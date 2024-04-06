Как снимали сериал "Беверли-Хиллз 90210": 23 интересных факта о сериале и его съемках

И когда Спеллинг прочитал сценарий Старра, то он скривился от столь большого количества главных героев. Он даже попросил Старра, чтобы тот убрал некоторых подростков, а вместо этого ввел побольше взрослых персонажей. Но Старр отказался кого-либо убирать или добавлять, аргументируя это тем, что столь большое количество подростков наоборот лучше скажется на будущем сериале.

Вот только Аарона Спеллинга такой ответ не убедил, поэтому он показал сценарий своей дочери-подростку Тори (Будущая Донна), которая была просто в диком восторге. Тогда Аарон Спеллинг и дал добро на сценарий именно в таком виде.

2. До того как Люк Перри сыграл Дилана, он в основном перебивался случайными заработками в качестве разнорабочего, а также снимался в эпизодических ролях в малоизвестных дневных сериалах, мечтая о большой актерской карьере.