Как снимали сериал "Беверли-Хиллз 90210": 23 интересных факта о сериале и его съемках

Американский молодёжный телесериал, повествующий о близнецах из семейства Уолш, оказавшихся в мире золотой молодёжи в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз, один из 5 почтовых индексов которого — 90210.
1. В конце 80-х годов особой популярностью пользовались молодежные сериалы, поэтому и студия "Fox" решила, что им нужен свой собственный сериал, который будет ориентирован на молодежь. Правда, боссы студии боялись, что они заходят в эту "струю" слишком поздно. Но все же решено было попробовать запустить молодежный сериал.
Молодой сценарист Дарен Старр принес свой сценарий к пилотной серии под названием "Класс Беверли-Хиллз". А в качестве продюсера наняли Аарона Спеллинга.
И когда Спеллинг прочитал сценарий Старра, то он скривился от столь большого количества главных героев. Он даже попросил Старра, чтобы тот убрал некоторых подростков, а вместо этого ввел побольше взрослых персонажей. Но Старр отказался кого-либо убирать или добавлять, аргументируя это тем, что столь большое количество подростков наоборот лучше скажется на будущем сериале.
Вот только Аарона Спеллинга такой ответ не убедил, поэтому он показал сценарий своей дочери-подростку Тори (Будущая Донна), которая была просто в диком восторге. Тогда Аарон Спеллинг и дал добро на сценарий именно в таком виде.
2. До того как Люк Перри сыграл Дилана, он в основном перебивался случайными заработками в качестве разнорабочего, а также снимался в эпизодических ролях в малоизвестных дневных сериалах, мечтая о большой актерской карьере.
На кастинг он пришел, чтобы попробоваться на роль Стива, но для этой роли он не подошел, что сильно его расстроило. Причем, Люк Перри расстроился до такой степени, что даже подумывал о том, чтобы завязать с актерской карьерой.
Но когда продюсерам потребовался актер на роль Дилана, то они позвонили Люку. Примечательно, что изначально Дилан должен был быть всего лишь проходным персонажем, появившись лишь в паре серий, но игра актера так понравилась Аарону Спеллингу, что он решил сделать Дилана одним из основных персонажей.
3. Дженни Гарт пробовалась на роль Келли несколько раз, и лишь с пятого раза ей наконец удалось заполучить эту роль.
4. Когда Ян Зиринг прослушивался на роль Стива Сандерса, то он наврал про свой реальный возраст, чтобы заполучить эту роль. И это неудивительно, ведь по сюжету Стиву было всего 16 лет, тогда как актеру на тот момент было уже 28 лет.
Но Ян Зиринг был не единственным актером, навравшим про свой возраст. Актрисе Габриель Картерис на момент начала съемок было 29 лет, хотя ее персонажу (Андрэа Цукерман) было всего 16. Кстати, изначально актриса пробовалась на роль Бренды Уолш.
5. Ни для кого не секрет, что актриса Тори Спеллинг, сыгравшая Донну, является дочерью продюсера Аарона Спеллинга. И многие полагают, что в сериал она попала по блату. Но это вовсе не так.
Тори Спеллинг решила сама пройти кастинг в тайне от отца. Причем, изначально она пробовалась на роль Келли. Ну а чтобы отец и другие ничего не заподозрили, она явилась на кастинг под вымышленным именем Ториа Митчелл.
На роль Келли она не подошла, поэтому ей предложили роль Донны. Узнав о том, что Тори будет играть Донну, Аарон Спеллинг не стал этому воспрепятствовать, но зато он старался уделить особое внимание персонажу своей дочери. И первым делом он решил, что Донна должна быть девственницей, и оставаться ею как можно дольше. Так и произошло.
6. Как ни странно, но актера на самую главную роль Брендона Уолша нашли в самый последний момент. Его, как и Шеннен Доерти, порекомендовала Тори Спеллинг. Когда Джейсона Пристли утвердили на эту роль, оставалось всего несколько дней до начала съемочного процесса, да и сам проект был под угрозой закрытия.
7. Шэннен Доэрити, сыгравшая Бренду Уолш, имела весьма скверный характер. Она то и дело устраивала скандалы во время съемок, включала "звезду", да и на съемки далеко не всегда приходила вовремя.
В итоге. такое поведение надоело Аарону Спеллингу, и он решил уволить ее. В итоге, Шеннен Доерти продержалась 4 сезона, став первой актрисой из основного состава, которая покинула сериал.
Как признается сама актриса, всему виной ее нелегкий брак с Эшли Хэмилтоном. Именно из-за него она постоянно опаздывала на съемки и проявляла свой взрывной характер.
Актриса была безумно расстроена из-за ухода из сериала, но никого в этом не винила. Также, она предположила, что Аарон Спеллинг просто хотел отгородить от нее свою дочь.
Но самое примечательное, что спустя несколько лет Шэннен Доэрти сыграла одну из главных ролей в сериале "Зачарованные", продюсером которой являлся все тот же Аарон Спеллинг.
