В Подмосковье мальчик прогулялся по карнизу 11 этажа на глазах у шокированных очевидцев

Его родителями уже заинтересовались компетентные органы.
Жители Балашихи сняли и выложили видео с мальчиком, гуляющим по карнизу 11 этажа. Паренёк спокойно вылез на улицу, прошёлся туда-сюда, и вернулся в квартиру. А его сестра за этим наблюдала.
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Одни очевидцы с замирающим сердцем смотрели за «акробатом». Другие поднялись к нему на этаж и стали звонить в квартиру - никто не открыл. Так что они решили, что его мама пьяна, поэтому и не следит за ребёнком.
Видео попало в сеть и на него среагировали в полиции - на мамашу парня составили административный протокол. Заодно семью проверят органы опеки, сейчас её поставили на учёт.
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Что за люди пошли? Откуда такие предвзятые мнения, что мамаша - алкашка? С чего такие выводы?
Давайте взглянем на ситуацию объективно. Люди не разобравшись в деталях обстоятельства, начинают поливать г...вном тех, кого даже не знают понаслышке. Что за манеры?
А вдруг мамаше стало плохо и она с сердечным приступом в комнате лежала, а дети даже не в курсе? А вдруг родители на работе? Такие варианты никак в голову не могут прийти?
Почему сразу всякие гадости и мерзости лезут в головы?
А представьте, если о вас вот так со стороны выскажутся? И доказывай что не верблюд. Мало ли какие обстоятельства в жизни.
А дети, есть дети. В голове каша, в пятках огонь. Сами вспомните какие чудачества в детстве творили. По заброшенным стройкам бегали и на лестничных пролётах прыгали на высоте 5 этажей. Что-то родителей не таскали по органам опеки и в СК. Как-то сами разбирались. Родитель - не собака, чтоб 24/7 возле ребёнка как приклеенный ходить. И бестолку талдычить проказнику, что плохо и хорошо, он всё равно по своему сделает. А родители - это не дипломированные детские психологи. Сами учатся на ошибках воспитания.
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ЦИТАТА: "на мамашу парня составили административный протокол."
И? Что в итоге выяснилось? Что в протоколе указали? Почему автор статьи опустил эти детали? Что реально случилось с родителями?
Значит про всякие предубеждённые мнения от соседей запостить нужно, а вот истина пусть останется в стороне? Что за подход к материалу?