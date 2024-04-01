FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7809 постов • 3098 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В России создадут ответственное за миграционную политику ведомство

В России создадут ответственное за миграционную политику ведомство

Автор:
01 апреля 2024 13:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: МВД   Россия   ведомство   миграционная политика   обсуждение   правительство   
798
3

Новое министерство или агентство (структуру ещё не определили) будет напрямую подчиняться президенту России.

Сразу несколько российских изданий со ссылкой на свои источники в правительстве сообщили, что власти активно обсуждают создание ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику.


Предполагается, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту, как некоторые министерства (МВД, МИД, МЧС, Минобороны, Минюст), так и другие органы и агентства (СВР, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Росфинмониторинг, Росархив, ГУСП, УДП и фельдъегерская служба).

По данным СМИ, сейчас правительство думает над структурой нового ведомства. Это может быть статус министерства или агентства с широкими полномочиями, они совместят полномочия Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД. Однако окончательного решения о структуре ведомства пока не принято.


Источники затрудняются сказать, кто бы мог возглавить новое ведомство, но предполагают, что это могут быть высокопоставленные выходцы из спецслужб — нынешний руководитель ФАДН Игорь Баринов и куратор межнациональных отношений в Управлении внутренней политики Анатолий Вылегжанин.


"В течение двух последних лет мы предлагаем разные инициативы по развитию национальной политики... Одной из них является создание министерства национальной политики. Министерство должно подчиняться президенту страны напрямую. Мы также считаем крайне необходимым создание федеральной миграционной службы. На наш взгляд, её подчиненность либо создаваемому министерству по национальной политике либо кому-то ещё - вопрос дискуссионный," — заявил председатель комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин.

Добавим, что в 2016 году была упразднена Федеральная миграционная служба (ФМС), занимавшаяся надзором за мигрантами, предоставлением им государственных услуг, а также исполняла различные функции в сфере миграции, включая выдворение. Полномочия и функции были переданы МВД. Судя по всему, правительство захотело заново воссоздать похожий федеральный орган исполнительной власти.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: МВД   Россия   ведомство   миграционная политика   обсуждение   правительство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Паук давно готов его возглавить!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
24k
sanchesS80 7 секунд назад
Офис. Утро. Работники офиса суетятся, двигают мебель, кто-то бегает с линейкой, кто-то с рулеткой... Посреди всего этого стоит уборщица смотрит на всё движение офигевшим взглядом:

Милочки, вы что, переезжаете? - наконец спрашивает она.

Да нет, бабуль, просто мы мебель по ФЭН-ШУЮ сейчас расставим и у нас продажи как попрут!!!

Знаете, я тут давно полы мою, когда-то здесь был бордель.. так вот, когда у них выручка падала, они кровати не двигали.. они сразу бл…ей меняли
===
Я пока что вижу обычное переставливание кроватей. Люди будут те же, миграционная политика та же. От перестановки кроватей мало что поменяется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Владимир 20 минут назад
ФМС для чего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Полчаса назад
Умное решение, взвешенное, много лет обсуждают, заседают. Чем больше министерств и ведомств - тем меньше проблем в стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу Полчаса назад
...милорд, нужно больше ведомств, чтобы кормиться по прежнему за счет взяток/откатов/распилов(
рабочий опыт из арабских стран их не интересует(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Я мыслю, следовательно, существую. 38 минут назад
Кабы не 1 апреля....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 40 минут назад
Хлебное место откроется, кто там у нас главный будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гвоздь 44 минуты назад
ведомства легко создаются, но сложно распускаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95k
Херанука Паибалу 48 минут назад
ничего нового
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1927 постов (1935 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

211977



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
Китайских блогеров арестовали за вранье о тяжелой жизни крестьян
Китайских блогеров арестовали за вранье о тяжелой жизни крестьян
Набирающие популярность в сообществах
РАН предложила бороться с коррупцией, назначая на важные посты чиновников с честными лицами
РАН предложила бороться с коррупцией, назначая на важные посты чиновников с честными...
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта
Госдума отменила «интернет-рабство»
Госдума отменила «интернет-рабство»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#Юмор#факты#новости#Китай#Индия#природа
#животные#забавно#СССР#аварии#авто аварии#Россия#мигранты#война#Девушка
#история#машина#автомир#ДТП#милота#кот#легенда#собака#подвиг
Госдума отменила «интернет-рабство» Госдума отменила «интернет-рабство» Из оперов в мастера маникюра: в Хакасии экс-полицейский осваивает бьюти-индустрию Из оперов в мастера маникюра: в Хакасии экс-полицейский осваивает бьюти-индустрию Режим контролируемого пребывания: в МВД захотели урезать права нелегальных мигрантов Режим контролируемого пребывания: в МВД захотели урезать права нелегальных мигрантов Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву" Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву" В Омской области полицейский убил себя на рабочем месте В Омской области полицейский убил себя на рабочем месте Он нам больше не Димон! Реакция соцсетей на отставку правительства Он нам больше не Димон! Реакция соцсетей на отставку правительства

На что жалуетесь?

Вернуться