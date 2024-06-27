20 занимательных снимков из серии «Удивительное рядом»

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Сабреддит Mildly Interesting полон увлекательных вещей, событий и эмоций, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Давайте ненадолго отвлечемся и развеемся.
1. «Разница во внешнем виде поползня после того, как я его нашел, и после двухчасового сна в коробке из-под обуви»
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3. «Надпись над писсуаром на китайском, английском, японском, корейском и двоичном языках»
«Наша цель — угодить вам. Вы тоже цельтесь, пожалуйста»
11. «У нас на работе появились новые микроволновки, в которых разрешено готовить только определенную еду. Веганская, кошерная, халяльная — все по отдельности»
17. «На банке кофе указано, что 1,6 г — это нормальная порция (195 г ÷ 121). Очень в этом сомневаюсь»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну да, ну да, верим конечно.
Молния же всегда бьёт в диэлектрики, когда вокруг полно железа.
И при этом естественно не оставляет оплавленной и прожжённой дыры.
Такая отмазка сойдёт для того, кто физику в школе не учил...
Парень, незадолго до свадьбы в шутку надел на палец женщине, в виде бронзовой статуи, обручальное кольцо. А палец у статуи возьми, да и слега согнись. Кольцо уже не снять. Потом статуя к пареньку ночью и пришла - свадьба все-таки.