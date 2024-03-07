Российский депутат назвал лучший подарок женщинам на 8 марта

Но не уточнил - будут ли все дамы в восторге от такого сюрприза.
Завтра Женский день и мужчины готовятся разориться на подарки. Согласно опросу:
В подарок к 8 марта две трети мужчин (68%) планируют преподнести близким женщинам цветы. В топ подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%), подарочные сертификаты (17%), а также сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы (по 10%).
Носков и дезодоранта в списке нет. Хотя мужики могут использовать лайфхак: пустить антиперспиранты по статье «косметика» и сэкономить деньжат на духах.
Что касается цветов - официально они подорожали на 30-40%. В реальности - цены могут взлететь и на 100%, тут уж зависит от торговой точки и спроса покупателей. Сегодня и завтра у продавцов цветов самая горячая пора.
Вот такая обстановка сейчас на Рижском цветочном рынке в столице:
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О подарках размышляют и депутаты. Один из них, известный депутат Виталий Милонов считает, что дарить нужно детей. Для этого 8 марта нужно отказаться от алкоголя и заняться делом:
Я считаю, что лучший подарок для женщины - это новая беременность. Ребенок - это самая настоящая радость, от бухла - похмелье и всё, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее.
Кстати, опрос по поводу презентов проводили и среди женщин. Почти половина опрошенных (46%) заявили, что в этот день хотят просто отдохнуть. Это и будет лучшим подарком.
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Если у неё нет детей, и рожать она не хочет, то её и с женским праздником нечего поздравлять. Это не женщина , а недоразумение.
мне бы его ЗРЯплату
При такой повышенной зарплате!..."
В.С.Высоцкий