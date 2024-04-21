В Брянске женщина умерла после подтяжки живота

Аналогичная ситуация произошла всего несколько дней назад в Москве, где после этой же операции скончалась мать двоих детей.
Разница в несколько дней, а исход, как и диагноз у женщин был одинаковый - тромб.
В Брянске 50-летняя Елена решилась сделать абдоминопластику - убрать излишки кожи и жировых отложений с живота. Обратилась в частную клинику «Семейный доктор» к одному из самых опытных и лучших хирургов города. За все процедуры и саму операцию женщина заплатила 242 500 рубля.
Но после операции начались осложнения.
Муж Елены рассказал, что незадолго до смерти от нее пришло сообщение: "Привет! Встать не могу. Телефон спрятала, что никто найти не смог. Сейчас кое-как сползла. Чуть сознание не потеряла. Олег, не надо ко мне приезжать. Я тут вся в трубках. Если всё хорошо будет, во вторник приеду", — написала женщина.
Врачи сообщили супругу, что у его жены произошла легочная эмболия — закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами. Сам же мужчина считает, что в смерти Елены виноваты врачи.
Следственный комитет РФ по Брянской области возбудил уголовное дело. В его постановлении указано, что в ООО «Семейный доктор» с 30.03.2024 по 31.03.2024 года были оказаны медицинские услуги по абдоминопластике, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В самой клинике с обвинениями не согласны.
- Вина сотрудников организации не является доказанной, это личное мнение супруга умершей. Конечно, мы находим понимание его действиям, даже и не совсем правомерным, боль утраты близкого человека невозможно ничем восполнить. Мы приносим соболезнования родным и близким, сотрудники компании сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую информацию, - прокомментировал генеральный директор клиники Владимир Митин.
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Сама решила подтянуть пузо. Подтянула. Теперь стройняшка. Виновата голова без мозгов.