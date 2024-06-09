FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1147 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
13 человек, которые показали чудо преображения

13 человек, которые показали чудо преображения

Автор:
09 июня 2024 23:01
Сообщество : Жизнь
Метки: Достигнута   изменились   люди   преображения   цель   чудо   
1385
14

Поговорка “Нет ничего невозможного” иногда кажется трудной для понимания, но когда у вас есть желание что-то сделать, становится ясно, что почти любая цель, которую вы ставите перед собой, может быть достигнута. В этом посте вы увидите людей, которые добились потрясающих результатов и изменились до неузнаваемости.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Достигнута   изменились   люди   преображения   цель   чудо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Mauritanien Час назад
Один вопрос ко всем фото. Куда уходит кожа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
5k
Феликс Дзержинский 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Искандер 58 минут назад
Не дурите людям голову, все эти фотки надо смотреть справа налево!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ничоси Час назад
Такой киздёшь. Сильно болел, 4.5 месяца в Склифе. Сбросил 20 кг. Ужасно выглядит сдувшийся гавнобак..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1895 постов (1838 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283972



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался
Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
В течение ХХ века отношение к Александру Сергеевичу Пушкину менялось
В течение ХХ века отношение к Александру Сергеевичу Пушкину менялось
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#Япония#США#расследование#милота
#животные#забавно#СССР#Юмор#сарказм#СУД#интересно
#люди#новости#факты#умора#удивительно#собака
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Удивительные преображения женщин до и после макияжа Удивительные преображения женщин до и после макияжа 15 девушек, которые решились на короткую стрижку - и ни о чём не жалеют 15 девушек, которые решились на короткую стрижку - и ни о чём не жалеют 15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса 15 фотодоказательств того, что макияж творит чудеса Девушка показывает силу макияжа, перевоплощаясь в разных звёзд и персонажей Девушка показывает силу макияжа, перевоплощаясь в разных звёзд и персонажей Квартиры до и после переделки в популярном шоу на НТВ Квартиры до и после переделки в популярном шоу на НТВ

На что жалуетесь?

Вернуться