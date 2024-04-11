В Индии пятеро мужчин из одной семьи погибли, пытаясь вытащить кошку из колодца

В индийской деревне Вадки (штат Махараштра) произошла настоящая трагедия. Шестеро мужчин, все близкие родственники, спустились в колодец в попытке спасти упавшую туда кошку. Выжил лишь один, да и то чудом. Заброшенный колодец использовался в качестве ямы для отходов жизнедеятельности животных.
По данным местных СМИ, кошка упала в большой колодец около пяти часов вечера, и мужчины семьи Кале предприняли попытку спасения. Один за другим они спускались в ядовитую яму, но выбраться наружу уже не смогли.
Жертвы были опознаны как Маник Кале (65 лет), его сын Сандип (36 лет), Анил Кале (53 года), его сын Баблу (28 лет) и Бабасахеб Гайквад (36 лет).
«Спасатели обнаружили тела пяти из шести человек, которые один за другим прыгали в заброшенный колодец с отходами жизнедеятельности животных, пытаясь спасти кошку, — сообщила полиция. — После этого шестой человек, который также пытался спасти остальных, вошел в колодец с веревкой, обвязанной вокруг талии, и выжил. Он пострадал, но его вытащили и отправили в больницу на лечение».
Единственный выживший — 35-летний Виджай Маник Кале, также член семьи, погибшей в результате трагического происшествия. По сообщениям, он находится в стабильном состоянии после лечения в государственной больнице.
По всей видимости, виной всему ядовитые газы, исходящие от отходов жизнедеятельности животных, заполнявших колодец. По данным Times of India, одно тело было извлечено из токсичного ила около 11 часов вечера во вторник, а остальные четыре тела были извлечены в течение последующих полутора часов.
Высокопоставленные чиновники сообщили, что для удаления ила были использованы два больших насоса муниципальной корпорации Ахмеднагара, а на месте происшествия в готовности находились пять машин скорой помощи.
Полиция сообщила, что в настоящее время ведется расследование этого дела.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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