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20 занимательных снимков из серии «Удивительное рядом»

20 занимательных снимков из серии «Удивительное рядом»

Автор:
27 июня 2024 13:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: занимательные снимки   интересно   интересные фотографии   интересные штуки   увлекательно   удивительное рядом   
2132
21

Сабреддит Mildly Interesting полон увлекательных вещей, событий и эмоций, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Давайте ненадолго отвлечемся и развеемся.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: занимательные снимки   интересно   интересные фотографии   интересные штуки   увлекательно   удивительное рядом   
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19  комментариев
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63k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Гусары, молчать!)
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222
Павел 3 минуты назад
Комментарий к фото
А если я свиную молочную сосиску захочу разогреть, мне ее в какую микроволновку засунуть? Да, и в этом случае гусар тоже попрошу от комментариев воздержаться)))
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12k
vasilykopkov 18 минут назад
«Молния ударила в мой домашний спортзал и оставила этот артефакт в зеркале»
Ну да, ну да, верим конечно.
Молния же всегда бьёт в диэлектрики, когда вокруг полно железа.
И при этом естественно не оставляет оплавленной и прожжённой дыры.
Такая отмазка сойдёт для того, кто физику в школе не учил...
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99k
Доктор Джонс Полчаса назад
Комментарий к фото
А где микроволновка для нормальных людей?
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13k
Krapiv 57 минут назад
Комментарий к фото
а говорили, что Бог не любит прямых линий
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17k
Типа граф 58 минут назад
Комментарий к фото
Чашка такая видимо

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13k
Krapiv 58 минут назад
Комментарий к фото
скисло что ли?
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13k
Krapiv 59 минут назад
Комментарий к фото
У Ги де Мопассана новелла была:
Парень, незадолго до свадьбы в шутку надел на палец женщине, в виде бронзовой статуи, обручальное кольцо. А палец у статуи возьми, да и слега согнись. Кольцо уже не снять. Потом статуя к пареньку ночью и пришла - свадьба все-таки.
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6k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
надеюсь это, хотя бы, мужчина
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6k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
Какая дискриминация! нужна еще отдельная микроволновка для каждого придуманного гендера!
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18k
Kostick 2 часа назад
№11 - получается свининку разогреть не получится? это реальное угнетение по пищевым пристрастиям.
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63k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Не думаю что на этой картинке. в ложке 1.6 грамма, мне кажется тут меньше грамма) Для наглядности это на ювелирных весах надо показывать)
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1919 постов (1834 в горячем)

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