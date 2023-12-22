60-летний отшельник, живший в лесу, вышел к людям за помощью

Леонид своими руками построил дом и 25 лет охотился, чтобы прокормить себя.
Леонид ушёл из дома после большого потрясения в 35 лет. Тогда мужчина развёлся с женой и ушёл от цивилизации. 25 лет Леонид жил в Тарбагатайском районе Бурятии, рядом с селом Десятниково. Жилище мужчина для себя вырыл и построил сам, собственными руками. Утеплял валежником. Иногда жители ближайшего села ему помогали, давая старые вещи.
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Охотился Леонид самостоятельно, собирал грибы, ягоды и коренья. Однако, суровой зимой 2021 года мужчина отморозил кисти рук и оказался без пальцев. Заботиться о себе больше не мог и начал попрошайничать. Жители посёлка помогали, чем могли. Известно, что впервые волонтеры услышали о Леониде еще летом, но окончательно уговорить дедушку покинуть лес удалось лишь сейчас. Только уговоры и индивидуальный подход помогли привезти его в ЦРБ, сообщили в
Мужчина получил полис ОМС, оформил пенсию, но покидать свою землянку отказывается. Говорит, ему там уютно. Волонтёры подарили Леониду одежду и еду. Теперь мужчину будут навещать волонтёры каждую неделю. Люди уже в шутку прозвали его хозяином леса — за тягу к жизни в тайге.
Леонид оказался настоящим лесным жителем. Он уже рассказал волонтёрам о своём трофее: гураньи рога и заяц килограмм на 5.
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Ниграмма пользы не принёс, а ему и пенсия, и ОМС, и очередь из сердобольных волонтёров.
А дедам и бабкам, что горбатились всю жизнь : "постойте в сторонке"
жить в лесу и сделать себе хату, заваливать лосей/волков....может медведей, вот это уважение! но и то это очень тяжкий труд.
Дебил ))
Дерсу - человек своего времени и своего племени.
Вы должны ноги целовать ПФР, что Ваши деньги не пропали после падения курса рубля в три раза.