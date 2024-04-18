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10 фильмов и сериалов, чьи названия ушли в народ и стали использоваться в повседневной жизни

10 фильмов и сериалов, чьи названия ушли в народ и стали использоваться в повседневной жизни

Автор:
18 апреля 2024 09:05
Сообщество : Кино
Метки: Прикол   ккино   название   сериал   фильм   фраза   
1189
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Нам иногда кажется, что мы живём в реальном мире, который вполне осязаемо отделён от мира кино и прочего вымысла. Однако на самом деле есть немалая вероятность того, что мы находимся в матрице в окружении фантастических тварей и прочих гремлинов и хотим отправиться в Нарнию, пока вокруг творятся не то голодные игры, не то игра престолов — и всё это внутри одного бесконечного дня сурка.

Вы ведь прекрасно поняли, о чём идёт речь, правда? Это мы так вспоминаем некоторые названия фильмов, которые стали фразеологизмами и используются в повседневной речи. Некоторые из них впервые появились не в кино, а, например, в книгах, но массовую популярность они получили именно после выхода фильмов.

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Спин-офф «Гарри Поттера» ввёл в народ выражение, которым можно обозначать всё чуждое и непонятное, например, неизведанных животных — как реальных, так и вымышленных, которые не относятся к вселенной Джоан Роулинг.

Однако слово «твари» заметно расширило сферу его использования. Поэтому оно вполне часто применяется к сотрудникам каких-нибудь бюрократических ведомств, где вам никак не могут дать некую справку и постоянно вынуждают стоять в очередях. Эпитет «фантастические» в данном случае тоже отлично вписывается, так как: «Это просто немыслимо!» — сетуете вы в этой очереди.

Общее название киборгов-убийц из фильмов одноимённой серии. Особенно сильно в народном сознании отпечатался образ терминатора Арнольда Шварценеггера. Огромный, опасный, устрашающий, безэмоциональный, крайне целеустремлённый, неостановимый и абсолютно недоговороспособный. Если в вашей жизни есть такой персонаж даже с одним из этих качеств, то вы наверняка хоть раз (хоть в мыслях) называли его терминатором.

Злодейские существа из фильма 1984 года носят настолько фонетически удачное название, что им можно обозначать всех малоприятных существ, чьё реальное наименование вы забыли. Но поскольку фильм добрый, то называемые вами существа обычно хаотичные, жутковатые, но всё же близкие душе. Например, если у вас есть коты, то вы прекрасно знаете про то, как милашный Гизмо может превратиться в Гремлина. Да и про кормление после полуночи вам всё отлично известно.

Да это же каждый наш день! В фильме 1993 года нашу жизнь показали слишком буквально — герой Билла Мюррея застрял в одном и том же дне, но заметил это, так как по сюжету был в командировке. А вот мы бы заметили?

Одно из самых экзистенциальных понятий, которое пришло к нам из кино. И оно несколько связано со следующим.

Так мы же в ней живём! Мысль о том, что вся наша жизнь — это имитация жизни, которая организована некими силами, наверняка приходила к вам в голову. Особенно когда вы замечаете популярные в интернете «сбои в матрице». Вот только Морфеус как-то не спешит нас найти.

Но если мы не живём в матрице, то уж точно в…

Мысль о том, что ваша жизнь — телешоу, а все вокруг лишь претворяются, тоже могла вас посещать. Иногда кажется, что по-другому быть и не может — ведь как иначе несколько не зависящих от вас событий так совпали?! Очевидно же, что сценаристы вашего шоу пытаются продвигать сюжет, чтобы зрители (и вы!) не скучали.

Терминатор из мира людей. Также упрям и неостановим, но всё же есть нюансы. Например, наличие эмоций и оттого некоторой безбашенности. Такой может в одиночку порешать все вопросики, только как бы не зашёл слишком далеко.

Если вы становитесь свидетелем чьих-то долгих разборок (чаще всего с романтическим уклоном), которым конца и края не видно, с выяснением отношений, постоянно вспыхивающим и отступающим накалом и появлением новых подробностей, то как иначе это назвать? Каждый раз вы так и думаете про себя: «Ооооо, новая серия Санта-Барбары началась!»

Иногда «Санта-Барбара» может перерастать в «Игру престолов» — более суровую и радикальную разновидность.

Это все те причудливые люди (объединённые в группы), которые вызывают у вас некоторое недоумение. А уж если они друг другу родственники, то это точно они!

Однако будьте осторожны! Есть вероятность, что в глазах других людей вы и ваши друзья или семья и есть та самая семейка Аддамс.

Могут вспыхивать в любой организации, сотрудники которой хоть как-то друг с другом конкурируют. А уж если речь идёт о представителях разных дистриктов… то есть контор, то их соревнования, например, за клиентов вполне можно представить с метафоричными луками в руках.

И вновь: более манипулятивной и хитрой, но не менее кровожадной разновидностью «Голодных игр» может оказаться «Игра престолов».

«Хроники Нарнии», став фильмом, наконец-то рассказали массовому зрителю, где хранятся все его потерянные вещи. Они в Нарнии! А ещё у всех же есть такое закрытое место скапливания вещей, куда даже заглядывать страшно, ведь там наверняка уже давно образовалась она родимая!

Какие другие подобные выражения из фильмов стали частью вашей жизни? Крепкий орешек? Кошмар на улице Вязов?? Тупой и ещё тупее???

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Метки: Прикол   ккино   название   сериал   фильм   фраза   
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Гомерчик 52 минуты назад
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ralpharn 6 минут назад
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ralpharn 14 минут назад
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Olxi
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