Квартиры до и после переделки в популярном шоу на НТВ

Шоу "Квартирный вопрос" когда-то было очень популярным. Сейчас передача продолжает выходить на канале НТВ, в официальном аккаунте публикуют фото до и после ремонта, однако почти всегда в комментариях пользователи оставляют негатив. Если комментаторы недовольны результатом, как потом живут собственники квартир? Давайте посмотрим на переделки из передачи, над которыми работала целая команда дизайнеров.