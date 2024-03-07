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Российский депутат назвал лучший подарок женщинам на 8 марта

Российский депутат назвал лучший подарок женщинам на 8 марта

Автор:
07 марта 2024 16:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 8 марта   Виталий Милонов   депутат   женский день   подарок   праздник   
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Но не уточнил - будут ли все дамы в восторге от такого сюрприза.

Завтра Женский день и мужчины готовятся разориться на подарки. Согласно опросу:

В подарок к 8 марта две трети мужчин (68%) планируют преподнести близким женщинам цветы. В топ подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (23%), конфеты, спиртное, деликатесы (22%), подарочные сертификаты (17%), а также сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы (по 10%).

Носков и дезодоранта в списке нет. Хотя мужики могут использовать лайфхак: пустить антиперспиранты по статье «косметика» и сэкономить деньжат на духах.

Что касается цветов - официально они подорожали на 30-40%. В реальности - цены могут взлететь и на 100%, тут уж зависит от торговой точки и спроса покупателей. Сегодня и завтра у продавцов цветов самая горячая пора.

Вот такая обстановка сейчас на Рижском цветочном рынке в столице:

О подарках размышляют и депутаты. Один из них, известный депутат Виталий Милонов считает, что дарить нужно детей. Для этого 8 марта нужно отказаться от алкоголя и заняться делом:

Я считаю, что лучший подарок для женщины - это новая беременность. Ребенок - это самая настоящая радость, от бухла - похмелье и всё, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее.

Кстати, опрос по поводу презентов проводили и среди женщин. Почти половина опрошенных (46%) заявили, что в этот день хотят просто отдохнуть. Это и будет лучшим подарком.

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Метки: 8 марта   Виталий Милонов   депутат   женский день   подарок   праздник   
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19  комментариев
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949
no. 2 часа назад
дайте ему уже галоперидол.
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60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 9 минут назад
критики Милонова, на сво съездите а потом критикуйте и подкалывайте.. умники млин диванные.
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42k
Сергей 13 минут назад
Милонов прав.
Если у неё нет детей, и рожать она не хочет, то её и с женским праздником нечего поздравлять. Это не женщина , а недоразумение.
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1k
олег 15 минут назад
густав прав ,но сначала подарки ,алкоголь и салатики ,потом секс.
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19k
Михаил Гривин 17 минут назад
Не, ну если так рассуждать - то можно проще сделать: бить её весь февраль каждый день и в марте - с 1-го по 7-е. А 8-го не бить - вот тебе и подарок. И главное - бюджет не пострадал, и даме приятно.
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180
Lopasin 37 минут назад
Думаю всем дамам (и не только им) будет больше по душе подарок в виде отправки подобных умников на лесоповал, на благо родины.
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9
ruslan d 39 минут назад
У каждого свой микродозинг
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14k
Григорий Бабкин Час назад
Молодец, рыжий! Троллит от души.

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4k
Максим Макашев Час назад
какой смешной этот рыжик

мне бы его ЗРЯплату
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August

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