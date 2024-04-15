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По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!

По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!

Автор:
15 апреля 2024 21:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   идиократия   идиотизм   интересное   подборка   
2777
15
В эпоху толерантности мы стали терпимы ко всему. И это пугает, потому что к тупости нельзя относиться терпимо, иначе она в один прекрасный момент может стать нормой.
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Метки: Прикол   Юмор   идиократия   идиотизм   интересное   подборка   
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21  комментарий
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36k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
- Можешь гимн Австралии жопой исполнить?
- Не - слишком сложная композиция, а в двух местах вообще обосраться можно...
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11k
wilddewill Минуту назад
К последней фотке... Не перестаю напоминать про гениальный басурманский мультфильм "Валли". Там очень хорошо показано то, что ждëт человечество. Кроме, разве что, огромного космического корабля с кучей ништяков.
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11k
Vacony 2 минуты назад
с просверленной несущей балкой аж в глазах потемнело... и это же подвал высотного дома наверное...
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756
zu4ara 3 минуты назад
Комментарий к фото
збс
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3k
Victor 17 минут назад
Просверлить напряжённый бетон и арматуру.... Сколько они денег вбухали на алмазные свёрла...

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186
Артём 24 минуты назад
На днях в ВК один чел сначала заявил мне, что в Мурманске нет моря, а потом, что там базируется Тихоокеанский флот.
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186
Артём Полчаса назад
А почему, там где надо было определять площадь фигур, ответы не правильные?
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1k
Anatolij 38 минут назад
Австралия на Евровидение???
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186
Артём Anatolij Полчаса назад
Т.е. к Израилю на Евровидении у вас вопросов нет?
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13k
Гомерчик Час назад
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39k
Андрей Иванов Час назад
А зачем Денису мультиметр? Ну то есть, мысль что-то замерить-прозвонить ему вряд ли придёт в голову.
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39k
Андрей Иванов Час назад
А вот и куй, Земля - эллипсоид вращения
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17k
GROMOZEKA Час назад
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Chupa_Ka_Bra
  • Дата регистрации: 12.09.2016
  • 788 постов (774 в горячем)

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