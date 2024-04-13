В Абхазии туристка из Сочи хотела сделать эффектный снимок, но упала с высоты и разбилась

Момент падения девушки со смотровой площадки попал на камеру видеонаблюдения.
Весна - время красивых фото, в погоне за которыми зачастую пренебрегают банальной безопасностью. 40-летняя Инесса приехала с подругой в Абхазию. За день женщины успели объездить несколько красивых мест.
Пребывание на смотровой площадке на горе Мамдзышха (в шести километрах от города Гагры) закончилось трагедией. На камеры видеонаблюдения попал момент, как Инесса пытается поймать в объектив идеальный вид, оступается и падает вниз с 50-метровой высоты.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительным и беременным!
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После падения женщина была еще жива, спасатели её доставили в ближайшую клинику, но от полученных травм женщина скончалась.
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра впечатлительным и беременным!
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Гагрская прокуратура проводит проверку по факту гибели российской туристки.
Эта смотровая площадка пользуется популярностью у туристов, она огорожена, но теперь, после гибели женщины, комиссия оценит безопасность этого места.
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Как можно жалеть чела, который сам выбрал свою судьбу?
Ты можешь только порадоваться за нее, но никак не жалеть.
нелепая смерть? Нелепая, это когда псих на одном конце города стрельнул и попал в нее на другом конце города - вот это - нелепо. а если неспортивный чел, с похмелуги, встает на обрыв - это закономерность.
Не красивого вида, а именно себя.
В эпоху бытности стограмма, бывало захаживал туда и поражался аккаунтам барышень, в которых практически все фото, это срака, или физиономия в разных местах