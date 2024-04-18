25 интересных фотографий из серии «С миру по нитке»

Очевидно, что в цифровую эпоху фотографируют все, кому не лень. И иногда человек с мобильным телефоном в руках может выступить не хуже профессионального фотографа — просто потому, что оказался в нужном месте в нужное время.
Вполне вероятно, что если у вас есть телефон с камерой, то вы ежедневно делаете снимки. Сегодня трудно представить нашу жизнь без возможности сделать снимок за считанные секунды в любой момент. Однако всего несколько десятилетий назад все было иначе.
Если изображение, которое многие считают первой фотографией, — вид из окна французского изобретателя Жозефа Никифора Ниепса, запечатленный им с помощью процесса, известного как гелиография, — было сделано еще в 1826 году, то первый телефон с камерой появился только на рубеже веков, а истоки цифровой фотографии уходят в начало 1970-х годов (и к человеку по имени Стивен Сэссон).
В 1973 году молодой инженер по имени Стивен Сэссон поступил на работу в компанию Eastman Kodak, которая производит продукцию, связанную с фотографией, с конца XIX века, что положило начало процессу развития цифровой фотографии. С тех пор люди могут делать невероятно яркие снимки не только с помощью профессионального фотоаппарата, но даже с помощью камеры на телефоне.
Придя в Kodak, Сэссон получил, казалось бы, незначительное задание — попытаться выяснить, есть ли практическая польза от устройства с зарядовой связью (C.C.D.) — светочувствительного устройства, способного преобразовывать свет в электронные сигналы, — пишет New York Time. По словам Сэссона, почти никто не знал о его работе над этим прибором, но не потому, что это был секрет, а потому, что это был «не такой уж большой проект».
После долгих лет упорного труда и целеустремленности Сэссон нашел способ подарить людям фотографические изображения, хотя и такого качества, которое в наше время в лучшем случае можно было бы назвать убогим.
«Для получения изображения требовалось всего 50 миллисекунд, но для записи его на кассету требовалось 23 секунды, — говорит Сэссон. — Я вынимал кассету, передавал ее своему ассистенту, и он вставлял ее в наше устройство воспроизведения. Примерно через 30 секунд появлялось черно-белое изображение размером 100 пикселей на 100 пикселей».
Для сравнения: разрешение камер телефонов сегодня обычно варьируется от 12 до 48 Мп, а один мегапиксель (Мп) равен 1 000 000 пикселей.
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Несмотря на то, что первая цифровая камера была запатентована еще в 1978 году, Сэссону не разрешалось публично обсуждать ее или показывать кому-либо за пределами компании Kodak.
Примерно десять лет спустя вместе со своим коллегой Робертом Хиллсом он создал первую современную цифровую однообъективную зеркальную камеру (ЦОС) с 1,2-мегапиксельной матрицей, которая использовала сжатие изображений и карты памяти.
Очевидно, что с тех пор фотография развивается семимильными шагами, ведь сегодня некоторые камеры имеют матрицы более 100 Мп. Неудивительно, что с развитием фотоаппаратов космическими темпами все меньше людей видят смысл в том, чтобы иметь второе устройство только для того, чтобы делать снимки.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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