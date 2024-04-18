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Восточная "сказка": в Геленджике брошенный мужик напал с ножом на бывшую девушку

Восточная "сказка": в Геленджике брошенный мужик напал с ножом на бывшую девушку

Автор:
18 апреля 2024 12:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   геленджик   задержание   напал с ножом   отношения   покушение на жизнь   полиция   ранение   
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Потому что если Александра не принадлежит Руслану, значит, не принадлежит никому.

Межнациональные отношения - штука тонкая. Иногда возлюбленные живут всю жизнь душа в душу, но случаются и трагические истории. Ранее мы писали о том, как мигрант из Таджикистана убил девушку, которая заявила о расставании. Похожие события произошли на днях и в Геленджике. Здесь некий бородач по имени Руслан напал с ножом на свою бывшую сожительницу.


Инцидент могли наблюдать прохожие на одной из центральных улиц города у гостиницы «Европа». Мужчина догнал молодую женщину и стал наносить удары ножом.


Насильника спугнул прохожий, но раненой всё равно досталось.


«Сейчас пострадавшая находится в реанимации на аппарате ИВЛ, состояние тяжелое, так как потеряла почти два литра крови»,сообщают местные СМИ.


а 29-летний бандит (кстати, ранее судимый житель Кабардино-Балкарской республики) задержан.



Известно, что пара жила вместе, у них двое маленьких детей. Мужчина вспылил после того, как 22-летняя Александра заявила, что хочет расстаться.


По словам начальника пресс-службы краевого главка полиции Александра Рунова, "в настоящее время проводится проверка. Собранные материалы будут переданы в региональное следственное управление следственного комитета России для принятия процессуального решения".

Источник:

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Метки: Видео   геленджик   задержание   напал с ножом   отношения   покушение на жизнь   полиция   ранение   
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27k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
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18k
Kucher 5 минут назад
Когда уже чернильницы усвоят, чем обычно заканчиваются отношения со всякими ваххабитами?
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7k
Duckk 8 минут назад
"Межнациональные отношения ..."???
_______________

И давно кровосмешение такими словами заменяют?
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1k
Михаил 17 минут назад
Нахрена его сажать то? пристрелить сразу и все!
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6k
Отвратительный Мужик 20 минут назад
Вот даже не грамма не жалко эту писду
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24k
Shtoppi 36 минут назад
очередной гордый собственник с гор не смог стерпеть что его баба найух послала.
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4k
RaiJu 45 минут назад
Таких бородачей сразу надо привлекать за экстремизм, это же "ваххабисткая борода", нормальные мусульмане такие бороды не носят.
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695
FlakoBoy 48 минут назад
очередная чернильница за свою пагубную привычку поплатилась. очевидно, что чужой горький опыт этим особям в прок не идет.
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11k
Vacony 55 минут назад
...и снова этот день.. с этими новостями.. и лица о чей национальности нельзя говорить...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2013 постов (2003 в горячем)

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