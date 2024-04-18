Девушка покинула турнир по карточной игре из-за того, что от игроков-мужчин плохо пахло

В Японии прошел турнир по Yu-Gi-Oh — это коллекционная карточная игра, основанная на одноименной манге и похожая на Hearthstone. Участникам нужно победить противника, понижая его очки здоровья.
Пользователь в Твиттере назвал игроков агрессивными и недружелюбными к новичкам. Он рассказал о девушке, которая впервые пришла на турнир, но быстро покинула его.
Пост разлетелся по интернету. Вскоре девушка прокомментировала ситуацию со своего личного аккаунта. Она рассказала, что ушла не из-за поведения других игроков, а из-за вони:
«Я вернулась домой, потому что не выдержала неприятный запах. Мне было совсем не грустно из-за поражения».
Один из пользователей написал, что неприятный запах — одна из причин, почему женщины редко участвуют в подобных турнирах.
Часть комментаторов согласились с мнением девушки, но некоторые пользователи посчитали, что это раздутый стереотип.
На самом деле такая проблема действительно существует. Организаторы официальных соревнований по Yu-Gi-Oh с 2019 года просят участников соблюдать правила личной гигиены.
Можно собрать игроков на турнир, но сложно заставить их помыться.
Источник:
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