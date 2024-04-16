Зависимые попугаи – гроза ферм Индии

Кулинарный мак нужно где-то выращивать, самый недорогой получается у фермеров из Индии. Получался бы… Если бы не попугаи-наркоманы, которые постоянно разоряют их угодья.
В Индии вообще каждое животное страдает от какой-нибудь зависимости. Обезьяны напиваются бродящими фруктами и кусают людей. Слоны научились делать набеги на скрытые винные деревушки в джунглях ради выпивки. Змей, которых просто кладут в настойки, их не спрашивая, мы опускаем.
И теперь еще появились попугаи с тяжелыми зависимостями, которых в их жажде никакие пугалки и чучела не отпугивают.
Большие фермерские потери
В индийском штате Мадхья-Прадеш довольно большие маковые угодья – 44 000 гектар, совершенно легальные. Они сотрудничают по лицензии с различными фарм компаниями. И местные жители жили бы и богатели, если бы… Не буквально разорение подчистую попугаями.
Попугаи не просто пасутся на ферме, они срывают головки мака и улетают с ними туда, где спокойнее. То есть налетевшая стая просто срывает все головки за несколько прилетов и оставляет фермера ни с чем.
Потому что когда попугай привык, он не перестанет прилетать, пока все поле не будет опустошено. При этом обычно умные птицы лишаются памяти. Раньше можно было выстрелить в стаю один раз, чтобы птицы избегали налета в конкретные точки.
Теперь же фермерам нужно дежурить на полях круглые сутки, включая ночь, потому что у обезумевших от жажды новой дозы попугаев нет никакого режима и чувства страха.
- Их больше не пугают наши крики, палки, да даже использование петард! – жалуется фермер Нандкишор из окрестностей Неемуч. – Наши посевы всегда были под риском из-за слишком сильных дождей, но теперь еще и попугаи, мы рискуем остаться с нулевым урожаем. Но власти не прислушиваются к нам, только смеются.
Некоторые, особо прошаренные попугаи, позволяют фермерам собрать часть урожая. Если срезать головку, на стебельке проступит наиболее ценная и сильно действующая жидкость. Вот ее-то более старшие попугаи и ждут, в то время как недавно подсевший молодняк не может дождаться и вырывает стебли и головки, чтобы унести их с собой.
При этом опьяневшие попугаи сами калечатся. Врезаются в деревья и ветки, падают под ноги на дороги, где их могут затоптать. И если в этот раз попугая пронесло, когда он очнется, он снова полетит воровать на поле.
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