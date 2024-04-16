В России хотят заблокировать TikTok

Аналитики говорят, что из-за этого аудитория российских соцсетей вырастет на 30 млн человек.
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в Роскомнадзор предложение о блокировке TikTok. Это сервис коротких видеороликов, довольно популярный по всему миру. В основном, у молодёжи, но есть и более возрастные пользователи.
В 2022 году TikTok запретил пользователям из России загружать новые видео. Так что там теперь ролики двухлетней давности. Но пользователи по-прежнему пользуются этой платформой и смотрят разные «видосики».
Представители АППСИМ попросили Роскомнадзор проверить TikTok по поводу локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»). И, при возможности, заблокировать.
Фактически, всё, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok.
Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как «VK видео», Yappy, «Дзен» и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка, - сообщили в Ассоциации.
У TikTok проблемы и в США. Власти требуют у китайской компании ByteDance (владельца сервиса) продать свои американские активы. Или они заблокируют площадку. Это решение поддерживают в Сенате, а представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил:
Мы хотим отделения от китайской компании, потому что нас беспокоит безопасность данных, как она должна беспокоить каждого американца, и то, что ByteDance и компартия Китая могут делать с информацией, полученной от американских пользователей приложения.
И добавил что США не хотят запрещать сервис, но стремятся к тому, чтобы Китай его больше не контролировал. Американский сегмент TikTok насчитывает 170 млн пользователей.
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Но ё-мое! Опять: "Давайте всё запретим!"
А может не запрещать, а ввозную пошлину сделать.
Утилизационный сбор.
А что? Для АвтоВАЗа и иже с ним, сделали такие преференции.
Обложили иномарки пошлинами.
Вместо того, чтобы привлекать пользователей удобством и функциональностью, запретить всё остальное.
Ну да, ну да. Так проще. Кто бы спорил.