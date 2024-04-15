22 неизвестных факта о фильме «Мистер и миссис Смит»

1. На роль супружеской пары Смитов сначала записали Брэда Питта и Николь Кидман. Вскоре оказалось, что у Кидман не срастается график и она вышла из проекта, а за ней последовал и Питт. Режиссёр Дуг Лиман пустился на поиск новой пары и всерьёз рассматривал Уилла Смита и Кэтрин Зета-Джонс, Джонни Дэппа и Кейт Бланшетт. Однако, когда на горизонте появилась Джоли, то Питт сразу вернулся и вот – вуаля!

2. Вуаля и для фильма и для обоих актёров: на съёмках фильма у них завязались романтические отношения, потом семья, дети и всё такое на целых 10 лет.

3. Винсу Вону от п.2 тоже перепало – он стал встречаться с бывшей супругой Питта – Дженнифер Энистон. Но совсем недолго, около года.