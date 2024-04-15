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Квартиры до и после переделки в популярном шоу на НТВ

Квартиры до и после переделки в популярном шоу на НТВ

Автор:
15 апреля 2024 19:39
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: до и после   интересно   квартирный вопрос   квартиры   нтв   переделка тв   преображения   ремонт   
1786
18

Шоу "Квартирный вопрос" когда-то было очень популярным. Сейчас передача продолжает выходить на канале НТВ, в официальном аккаунте публикуют фото до и после ремонта, однако почти всегда в комментариях пользователи оставляют негатив. Если комментаторы недовольны результатом, как потом живут собственники квартир? Давайте посмотрим на переделки из передачи, над которыми работала целая команда дизайнеров.

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Метки: до и после   интересно   квартирный вопрос   квартиры   нтв   переделка тв   преображения   ремонт   
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6  комментариев
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29k
Matrosskin 45 минут назад
Рецепт всех этих ремонтов одинаков: возьмём старое унылое, купим комплект, свет поярче и всё - сделали. По факту - большинство не практичны, да и не жилые, больше на гостиницу похоже, где перед заездом постояльцев горничная порядок навела.
Во всех кухнях полотенце толком не повесишь, о чём вообще можно говорить ? Дизайнер хоть раз обед сам готовил ?
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6k
Нуи Хусим 10 минут назад
Да уж! Мне ни одно "творение" не понравилось! Все работы под дивизом "Мы Вас удивим!". Жить в этом во всем практически не возмодно. Все ИМХО.
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537
Шэльмавье фон Шольценко 14 минут назад
Критиковать каждый сможет, не каждый из критиков сможет прикрутить полку,или повесить зеркало.
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25k
SolomonA Час назад
Дизайн - дело спорное, но тут вполне объяснимо - ремонт владельцу достается "на халяву" - а дареному коню, как известно, в дизайн не смотрят. Но бывает, что на этом шоу делают в принципе противозаконные переделки_ например присоединяют балкон к жилой комнате!
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13k
Copycat Час назад
Есть люди которым не угодить) но во всех этих ремонтах важно только мнение человека который там будет жить - главное что бы ему всё нравилось)
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Спелая кукурузинка
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