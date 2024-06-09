13 человек, которые показали чудо преображения

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Поговорка “Нет ничего невозможного” иногда кажется трудной для понимания, но когда у вас есть желание что-то сделать, становится ясно, что почти любая цель, которую вы ставите перед собой, может быть достигнута. В этом посте вы увидите людей, которые добились потрясающих результатов и изменились до неузнаваемости.
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6. Врачи даже не предлагали мне никогда соблюдать диету, они пытались уговорить меня на операцию как на единственный вариант. Но я справился
7. Раньше я боялась носить короткие волосы из-за лишнего веса. Сегодня я попрощалась со старой собой
8. Чуть больше года прогресса в области правильного питания, силовых и высокоинтенсивных тренировок
9. Восемь месяцев последовательной работы. Медленно, но верно продвигаясь к цели, приятно видеть результаты
11. Когда я увидела своё фото слева, это стало моей главной мотивацией изменить свой образ жизни
12. Я сбросил вес благодаря строгой диете и физическим упражнениям. Большую часть периода похудения я поддерживал дефицит примерно в 2000 калорий в день
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