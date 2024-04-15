Квартиры до и после переделки в популярном шоу на НТВ

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Шоу "Квартирный вопрос" когда-то было очень популярным. Сейчас передача продолжает выходить на канале НТВ, в официальном аккаунте публикуют фото до и после ремонта, однако почти всегда в комментариях пользователи оставляют негатив. Если комментаторы недовольны результатом, как потом живут собственники квартир? Давайте посмотрим на переделки из передачи, над которыми работала целая команда дизайнеров.
1. Как пишут авторы: преображение проходной 17-метровой комнаты в уютное многофункциональное пространство
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2. Решение: напротив кухонного блока расположили отдельностоящий остров нестандартной формы, в котором размещены 2 холодильника и духовой шкаф
4. "Новый кухонный гарнитур, как и прежний, занял две стены. Над рабочей поверхностью – подвесные шкафчики, от которых мы не стали отказываться по просьбе хозяев квартиры", - пишут в описании проекта
5. Стояла задача уместить в одном помещении две основные функции: кухню и столовую для семьи из шести человек, двух собак и кошки
6. А теперь мы покажем фото до и после, до которых вообще сложно придраться, ведь результат получился гораздо лучшем, чем на фото до
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Во всех кухнях полотенце толком не повесишь, о чём вообще можно говорить ? Дизайнер хоть раз обед сам готовил ?