«Король чернил» на время отказался от татуировок, чтобы выплатить ипотеку

44-летний житель Бирмингема, который величает себя Королем Чернильной Страны (полное его имя — King of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-ite), — самый татуированный мужчина в Соединённом королевстве. Тяжёлые настали времена: за последний год он не сделал себе ни одной новой татуировки, а также отказался от бодимодификации.
King of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-ite, ранее известный как Мэтью Уилан, регулярно попадает в заголовки газет благодаря своему экстремальному увлечению тату и бодимодификацией
Год назад он рассказывал, что отказался от пристрастия к боди-модам, чтобы погасить ипотеку в 66 000 фунтов стерлингов, и вот, спустя год, признался, что не сделал ни одной новой татуировки.
Помимо того, что он отложил иглу для татуировок в сторону, он также удалит некоторые из своих модификаций, включая имплантат в руке.
«К сожалению, кожа с одной стороны истончилась, и я опасаюсь, что она может порваться», — говорит King Of Ink Land.
Оказывается, несколько лет назад он едва не лишился руки.
«Я не хочу снова оказаться в такой же медицинской ситуации, как несколько лет назад с имплантатом knuckle duster. Кожа порвалась, потом она начала гнить и наполняться плазмой, которую приходилось откачивать несколько раз. У меня остался шрам, и рука немного деформирована, но имплантат вовремя удалили, пока я не столкнулся с серьезным риском заражения крови. Я не могу допустить, чтобы подобное повторилось, ведь это едва не стоило мне руки, поэтому я принял жесткое решение удалить и этот «коронный» имплантат, пока не стало слишком поздно», — признается он.
«Мне удалось прожить целый год без татуировок, и это даже не кажется странным, — продолжает он. — Это уже не то, чего я жажду или вожделею».
King Of Ink Land, который для краткости называет себя Body Art, утверждает, что провел под иглой более 1 500 часов и установил рекорд в феврале 2016 года, когда над ним работали сразу 36 татуировщиков
С тех пор как в девять лет Мэтью заинтересовался модификациями тела, он выкрасил глаза в черный цвет, удалил соски, придал другую форму ушам и, наконец, изменил имя, чтобы достичь своей цели
Хотя он не ведет подсчет суммы, в которую это обошлось ему на сегодняшний день, он говорит, что его недавний перерыв помог ему погасить почти 36 000 фунтов стерлингов по ипотеке.
«Моя ставка скоро подскочит на довольно большую величину, но я держусь в рамках своего бюджета. Я хочу избавиться от ипотеки в ближайшие три года, и буду счастлив, если это удастся сделать. Жизнь такова, и приоритеты меняются, так что, когда все будет оплачено, сеанс татуировки покажется намного более особенным».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вот это будет правильная бодимодификация