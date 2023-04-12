20 удивительных штук, которые не увидишь каждый день

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Люди в соцсетях часто делятся тем, что их поразило, подарило яркие эмоции, всем необычным, красивым и просто приятным глазу. И это замечательно, ведь мы тоже можем посмотреть и удивиться вместе с ними.
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3. Финалистка конкурса «Мисс Англия», которая стала первой участницей без макияжа за 94 года истории конкурса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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