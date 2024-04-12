«Посланники из ада»: депутат Милонов потребовал запретить гонять на электросамокатах в городах

Нужно их запретить не только для детей. К сожалению, наибольшую опасность представляют взрослые на самокатах. Как правило, они передвигаются нетрезвые и сбивают людей на этих двухколесных посланниках из ада. Электросамокаты должны быть выведены из города и остаться в качестве экстремального вида спорта. И кататься на них только с тренером и в амуниции.