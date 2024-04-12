«Посланники из ада»: депутат Милонов потребовал запретить гонять на электросамокатах в городах

Также лихачей предлагают наказывать штрафом до 100 тысяч рублей.
Это уже стало традицией - каждой весной улицы городов заполняют самокатчики. Они создают немало проблем для окружающих, обычно несутся по тротуару и так и норовят в кого-нибудь въехать. В этой ситуации видят два решения:
- Строго регулировать: ограничивать скорость и вводить штрафы.
- Запрещать ездить на самокатах по улицам. Если хочется погонять - то лишь в специально отведённых местах.
Регулировать предлагают в Минтрансе. А за езду в пьяном виде и вовсе штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Это поддерживает и глава крупного сервиса по прокату велосипедов и самокатов «Юрент» Иван Туринге:
Мы выступили с инициативой вместе с Минтрансом, чтобы ввести сервисный штраф для пользователя за езду в пьяном виде. Предложено штрафовать их до 100 тыс. рублей, по аналогии с каршерингом.
А депутат Виталий Милонов требует вообще убрать самокаты с улиц городов:
Нужно их запретить не только для детей. К сожалению, наибольшую опасность представляют взрослые на самокатах. Как правило, они передвигаются нетрезвые и сбивают людей на этих двухколесных посланниках из ада. Электросамокаты должны быть выведены из города и остаться в качестве экстремального вида спорта. И кататься на них только с тренером и в амуниции.
Пока это обсуждают, самокатов становится всё больше. Например, видео из Питера.
Говорят, что в том районе проблемы с транспортом и добраться куда надо можно только на самокате. Поэтому их количество объяснимо. Но какому-нибудь пешеходу, в которого рано или поздно впишется «адский посланник», от этого не легче.
Источник:
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1) Пусть отменяет утильсбор, пошлины.
2) ставку автокредита = ставке рефинансирования. Без всяких доплат.
Прямо как в интернет калькуляторах. На 36-60 месяцев.
А пока буду кататься на самокате
P. S. Кажется, что-то я не то 3,14нул)))
Заняться созиданием, он не в состоянии.
Пусть лучше детские площадки строит и то больше пользы
не самокатчиков ненавидьте, а чудаков на букву м