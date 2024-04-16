В России хотят заблокировать TikTok

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в Роскомнадзор предложение о блокировке TikTok. Это сервис коротких видеороликов, довольно популярный по всему миру. В основном, у молодёжи, но есть и более возрастные пользователи.

В 2022 году TikTok запретил пользователям из России загружать новые видео. Так что там теперь ролики двухлетней давности. Но пользователи по-прежнему пользуются этой платформой и смотрят разные «видосики».