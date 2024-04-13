В Абхазии туристка из Сочи хотела сделать эффектный снимок, но упала с высоты и разбилась

Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото)

"Не ела, чтобы не потолстеть": после праздничного выступления в московском цирке умерла...

Треш-блогера, по вине которого погибла девушка, перевели из колонии строгого режима на...

Чемпион России по роллер-спорту насмерть разбился на соревнованиях в клубе «Жесть»

Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк»

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова