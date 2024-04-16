Зависимые попугаи – гроза ферм Индии

Попугаи не просто пасутся на ферме, они срывают головки мака и улетают с ними туда, где спокойнее. То есть налетевшая стая просто срывает все головки за несколько прилетов и оставляет фермера ни с чем.

Потому что когда попугай привык, он не перестанет прилетать, пока все поле не будет опустошено. При этом обычно умные птицы лишаются памяти. Раньше можно было выстрелить в стаю один раз, чтобы птицы избегали налета в конкретные точки.

Теперь же фермерам нужно дежурить на полях круглые сутки, включая ночь, потому что у обезумевших от жажды новой дозы попугаев нет никакого режима и чувства страха.