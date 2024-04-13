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В Абхазии туристка из Сочи хотела сделать эффектный снимок, но упала с высоты и разбилась

В Абхазии туристка из Сочи хотела сделать эффектный снимок, но упала с высоты и разбилась

Автор:
13 апреля 2024 08:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   абхазия   гагры   гора Мамдзышха   разбилась   смерть   смотровая площадка   туризм   
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Момент падения девушки со смотровой площадки попал на камеру видеонаблюдения.

Весна - время красивых фото, в погоне за которыми зачастую пренебрегают банальной безопасностью. 40-летняя Инесса приехала с подругой в Абхазию. За день женщины успели объездить несколько красивых мест.


Пребывание на смотровой площадке на горе Мамдзышха (в шести километрах от города Гагры) закончилось трагедией. На камеры видеонаблюдения попал момент, как Инесса пытается поймать в объектив идеальный вид, оступается и падает вниз с 50-метровой высоты.



После падения женщина была еще жива, спасатели её доставили в ближайшую клинику, но от полученных травм женщина скончалась.



Гагрская прокуратура проводит проверку по факту гибели российской туристки.


Эта смотровая площадка пользуется популярностью у туристов, она огорожена, но теперь, после гибели женщины, комиссия оценит безопасность этого места.

Источник:

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Метки: Видео   абхазия   гагры   гора Мамдзышха   разбилась   смерть   смотровая площадка   туризм   
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15  комментариев
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1k
TroyDaGood Час назад
Есть такое выражение - каждый из нас уже сделал своё последнее фото,но не знает об этом.
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Dimon 10 минут назад
Естественный отбор во всей своей красе! Родителей и детей жаль. Аминь!
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4k
просто Дмитрий 10 минут назад
Летящей походкой ты вышла из кадра............
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165
Евгений Бобр 11 минут назад
Блин, так глупо и жаль конечно.
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4k
Александр 14 минут назад
Симпатичная была, печально... Я всегда своей жене показываю такие видео, любительница тоже на краю где нибудь фото сделать.
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2k
дормидонт 18 минут назад
Честно говоря любые меры безопасности бесполезны перед человеческой глупостью и уловками! Всегда найдутся идиоты, которые пренебрегая собственной безопасностью ради хайпа полезут хоть в жерло действующего вулкана, хоть на вышку в грозу хоть ещё куда. Лишь бы выделиться, даже ценой собственной жизни.
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22
MAX Полчаса назад
Честно?! Ваше насрать. Одной дурой меньше
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397
Дело Полчаса назад
Многие, я так считаю, в определенном возрасте или состоянии думают, какое бы фото они хотели иметь на своем надгробном камне... В данном случае мать-природа подумала за человека.
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472
Павел Верещагин 41 минуту назад
Жаль женщину,нелепая смерть.Покой ее душе,соболезнования близким
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9k
Alex 43 минуты назад
Пиз**ц..
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17k
GROMOZEKA 43 минуты назад
А самое забавное то, что, с вероятностью 99% она хотеля просто сделать очередное фото себя, своей задницы, или лица.
Не красивого вида, а именно себя.
В эпоху бытности стограмма, бывало захаживал туда и поражался аккаунтам барышень, в которых практически все фото, это срака, или физиономия в разных местах
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40k
АнтонПолднев 49 минут назад
Логическое завершение инстамании...
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Schreibikus
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  • 1995 постов (1984 в горячем)

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