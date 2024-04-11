В Индии пятеро мужчин из одной семьи погибли, пытаясь вытащить кошку из колодца

«Спасатели обнаружили тела пяти из шести человек, которые один за другим прыгали в заброшенный колодец с отходами жизнедеятельности животных, пытаясь спасти кошку, — сообщила полиция. — После этого шестой человек, который также пытался спасти остальных, вошел в колодец с веревкой, обвязанной вокруг талии, и выжил. Он пострадал, но его вытащили и отправили в больницу на лечение».

Единственный выживший — 35-летний Виджай Маник Кале, также член семьи, погибшей в результате трагического происшествия. По сообщениям, он находится в стабильном состоянии после лечения в государственной больнице.