FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1424 поста • 224 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
В Брянске женщина умерла после подтяжки живота

В Брянске женщина умерла после подтяжки живота

Автор:
21 апреля 2024 06:53
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: абдоминопластика   клиника красоты   несчастный случай   пациенты   подтяжка живота   смерть   тромб   
2611
4

Аналогичная ситуация произошла всего несколько дней назад в Москве, где после этой же операции скончалась мать двоих детей.

Разница в несколько дней, а исход, как и диагноз у женщин был одинаковый - тромб.


В Брянске 50-летняя Елена решилась сделать абдоминопластику - убрать излишки кожи и жировых отложений с живота. Обратилась в частную клинику «Семейный доктор» к одному из самых опытных и лучших хирургов города. За все процедуры и саму операцию женщина заплатила 242 500 рубля.


Но после операции начались осложнения.


Муж Елены рассказал, что незадолго до смерти от нее пришло сообщение: "Привет! Встать не могу. Телефон спрятала, что никто найти не смог. Сейчас кое-как сползла. Чуть сознание не потеряла. Олег, не надо ко мне приезжать. Я тут вся в трубках. Если всё хорошо будет, во вторник приеду", — написала женщина.


Врачи сообщили супругу, что у его жены произошла легочная эмболия — закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами. Сам же мужчина считает, что в смерти Елены виноваты врачи.

Следственный комитет РФ по Брянской области возбудил уголовное дело. В его постановлении указано, что в ООО «Семейный доктор» с 30.03.2024 по 31.03.2024 года были оказаны медицинские услуги по абдоминопластике, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.


В самой клинике с обвинениями не согласны.

- Вина сотрудников организации не является доказанной, это личное мнение супруга умершей. Конечно, мы находим понимание его действиям, даже и не совсем правомерным, боль утраты близкого человека невозможно ничем восполнить. Мы приносим соболезнования родным и близким, сотрудники компании сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую информацию, - прокомментировал генеральный директор клиники Владимир Митин.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: абдоминопластика   клиника красоты   несчастный случай   пациенты   подтяжка живота   смерть   тромб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
victorcj Час назад
"мужчина считает, что в смерти Елены виноваты врачи"
Сама решила подтянуть пузо. Подтянула. Теперь стройняшка. Виновата голова без мозгов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Echo 52 минуты назад
натянула 3.14зду на нос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1096 постов (1088 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104762



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину
В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы...
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
Набирающие популярность в сообществах
Cобор Парижской Богоматери откроют для туристов в конце 2024 года
Cобор Парижской Богоматери откроют для туристов в конце 2024 года
В 2025 году в России может появиться налог на роскошь
В 2025 году в России может появиться налог на роскошь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#забавно#Юмор#Китай#аварии#новости#Автовсячина#Москва
#животные#интересно#автомир#СССР#кот#Суд#ДТП#убийство#кино#кошка
#история#люди#машина#США#Прикол#Россия#милота#авто аварии#позитив#Животное
Доктор смерть: дело самого плодовитого убийцы Великобритании Доктор смерть: дело самого плодовитого убийцы Великобритании Умерли старейшие в мире сиамские близнецы Умерли старейшие в мире сиамские близнецы Врачи рассказали о 16 случаях перед смертью пациентов Врачи рассказали о 16 случаях перед смертью пациентов 29-летняя модель умерла после липосакции жира с коленок 29-летняя модель умерла после липосакции жира с коленок Хотела быть красивой: в Москве женщина сделала подтяжку живота, и спустя сутки после операции умерла Хотела быть красивой: в Москве женщина сделала подтяжку живота, и спустя сутки после операции умерла

На что жалуетесь?

Вернуться