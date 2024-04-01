В России создадут ответственное за миграционную политику ведомство

Сразу несколько российских изданий со ссылкой на свои источники в правительстве сообщили, что власти активно обсуждают создание ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику.

Предполагается, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту, как некоторые министерства (МВД, МИД, МЧС, Минобороны, Минюст), так и другие органы и агентства (СВР, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Росфинмониторинг, Росархив, ГУСП, УДП и фельдъегерская служба).