По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!

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В эпоху толерантности мы стали терпимы ко всему. И это пугает, потому что к тупости нельзя относиться терпимо, иначе она в один прекрасный момент может стать нормой.
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Метки: Прикол Юмор идиократия идиотизм интересное подборка
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