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В Индии пятеро мужчин из одной семьи погибли, пытаясь вытащить кошку из колодца

В Индии пятеро мужчин из одной семьи погибли, пытаясь вытащить кошку из колодца

Автор:
11 апреля 2024 15:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   жесть трагедия   несчастный случай   ну и ну   происшествие   трагическая смерть   
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В индийской деревне Вадки (штат Махараштра) произошла настоящая трагедия. Шестеро мужчин, все близкие родственники, спустились в колодец в попытке спасти упавшую туда кошку. Выжил лишь один, да и то чудом. Заброшенный колодец использовался в качестве ямы для отходов жизнедеятельности животных.


По данным местных СМИ, кошка упала в большой колодец около пяти часов вечера, и мужчины семьи Кале предприняли попытку спасения. Один за другим они спускались в ядовитую яму, но выбраться наружу уже не смогли.



Жертвы были опознаны как Маник Кале (65 лет), его сын Сандип (36 лет), Анил Кале (53 года), его сын Баблу (28 лет) и Бабасахеб Гайквад (36 лет).


«Спасатели обнаружили тела пяти из шести человек, которые один за другим прыгали в заброшенный колодец с отходами жизнедеятельности животных, пытаясь спасти кошку, — сообщила полиция. — После этого шестой человек, который также пытался спасти остальных, вошел в колодец с веревкой, обвязанной вокруг талии, и выжил. Он пострадал, но его вытащили и отправили в больницу на лечение».


Единственный выживший — 35-летний Виджай Маник Кале, также член семьи, погибшей в результате трагического происшествия. По сообщениям, он находится в стабильном состоянии после лечения в государственной больнице.


По всей видимости, виной всему ядовитые газы, исходящие от отходов жизнедеятельности животных, заполнявших колодец. По данным Times of India, одно тело было извлечено из токсичного ила около 11 часов вечера во вторник, а остальные четыре тела были извлечены в течение последующих полутора часов.


Высокопоставленные чиновники сообщили, что для удаления ила были использованы два больших насоса муниципальной корпорации Ахмеднагара, а на месте происшествия в готовности находились пять машин скорой помощи.


Полиция сообщила, что в настоящее время ведется расследование этого дела.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   жесть трагедия   несчастный случай   ну и ну   происшествие   трагическая смерть   
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7  комментариев
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429
DuckTales 39 минут назад
Плохо когда в семье все не особо умные ... Что с кошкой ?
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491
ApolloOne 3 минуты назад
Типичная индия, ничего необычного - они стабильно самовыпиливаются по дебильному.
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40k
АнтонПолднев 12 минут назад
Целая семейка сверхразумов... Уверен, что и последнего очевидцы обвязали, а не сам додумался.
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491
ApolloOne АнтонПолднев Минуту назад
В России, кстати, тоже не так давно был случай, когда 3 трупа получилось в коллекторе. Один спасал другого, третий - первых двух.
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6k
Отвратительный Мужик 13 минут назад
Да куй с этими дебилами, выдайте мим коллективную премию Дарвина . Кошка та спасли ?
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11k
Garpia121 19 минут назад
Кошка то жива? Редкостный интеллект, прыгать один за другим в ядовитый колодец, хоть один догадался веревкой обвязаться. И почему там ограждения нет?
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Думаю, не ошибусь, что главный вопрос, волнующий всех - как здоровье кошки?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1786 постов (1702 в горячем)

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