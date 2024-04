22 неизвестных факта о фильме «Мистер и миссис Смит»

17. Бар, в котором Смит убивает Лаки называется Droch Chroí, что в переводе с ирландского значит «Плохое сердце».

18. Когда Смиты встречаются дома после первого дела (Лаки и торговец оружием) у них завязывается как будто фоновый разговор, который на самом деле просто неправильно перевели на русский. Если его вообще можно перевести, сохранив тонкий смысл. Оставлю оригинал:

Джон: I went to the sport bar put some money on the game

Джейн: How did you do?

Джон: I got Lucky.