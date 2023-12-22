60-летний отшельник, живший в лесу, вышел к людям за помощью

Охотился Леонид самостоятельно, собирал грибы, ягоды и коренья. Однако, суровой зимой 2021 года мужчина отморозил кисти рук и оказался без пальцев. Заботиться о себе больше не мог и начал попрошайничать. Жители посёлка помогали, чем могли. Известно, что впервые волонтеры услышали о Леониде еще летом, но окончательно уговорить дедушку покинуть лес удалось лишь сейчас. Только уговоры и индивидуальный подход помогли привезти его в ЦРБ, сообщили в