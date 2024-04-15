По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!

В эпоху толерантности мы стали терпимы ко всему. И это пугает, потому что к тупости нельзя относиться терпимо, иначе она в один прекрасный момент может стать нормой.

1. 0 Источник:

2. Знакомая ситуация? 0 Источник:

×

3. Осталось снять полуторачасовую версию голой задницы 0 Источник:

4. Уровень идиотизма: увеличивается 0 Источник:

5. Вроде бы ничем не отличается, ходит, ест, нажимает на кнопочки, но... 0 Источник:

6. Знакомая ситуация? 0 Источник:

7. Осталось сменить государственный герб (т.е. большую печать) США на орла с гранатомётом 0 Источник:

8. 2030 год: Напишите цифру "1" 0 Источник:

9. Не тупой, а экономный 0 Источник:

10. Надеюсь, это такой троллинг 0 Источник:

11. Идиоты... Они повсюду! 0 Источник:

12. ¯\_(ツ)_/¯ 0 Источник:

13. Когда ты очень настойчивый и не очень умный 0 Источник:

14. Действительно 0 Источник: