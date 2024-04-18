Девушка покинула турнир по карточной игре из-за того, что от игроков-мужчин плохо пахло

Пользователь в Твиттере назвал игроков агрессивными и недружелюбными к новичкам. Он рассказал о девушке, которая впервые пришла на турнир, но быстро покинула его.



Пост разлетелся по интернету. Вскоре девушка прокомментировала ситуацию со своего личного аккаунта. Она рассказала, что ушла не из-за поведения других игроков, а из-за вони:

«Я вернулась домой, потому что не выдержала неприятный запах. Мне было совсем не грустно из-за поражения».



