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В России хотят заблокировать TikTok

В России хотят заблокировать TikTok

Автор:
16 апреля 2024 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: блокировка   запрет   ролики   роскомнадзор   сервис   тикток   
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Аналитики говорят, что из-за этого аудитория российских соцсетей вырастет на 30 млн человек.

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в Роскомнадзор предложение о блокировке TikTok. Это сервис коротких видеороликов, довольно популярный по всему миру. В основном, у молодёжи, но есть и более возрастные пользователи.

В 2022 году TikTok запретил пользователям из России загружать новые видео. Так что там теперь ролики двухлетней давности. Но пользователи по-прежнему пользуются этой платформой и смотрят разные «видосики».

Представители АППСИМ попросили Роскомнадзор проверить TikTok по поводу локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»). И, при возможности, заблокировать.

Фактически, всё, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok.

Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как «VK видео», Yappy, «Дзен» и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка, - сообщили в Ассоциации.

У TikTok проблемы и в США. Власти требуют у китайской компании ByteDance (владельца сервиса) продать свои американские активы. Или они заблокируют площадку. Это решение поддерживают в Сенате, а представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил:

Мы хотим отделения от китайской компании, потому что нас беспокоит безопасность данных, как она должна беспокоить каждого американца, и то, что ByteDance и компартия Китая могут делать с информацией, полученной от американских пользователей приложения.

И добавил что США не хотят запрещать сервис, но стремятся к тому, чтобы Китай его больше не контролировал. Американский сегмент TikTok насчитывает 170 млн пользователей.


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Метки: блокировка   запрет   ролики   роскомнадзор   сервис   тикток   
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7  комментариев
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61k
turyst 52 минуты назад
Вот я не пользователь Тик-тока, от слова вообще.

Но ё-мое! Опять: "Давайте всё запретим!"

А может не запрещать, а ввозную пошлину сделать.
Утилизационный сбор.

А что? Для АвтоВАЗа и иже с ним, сделали такие преференции.
Обложили иномарки пошлинами.

Вместо того, чтобы привлекать пользователей удобством и функциональностью, запретить всё остальное.
Ну да, ну да. Так проще. Кто бы спорил.
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933
Виктор Чикалев 4 секунды назад
Даипох...
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4k
Василий Афиногенов 18 секунд назад
давно пора!
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0
PsyDoza 39 минут назад
А сколько ещё в стране осталось незапрещённого... Работы - непочатый край
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451
DuckTales 50 минут назад
Ну а VPN как ? Все равно будет работать, как инста и фейсбук ...
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18k
Majul 54 минуты назад
Что и где подписать. Еще кучу людей приведу. Тикток создан имбецилами для имбецилов.
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7k
Трям 56 минут назад
Давно пора! А тем далайобам, кто там выкладывает свою херню - 50 плетей в сутки!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2800 постов (2753 в горячем)

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