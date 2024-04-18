10 фильмов и сериалов, чьи названия ушли в народ и стали использоваться в повседневной жизни

Спин-офф «Гарри Поттера» ввёл в народ выражение, которым можно обозначать всё чуждое и непонятное, например, неизведанных животных — как реальных, так и вымышленных, которые не относятся к вселенной Джоан Роулинг.

Однако слово «твари» заметно расширило сферу его использования. Поэтому оно вполне часто применяется к сотрудникам каких-нибудь бюрократических ведомств, где вам никак не могут дать некую справку и постоянно вынуждают стоять в очередях. Эпитет «фантастические» в данном случае тоже отлично вписывается, так как: «Это просто немыслимо!» — сетуете вы в этой очереди.