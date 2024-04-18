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Девушка покинула турнир по карточной игре из-за того, что от игроков-мужчин плохо пахло

Девушка покинула турнир по карточной игре из-за того, что от игроков-мужчин плохо пахло

Автор:
18 апреля 2024 09:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Yu-Gi-Oh   в мире   запах   игра   карты   мужчины   новости   турнир   фото   
1036
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В Японии прошел турнир по Yu-Gi-Oh — это коллекционная карточная игра, основанная на одноименной манге и похожая на Hearthstone. Участникам нужно победить противника, понижая его очки здоровья.

Пользователь в Твиттере назвал игроков агрессивными и недружелюбными к новичкам. Он рассказал о девушке, которая впервые пришла на турнир, но быстро покинула его.

Пост разлетелся по интернету. Вскоре девушка прокомментировала ситуацию со своего личного аккаунта. Она рассказала, что ушла не из-за поведения других игроков, а из-за вони:

«Я вернулась домой, потому что не выдержала неприятный запах. Мне было совсем не грустно из-за поражения».

Один из пользователей написал, что неприятный запах — одна из причин, почему женщины редко участвуют в подобных турнирах.

Часть комментаторов согласились с мнением девушки, но некоторые пользователи посчитали, что это раздутый стереотип.

На самом деле такая проблема действительно существует. Организаторы официальных соревнований по Yu-Gi-Oh с 2019 года просят участников соблюдать правила личной гигиены.

Можно собрать игроков на турнир, но сложно заставить их помыться.


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Метки: Yu-Gi-Oh   в мире   запах   игра   карты   мужчины   новости   турнир   фото   
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7  комментариев
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2k
Ультратрахуил 53 минуты назад
Значит хэйтить и шеймить жиробасок и прочих небреющих подмыхи, это абьюз! А это другое!
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2k
Сергей Минуту назад
Мало мыться, нужно еще и одежду менять..
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191
Евгений Бобр 6 минут назад
Я кстати заметил что бывает тоже, пованиваю.) Надо мыться раз в день или через день!
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0
eugen 11 минут назад
Понизили ей очко здоровья так сказать до нуля
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817
Шурман Полчаса назад
В понедельник прилетел один человек из Флориды , ладно хрен бы с ним я все понимаю что лететь очень долго и все такое , но ты зараза когда в отеле был ты бы мог душ принять . Запах пота был такой что мы с пацанами потом просто проветривали помещение , да хрен бы с ним с офисом , он меня попросил его до отеля закинуть я потом машину держал 3 часа открытую , я думал в конце что и от меня так же пахнет а у человека еще и диабет и вот прикиньте этот запах весь .
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1k
Quantimus 49 минут назад
В жизни мне и достаточно много женщин от которых попахивало встречалось.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2979 постов (2888 в горячем)

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