8. Чтобы заполнить пробел после ухода Доерти, продюсеры стали искать новую актрису. На роль нового женского персонажа Вэлори Мэлоун рассматривались Алисия Сильверстоун, Дрю Бэрримор и Алиса Милано. Но в итоге эта роль досталась Тиффани Эмбер Тисен.
Примечательно, что на замену ушедшей Шэннен Доэрти рассматривали Алису Милано, а спустя несколько лет они сыграли сестер в сериале "Зачарованные". Хотя, многие из вас безусловно вспомнят Алису Милано и по роли дочери Арнольда Шварценеггера в фильме "Командо".
9. Еще до того, как попасть в сериал, Тиффани Эмбер Тиссен состояла в отношениях с Брайаном Остином Грином, сыгравшим Дэвида Сильвера. Правда, сам актер был не в восторге, когда его девушка получила эту роль, так как он сильно ее ревновал к своим коллегам мужского пола.
10. Во время съемок сериала Габриель Картерис забеременела. И чтобы не приостанавливать съемки, а также не выводить актрису из сериала, сценарий слегка подправили таким образом, чтобы Андрэа Цукерман также забеременела.
11. Из всего актерского состава лишь 4 актера снимались от начала до конца на протяжении всех 10 сезонов: Дженни Гарт (Келли), Ян Зиринг (Стив), Тори Спеллинг (Донна) и Брайан Остин Грин (Дэвид). Ну и конечно же к этой четверке можно добавить актера Джо Тата, сыгравшего хозяина кафе "Персиковая косточка" Нэта.
12. Во время съемок сериала Шэннен Доерти и Дженни Гарт постоянно ссорились, да и вообще довольно сильно конфликтовали. Зато сейчас, спусия много лет, они прекрасно общаются и даже дружат.
13. По сюжету Вэлори Мэлоун баловалась травкой и ловко скручивала самокрутку. Вот только у самой актрисы Тиффани Эмбер Тисен никак не получалось это сделать, поэтому в данной сцене мы видим руки дублерши.
14. Первый сезон сериала не получил ожидаемых результатов, из-за чего актеры были уверены, что его закроют и им придется искать другую работу. Но после второго сезона рейтинги подскочили вверх, благодаря чему съемки сериала было уже не остановить.
15. Между актерами сериала частенько возникали романы, что в принципе не удивительно.
16. Дженни Гарт (Келли), Ян Зиринг (Келли), Брайан Остинг Грин (Дэвид) и Тори Спеллинг (Донна) появились в другом популярном сериале "Мерлоуз Плейс".
17. Люк Перри сам решил покинуть сериал в середине шестого сезона, так как посчитал, что проект себя изжил и стал сдуваться. Также, он решил, что созрел для большого кино. Правда, особой популярности он не обрел. Разве что он сыграл небольшую роль в начале фильма "Пятый элемент".
А в середине 9 сезона Люк Перри вернулся в сериал "Беверли Хиллз 90210". Причиной этому стали конечно же материальные трудности.
Люк Перри стал первым актером из основного актерского состава, который покинул этот свет. Актер скончался 4 марта 2019 года после обширного инсульта. На момент смерти ему было 52 года.
18. Роль возлюбленного Донны в пятом и шестом сезоне сыграл музыкант Джейми Уолтерс. По признанию самого актера данная роль негативно повлияла на его музыкальную карьеру. Многие фанатки приходили на его концерты с плакатами, на которых красовалась надпись "Хватить обижать Донну".
19. Изначально планировалось, что мать-одиночка по имени Карли в исполнении Хилари Суонк будет присутствовать в сериале на протяжении двух сезонов. Но в итоге зрители не проявили интереса к персонажу, из-за чего Хилари Покинула проект спустя всего 16 серий.
20. В финальном эпизоде появились практически все актеры из основного состава, которые ранее покинули сериал, включая Тиффани Эмбер Тисен, Габриель Картерис и Джейсона Пристли. А вот Шеннен Доерти в финальной серии не появилась.
21. В 1991 году пилотная серия сериала "Беверли Хиллз 90210" была показана в нашей стране по первому каналу ЦТ в рамках недели американского кино. Но продолжения трансляции не последовало. Лишь с 1997 года сериал стали транслировать по телеканалу СТС.
22. В 2008 году вышел сериал "Беверли Хиллз 90210. Новое поколение", где также приняли участие на несколько эпизодов появлялись актеры оригинального сериала - Дженни Гарт, Джо Тата, Тори Спеллинг и даже Шеннен Доерти.
23. В 2019 году вышел мини-сериал "БХ 90210", который рассказывает об актерах оригинального сериала, которые решили встретиться спустя 30 лет. В сериале приняли участие практически все актеры основного состава, среди которых Джейсон Пристли, Ян Зиринг, Брайан Остин Грин, Дженни Гарт, Шеннен Доерти, Тори Спеллинг и Габриель Картерис.
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