальные бренды также озаботились качеством своей шавухи, усилили контроль на производстве и направили в Роскачество заявки на новые исследования.
Источник:
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Но ведь шаурму в киосках обычно покупают, причем тут Ozon, Ашан и прочие?
Киоски проверяли, в них какое качество?
Вообще, смерть одной девушки в Курской области - это конечно трагедия для родных. Но для всех остальных это статистика: вероятность умереть от шаурмы ниже чем встретить на улице голубого пони.