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60-летний отшельник, живший в лесу, вышел к людям за помощью

60-летний отшельник, живший в лесу, вышел к людям за помощью

Автор:
22 декабря 2023 20:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Бурятия   Россия   инвалид   интересное   отшельник   помощь   фото   
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Леонид своими руками построил дом и 25 лет охотился, чтобы прокормить себя.

Леонид ушёл из дома после большого потрясения в 35 лет. Тогда мужчина развёлся с женой и ушёл от цивилизации. 25 лет Леонид жил в Тарбагатайском районе Бурятии, рядом с селом Десятниково. Жилище мужчина для себя вырыл и построил сам, собственными руками. Утеплял валежником. Иногда жители ближайшего села ему помогали, давая старые вещи.

Охотился Леонид самостоятельно, собирал грибы, ягоды и коренья. Однако, суровой зимой 2021 года мужчина отморозил кисти рук и оказался без пальцев. Заботиться о себе больше не мог и начал попрошайничать. Жители посёлка помогали, чем могли. Известно, что впервые волонтеры услышали о Леониде еще летом, но окончательно уговорить дедушку покинуть лес удалось лишь сейчас. Только уговоры и индивидуальный подход помогли привезти его в ЦРБ, сообщили в

Мужчина получил полис ОМС, оформил пенсию, но покидать свою землянку отказывается. Говорит, ему там уютно. Волонтёры подарили Леониду одежду и еду. Теперь мужчину будут навещать волонтёры каждую неделю. Люди уже в шутку прозвали его хозяином леса — за тягу к жизни в тайге.

Леонид оказался настоящим лесным жителем. Он уже рассказал волонтёрам о своём трофее: гураньи рога и заяц килограмм на 5.

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Метки: Бурятия   Россия   инвалид   интересное   отшельник   помощь   фото   
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30  комментариев
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449
al-lav Час назад
Блин. Любят у нас юродивых.
Ниграмма пользы не принёс, а ему и пенсия, и ОМС, и очередь из сердобольных волонтёров.
А дедам и бабкам, что горбатились всю жизнь : "постойте в сторонке"
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35k
Fat Lynx 19 минут назад
Вот это я понимаю социофоб и интроверт, а не вот эти гомики в коротеньких штанишках и стаканом смузи, плачущие в кафе перед ноутбуком, т.к. на них грубо посмотрели в автобусе.
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1k
Can Полчаса назад
юродивый. если он живёт в землянке и кроме зайцев ничего не поймал....ну хз....юродивый.
жить в лесу и сделать себе хату, заваливать лосей/волков....может медведей, вот это уважение! но и то это очень тяжкий труд.
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904
Дмитрий 48 минут назад
То есть свалил ни работал не платил налогов а сейчас надо помочь ну каково , а
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320
zu4ara 59 минут назад
Это он!

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9k
Бритва 59 минут назад
выписать пенсию нельзя штраф за валежник
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39k
russger Час назад
"Леонид ушёл из дома после большого потрясения в 35 лет. Тогда мужчина развёлся с женой"

Дебил ))
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1k
StoneWolf Час назад
А молодец мужик. Его право. Очень его понимаю глядя на тот трэшак что сейчас в мире твориться....
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28k
AzuveR Час назад
Покемонка ,сегодня в ударе.
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Это не отшельник, а бомж. За"бца как. Налоги не платил, не работал, браконьерничал, а как культяйки отморозил - ОМС ему оформи, ага. Сейчас еще и пенсию оформят и инвалидность.
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95
Петр Сергеев Опиум для народа Час назад
ну так поживи так как он 25 лет - и будет тебя такое же "счастье".
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1k
Андрей 2 часа назад
Сильный МУЖИК!!! Я бы так не смог...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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