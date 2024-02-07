«Король чернил» на время отказался от татуировок, чтобы выплатить ипотеку

«К сожалению, кожа с одной стороны истончилась, и я опасаюсь, что она может порваться», — говорит King Of Ink Land.

Оказывается, несколько лет назад он едва не лишился руки.

«Я не хочу снова оказаться в такой же медицинской ситуации, как несколько лет назад с имплантатом knuckle duster. Кожа порвалась, потом она начала гнить и наполняться плазмой, которую приходилось откачивать несколько раз. У меня остался шрам, и рука немного деформирована, но имплантат вовремя удалили, пока я не столкнулся с серьезным риском заражения крови. Я не могу допустить, чтобы подобное повторилось, ведь это едва не стоило мне руки, поэтому я принял жесткое решение удалить и этот «коронный» имплантат, пока не стало слишком поздно», — признается он.