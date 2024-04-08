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Стафилококк и кишечная палочка: Роскачество проверило шаурму и выявило десятки нарушений

Стафилококк и кишечная палочка: Роскачество проверило шаурму и выявило десятки нарушений

Автор:
08 апреля 2024 16:14
Сообщество : Еда
Метки: Роскачество   Шаурма   бактерии   проверка   шаверма   эксперты   
1740
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Эксперты заявили, что некоторая «шавуха» может быть смертельно опасной.

В сентябре прошлого года в Курской области случилось массовое отравление тухлой шаурмой. К сожалению, одна девушка тогда умерла. Но любители мяса в лаваше настаивают, что если покупать его в проверенных местах, то всё будет ок - никаких отравлений. Да и глаза на лоб от зверского поноса не полезут.

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С ними не согласны эксперты Роскачества. Они проверили шаурму в торговых сетях Москвы и Петербурга - лишь 2 из 29 можно было есть без опасности для здоровья. В остальных нашли:

  • Бактерии группы кишечной палочки.
  • КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов).
  • Колиформные бактерии.
  • Золотистый стафилококк.
  • Листерий.

В продукции 15 торговых марок обнаружена кишечная палочка (Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилл», Dostaевский, «Мираторг», «Глобус», «Самая вкусная шаурма», Chef Doner, «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Шаверно», «Кручу верчу», «Просто Вася», «Super кебаб»).

В шаурме от «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. aureus. Шаурма со стафилококком может быть смертельно опасной, - сообщили в ведомстве.

И добавили: скорее всего, листерии или стафилококки попали в еду от заболевшего сотрудника. А кишечная палочка свидетельствует об антисанитарии на производстве и «фекальном загрязнении». Возможно, какой-то отчаянный «шаурминатор» не помыл после сортира руки и принялся колдовать над едой без перчаток. Потом кто-то это съел.

К делу подключились надзорные органы и компании Spar, «Лента», «Ашан», «Пятерочка» провели внутренние расследования. В «Ашане» заявили:

Также на постоянной основе проводятся внутренние проверки магазинов, аудиты поставщиков, мы находимся в тесном взаимодействии с представителями Роскачества и незамедлительно реагируем в случае возникновения замечаний с их стороны.

В Ozon сообщили, что у них тоже всё будет хорошо:

Сейчас мы внедряем дополнительные процессы и инструменты для снижения риска появления микробиологических отклонений в продукте. Также продолжаем автоматизацию - мы уже перешли на конвейерную сборку продуктов и установили дополнительное оборудование для упаковки.

Остальные бренды также озаботились качеством своей шавухи, усилили контроль на производстве и направили в Роскачество заявки на новые исследования.

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Метки: Роскачество   Шаурма   бактерии   проверка   шаверма   эксперты   
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14  комментариев
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3k
Дмитрий Час назад
Как хорошо, что шаурму можно себе дома накрутить. Главное любого размера, с любым мясом, любыми добавками и соусами какие сам пожелаешь. Стабильно пару раз в месяц делаю шаурму и не беспокоюсь о всякой дряни и поварах без сан. книжек и знаний сан. норм.
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454
CyraxMotorsport Минуту назад
А до этого видимо Роскачество и не догадывалось, что такое может быть...Ну как так то...)))
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3k
Semёn 4 минуты назад
Прекрасно, это очень хорошо, что не только магазины, но и подобные места обязаны соблюдать правила ведения своей деятельности!!! Прекрасно, что они этим займутся, а пока, те кто считает, что переводы на карту, наличка без чека, грязь и тухлятина на углях это норм, соснут!
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529
ivandike 10 минут назад
Не знаю кто это ест, немытыми руками и с вонючего мяса
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10k
Доктор 23 минуты назад
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10k
Доктор 24 минуты назад
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338
Dmitry N Полчаса назад
Лучшая шавуха в Москве на углу корнейчука и лескова! Лучший шаурмэн, качество!!!
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97k
Доктор Джонс 38 минут назад
Последний раз я ел шаурму в 2014 году...
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18k
MarkovAlexandr 41 минуту назад
Судя по тексту, проверка прошлась по крупным сетевым магазинам.
Но ведь шаурму в киосках обычно покупают, причем тут Ozon, Ашан и прочие?
Киоски проверяли, в них какое качество?
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28k
Влад 46 минут назад
Вот вроде все правильно, но ведь все эти бяки присутствуют везде вокруг нас и в нас самих. Дело не в том есть они или нет, а сколько их и какова сопротивляемость самого организма. Ну честно, из 15 марок не обнаружили только в 2-х, но все здоровы, значит концентрация низкая и не опасная. Посмотрел что-же за гадость золотистый стафилококк и вижу что постоянных носителей 25-40% населения, как умудрились его найти всего в 2х пробах?
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16k
Александр 46 минут назад
А для кого это "новость"? С 90-х всем мало-мальски грамотным людям известно, что мясо там протухшее, а благодаря специям приобретает более/менее съедобный вкус, а что вытворяют с остальными ингредиентами "повара" - это уж на ваши фантазии...
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20k
Bill 48 минут назад
Сколько себя помню - кишечную палочку постоянно находят во всех продуктах. Там важно не факт обнаружения, а общая обсемененность (КМАФАнМ).
Вообще, смерть одной девушки в Курской области - это конечно трагедия для родных. Но для всех остальных это статистика: вероятность умереть от шаурмы ниже чем встретить на улице голубого пони.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2765 постов (2717 в горячем)

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