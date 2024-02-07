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«Король чернил» на время отказался от татуировок, чтобы выплатить ипотеку

«Король чернил» на время отказался от татуировок, чтобы выплатить ипотеку

Автор:
07 февраля 2024 15:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бодимодификаторы   истории людей   люди-фрики   необычные люди   татуированный парень   татуировки   тяжелый случай   
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44-летний житель Бирмингема, который величает себя Королем Чернильной Страны (полное его имя — King of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-ite), — самый татуированный мужчина в Соединённом королевстве. Тяжёлые настали времена: за последний год он не сделал себе ни одной новой татуировки, а также отказался от бодимодификации.

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Год назад он рассказывал, что отказался от пристрастия к боди-модам, чтобы погасить ипотеку в 66 000 фунтов стерлингов, и вот, спустя год, признался, что не сделал ни одной новой татуировки.


Помимо того, что он отложил иглу для татуировок в сторону, он также удалит некоторые из своих модификаций, включая имплантат в руке.


«К сожалению, кожа с одной стороны истончилась, и я опасаюсь, что она может порваться», — говорит King Of Ink Land.


Оказывается, несколько лет назад он едва не лишился руки.


«Я не хочу снова оказаться в такой же медицинской ситуации, как несколько лет назад с имплантатом knuckle duster. Кожа порвалась, потом она начала гнить и наполняться плазмой, которую приходилось откачивать несколько раз. У меня остался шрам, и рука немного деформирована, но имплантат вовремя удалили, пока я не столкнулся с серьезным риском заражения крови. Я не могу допустить, чтобы подобное повторилось, ведь это едва не стоило мне руки, поэтому я принял жесткое решение удалить и этот «коронный» имплантат, пока не стало слишком поздно», — признается он.


«Мне удалось прожить целый год без татуировок, и это даже не кажется странным, — продолжает он. — Это уже не то, чего я жажду или вожделею».


Хотя он не ведет подсчет суммы, в которую это обошлось ему на сегодняшний день, он говорит, что его недавний перерыв помог ему погасить почти 36 000 фунтов стерлингов по ипотеке.


«Моя ставка скоро подскочит на довольно большую величину, но я держусь в рамках своего бюджета. Я хочу избавиться от ипотеки в ближайшие три года, и буду счастлив, если это удастся сделать. Жизнь такова, и приоритеты меняются, так что, когда все будет оплачено, сеанс татуировки покажется намного более особенным».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бодимодификаторы   истории людей   люди-фрики   необычные люди   татуированный парень   татуировки   тяжелый случай   
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13  комментариев
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3k
Шапкин 2 часа назад
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Kra Полчаса назад
А что за имплант у него был в руке, шестой палец?... Из статьи непонятно...
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20k
anpetrof Полчаса назад
МодифИкция головного мозга!
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7k
Евгений Д 43 минуты назад
В задницу ему взрывпакет и поджечь-
вот это будет правильная бодимодификация
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16k
GROMOZEKA 46 минут назад
Уникального ума человек
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30k
AzuveR 49 минут назад
Медицина здесь бессильна. Усыпить.
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35k
БамбарбияКиргуду Час назад
Труп легче опознать.
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11k
МихА Час назад
УРОД
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1k
Александер 2 часа назад
Как он без мозгов-то живёт?
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53k
Андрей 2 часа назад
как дудто зелёнкой лицо облили.
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2k
Rom 2 часа назад
От модификации ущербный отказался.... Единственная модификация, которую сделать надо - просверлить череп, и туда говна еще загрузить.
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Трям 2 часа назад
«Король чернил» Бля, правильно писать - «Король-дебил»
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