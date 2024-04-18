Восточная "сказка": в Геленджике брошенный мужик напал с ножом на бывшую девушку

Потому что если Александра не принадлежит Руслану, значит, не принадлежит никому.
Межнациональные отношения - штука тонкая. Иногда возлюбленные живут всю жизнь душа в душу, но случаются и трагические истории. Ранее мы писали о том, как мигрант из Таджикистана убил девушку, которая заявила о расставании. Похожие события произошли на днях и в Геленджике. Здесь некий бородач по имени Руслан напал с ножом на свою бывшую сожительницу.
Инцидент могли наблюдать прохожие на одной из центральных улиц города у гостиницы «Европа». Мужчина догнал молодую женщину и стал наносить удары ножом.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
Насильника спугнул прохожий, но раненой всё равно досталось.
«Сейчас пострадавшая находится в реанимации на аппарате ИВЛ, состояние тяжелое, так как потеряла почти два литра крови», – сообщают местные СМИ.
а 29-летний бандит (кстати, ранее судимый житель Кабардино-Балкарской республики) задержан.
Известно, что пара жила вместе, у них двое маленьких детей. Мужчина вспылил после того, как 22-летняя Александра заявила, что хочет расстаться.
Источник:
По словам начальника пресс-службы краевого главка полиции Александра Рунова, "в настоящее время проводится проверка. Собранные материалы будут переданы в региональное следственное управление следственного комитета России для принятия процессуального решения".
Источник:
- «Ди Каприо отдыхает»: в Сочи задержанный мужчина разыграл целую драму в полицейском участке
- В Саратовской области задержали людоеда, 10 лет прятавшегося от правосудия
- В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей
- «У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания
- Банда цыганок обокрала пенсионерку и поплатилась
_______________
И давно кровосмешение такими словами заменяют?