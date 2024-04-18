25 интересных фотографий из серии «С миру по нитке»

Вполне вероятно, что если у вас есть телефон с камерой, то вы ежедневно делаете снимки. Сегодня трудно представить нашу жизнь без возможности сделать снимок за считанные секунды в любой момент. Однако всего несколько десятилетий назад все было иначе.

Если изображение, которое многие считают первой фотографией, — вид из окна французского изобретателя Жозефа Никифора Ниепса, запечатленный им с помощью процесса, известного как гелиография, — было сделано еще в 1826 году, то первый телефон с камерой появился только на рубеже веков, а истоки цифровой фотографии уходят в начало 1970-х годов (и к человеку по имени Стивен Сэссон).