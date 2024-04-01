В России создадут ответственное за миграционную политику ведомство

Новое министерство или агентство (структуру ещё не определили) будет напрямую подчиняться президенту России.
Сразу несколько российских изданий со ссылкой на свои источники в правительстве сообщили, что власти активно обсуждают создание ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику.
Предполагается, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту, как некоторые министерства (МВД, МИД, МЧС, Минобороны, Минюст), так и другие органы и агентства (СВР, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Росфинмониторинг, Росархив, ГУСП, УДП и фельдъегерская служба).
По данным СМИ, сейчас правительство думает над структурой нового ведомства. Это может быть статус министерства или агентства с широкими полномочиями, они совместят полномочия Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД. Однако окончательного решения о структуре ведомства пока не принято.
Источники затрудняются сказать, кто бы мог возглавить новое ведомство, но предполагают, что это могут быть высокопоставленные выходцы из спецслужб — нынешний руководитель ФАДН Игорь Баринов и куратор межнациональных отношений в Управлении внутренней политики Анатолий Вылегжанин.
"В течение двух последних лет мы предлагаем разные инициативы по развитию национальной политики... Одной из них является создание министерства национальной политики. Министерство должно подчиняться президенту страны напрямую. Мы также считаем крайне необходимым создание федеральной миграционной службы. На наш взгляд, её подчиненность либо создаваемому министерству по национальной политике либо кому-то ещё - вопрос дискуссионный," — заявил председатель комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин.
Добавим, что в 2016 году была упразднена Федеральная миграционная служба (ФМС), занимавшаяся надзором за мигрантами, предоставлением им государственных услуг, а также исполняла различные функции в сфере миграции, включая выдворение. Полномочия и функции были переданы МВД. Судя по всему, правительство захотело заново воссоздать похожий федеральный орган исполнительной власти.
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Милочки, вы что, переезжаете? - наконец спрашивает она.
Да нет, бабуль, просто мы мебель по ФЭН-ШУЮ сейчас расставим и у нас продажи как попрут!!!
Знаете, я тут давно полы мою, когда-то здесь был бордель.. так вот, когда у них выручка падала, они кровати не двигали.. они сразу бл…ей меняли
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Я пока что вижу обычное переставливание кроватей. Люди будут те же, миграционная политика та же. От перестановки кроватей мало что поменяется.
рабочий опыт из арабских стран их не интересует(