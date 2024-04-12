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«Посланники из ада»: депутат Милонов потребовал запретить гонять на электросамокатах в городах

«Посланники из ада»: депутат Милонов потребовал запретить гонять на электросамокатах в городах

Автор:
12 апреля 2024 17:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Виталий Милонов   Электросамокаты   депутат   запрет   штраф   
3955
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Также лихачей предлагают наказывать штрафом до 100 тысяч рублей.

Это уже стало традицией - каждой весной улицы городов заполняют самокатчики. Они создают немало проблем для окружающих, обычно несутся по тротуару и так и норовят в кого-нибудь въехать. В этой ситуации видят два решения:

  • Строго регулировать: ограничивать скорость и вводить штрафы.
  • Запрещать ездить на самокатах по улицам. Если хочется погонять - то лишь в специально отведённых местах.

Регулировать предлагают в Минтрансе. А за езду в пьяном виде и вовсе штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Это поддерживает и глава крупного сервиса по прокату велосипедов и самокатов «Юрент» Иван Туринге:

Мы выступили с инициативой вместе с Минтрансом, чтобы ввести сервисный штраф для пользователя за езду в пьяном виде. Предложено штрафовать их до 100 тыс. рублей, по аналогии с каршерингом.

А депутат Виталий Милонов требует вообще убрать самокаты с улиц городов:

Нужно их запретить не только для детей. К сожалению, наибольшую опасность представляют взрослые на самокатах. Как правило, они передвигаются нетрезвые и сбивают людей на этих двухколесных посланниках из ада. Электросамокаты должны быть выведены из города и остаться в качестве экстремального вида спорта. И кататься на них только с тренером и в амуниции.

Пока это обсуждают, самокатов становится всё больше. Например, видео из Питера.

Говорят, что в том районе проблемы с транспортом и добраться куда надо можно только на самокате. Поэтому их количество объяснимо. Но какому-нибудь пешеходу, в которого рано или поздно впишется «адский посланник», от этого не легче.


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Метки: Видео   Виталий Милонов   Электросамокаты   депутат   запрет   штраф   
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16  комментариев
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2
Бывалый Трус 2 часа назад
Милонов всё время что-то требует. Он за всё хорошее, против всего плохого. Похоже на самопиар. Скоро он потребует ввести налог на бедность, что бы не было бедных. Хотя, кажется это кто-то уже предлагал. Возможно, самокатчики - зло, но людям надо на чём то передвигаться. Тем же доставщикам. Уберём самокаты, появится больше машин и велосипедов. Это тоже надо учитывать.
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11k
JeanLuk Полчаса назад
Давайте лучше Милонова запретим
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61
Рокер 37 минут назад
у меня каксартроз 3 ст. для меня самокаты эти, спасенье от бога. а вот милонов мне не нужен, он для меня ничего не сделал и не сделает
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1k
K_II_T 39 минут назад
Все в Руках Милонова.
1) Пусть отменяет утильсбор, пошлины.

2) ставку автокредита = ставке рефинансирования. Без всяких доплат.
Прямо как в интернет калькуляторах. На 36-60 месяцев.

А пока буду кататься на самокате
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12k
Ligov 39 минут назад
Вначале милоновы разрешают и будут разрешать все, что дает прибыль, после делают вид что пытаются запретить то, что запрещать никогда не будут. Популисты и ничего более.
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1k
Тимур 55 минут назад
Так все просто. В тех районах, где сложно добраться на общественном транспорте, пусть запретят ходить пешеходам. Пусть передвигаться на самокатах))))
P. S. Кажется, что-то я не то 3,14нул)))
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6k
Владимир 57 минут назад
Это уже стало традицией - каждой весной у Милонова обострение. И летом. И осенью...
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14k
кот базилий 59 минут назад
Языком звездеть великий мастер.
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6k
hhwost Час назад
спасибо за ролик, поржал.
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17k
GROMOZEKA Час назад
Ума у милонова только и хватает, что на такие вещи.
Заняться созиданием, он не в состоянии.
Пусть лучше детские площадки строит и то больше пользы
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502
ApolloOne Час назад
Предлагаю запретить Милонова. От него больше вреда, чем пользы.
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12k
MPEG-8 2 часа назад
Популизм, это называется.
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7k
Трям 2 часа назад
Хоть я и ненавижу самокатчиков, этого мудака рыжего - втрое сильнее!
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61
Рокер Трям Полчаса назад
а вот представьте себе что у вас диагностировали артроз тазобедренного сустава последней стадии, при котором каждый шаг это ад. даже с палочкой. обезболы больше двух недель пить нельзя, потом перерыв месяц. на работу ходить то надо что бы деньги на операцию заработать.
не самокатчиков ненавидьте, а чудаков на букву м
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2786 постов (2738 в горячем)

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