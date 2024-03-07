Российский депутат назвал лучший подарок женщинам на 8 марта

Что касается цветов - официально они подорожали на 30-40%. В реальности - цены могут взлететь и на 100%, тут уж зависит от торговой точки и спроса покупателей. Сегодня и завтра у продавцов цветов самая горячая пора.

Вот такая обстановка сейчас на Рижском цветочном рынке в столице: