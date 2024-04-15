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22 неизвестных факта о фильме «Мистер и миссис Смит»

22 неизвестных факта о фильме «Мистер и миссис Смит»

Автор:
15 апреля 2024 11:25
Сообщество : Кино
Метки: Мистер и миссис Смит   актеры   кино   роль   съемка   фильс   
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В далёком 2005 году мы смогли лицезреть неплохой комедийный боевик - "Мистер и миссис Смит", который не только собрал по всему миру свыше 400 млн.$. но и подарил ему на целых 13 лет одну из самых красивых пар Голливуда: Брэдд Питт-Анджелина Джоли.

1. На роль супружеской пары Смитов сначала записали Брэда Питта и Николь Кидман. Вскоре оказалось, что у Кидман не срастается график и она вышла из проекта, а за ней последовал и Питт. Режиссёр Дуг Лиман пустился на поиск новой пары и всерьёз рассматривал Уилла Смита и Кэтрин Зета-Джонс, Джонни Дэппа и Кейт Бланшетт. Однако, когда на горизонте появилась Джоли, то Питт сразу вернулся и вот – вуаля!

2. Вуаля и для фильма и для обоих актёров: на съёмках фильма у них завязались романтические отношения, потом семья, дети и всё такое на целых 10 лет.

3. Винсу Вону от п.2 тоже перепало – он стал встречаться с бывшей супругой Питта – Дженнифер Энистон. Но совсем недолго, около года.

4. Питт на три месяца прервал съёмки для участия в «12 друзьях Оушена».

5. Сценарий «Смитов» был дипломной работой Саймона Кинберга на степень магистра искусств в Колумбийском университете.

6. А вот и он собственной персоной.

7. Фраза Эдди «я не вылезу из кровати меньше, чем за полмиллиона» - это тонкий троллинг культовой фразы Линды Евангелисты «я не вылезу из кровати меньше, чем за $10 тысяч в день». Модель троллинг считала и даже публично прокомментировала, что всё новое – хорошо забытое старое, просто есть инфляция и гендерное неравенство.

8. Ого какая футболочка на Бенджамине Данце!

9. Обратите внимание как Джон прицеливается: сначала прикрыл глаз, потом открыл. Кто бы ни был консультантом – зачёт!

10. В 1996 г. на CBS выходил одноимённый сериал со Скоттом Бакулой и Марией Белло в главных ролях. «Люк, я твой отец!».

11. В пустыне Джейн Смит использует устройство наблюдения Vectronix швейцарской фирмы Safran.

12. Фильм поступил в кинотеатры под кодовым названием «Джонсы».

13. Многие отмечают, что «Смиты» сильно напоминают «Правдивую ложь» с Шварценеггером и Ли Кёртис в главных ролях. Особенно напоминает сцена в ресторане с танго. Что скажете?

14. Сверху: вертолёт, пролетающий над Боготой в «Смитах». Снизу – тот же самый вертолёт, но из фильма «Прямая и явная угроза» (1994). Видимо весь бюджет ушёл на Питта и Джоли (см.п.21). Здесь хватило только дорисовать экипаж.

14.1. Это вовсе не Богота и не Колумбия. Это Мексика.

15. По адресу компании I-TEMP (Нью-Йорк, 570 Лексингтон Авеню) находится 50-этажный Дженерал-Электрик-билдинг. Собственно там и происходит рубилово.

16. Забегаловка, в которой Смиты встречаются с Эдди также отметилась в фильмах «Старая закалка» (2002, в нём также снялся Винс Вон) и «Угнать за 60 секунд» (2000, в нём снялась Анджелина Джоли).

17. Бар, в котором Смит убивает Лаки называется Droch Chroí, что в переводе с ирландского значит «Плохое сердце».

18. Когда Смиты встречаются дома после первого дела (Лаки и торговец оружием) у них завязывается как будто фоновый разговор, который на самом деле просто неправильно перевели на русский. Если его вообще можно перевести, сохранив тонкий смысл. Оставлю оригинал:

Джон: I went to the sport bar put some money on the game

Джейн: How did you do?

Джон: I got Lucky.

И ведь ни разу не соврал!

19. Винс Вон почему-то не появляется в «первой партии» заключительных титров, где указываются имена основных актёров. Согласитесь, его персонаж будет поважнее и вообще поинтереснее, чем, например, Джейд (Дженнифер Моррисон) или Мартин Коулман (Крис Вайц).

20. У фильма есть очень милая альтернативная концовка:

21. Гонорары Питта и Джоли составили $20 млн. Каждому. Это около 40% всего бюджета фильма.

22. Бюджет - $110 млн, кассовые сборы - $487 млн. Это второй по кассовости фильм с участием Брэда Питта: на первом месте – «Война миров Z» (2013), который заработал $540,5 млн.


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Метки: Мистер и миссис Смит   актеры   кино   роль   съемка   фильс   
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6  комментариев
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9k
Гвоздь Час назад
ну и что, что они по кругу используют реквизит, в России тоже так делают.
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6k
CruelAsm 2 минуты назад
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22k
kσρβγς 24 минуты назад
Комментарий к фото
Это норма в Голливуде - использовать кадры из другого фильма.
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173
Охинец Сахалинцев 39 минут назад
Фильм шляпа
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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