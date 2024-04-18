Восточная "сказка": в Геленджике брошенный мужик напал с ножом на бывшую девушку

Межнациональные отношения - штука тонкая. Иногда возлюбленные живут всю жизнь душа в душу, но случаются и трагические истории. Ранее мы писали о том, как мигрант из Таджикистана убил девушку, которая заявила о расставании. Похожие события произошли на днях и в Геленджике. Здесь некий бородач по имени Руслан напал с ножом на свою бывшую сожительницу.

Инцидент могли наблюдать прохожие на одной из центральных улиц города у гостиницы «Европа». Мужчина догнал молодую женщину и стал наносить удары ножом.