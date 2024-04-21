В Брянске женщина умерла после подтяжки живота

Разница в несколько дней, а исход, как и диагноз у женщин был одинаковый - тромб.

В Брянске 50-летняя Елена решилась сделать абдоминопластику - убрать излишки кожи и жировых отложений с живота. Обратилась в частную клинику «Семейный доктор» к одному из самых опытных и лучших хирургов города. За все процедуры и саму операцию женщина заплатила 242 500 рубля.